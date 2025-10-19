JNU में हंगामा: 9 छात्राओं समेत 28 स्टूडेंट्स हिरासत में, झड़प में 6 पुलिसकर्मी घायल

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में शनिवार (18 अक्टूबर) की शाम छात्रों और पुलिस के बीच जोरदार टकराव हो गया. यह झड़प उस वक्त हुई जब छात्र वेस्ट गेट के पास पुलिस के लगाए बैरिकेड्स तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे. स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने 28 छात्रों को हिरासत में ले लिया. इनमें 19 लड़के और 9 लड़कियां शामिल थीं

अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक, घटना शनिवार शाम करीब 6.00 बजे की है. बड़ी संख्या में छात्र प्रशासनिक फैसलों और अनुशासनात्मक कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाल रहे थे. छात्रों ने जैसे ही कैंपस के वेस्ट गेट से बाहर निकलने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए. इसके बाद छात्रों ने इन बैरिकेड्स को हटाने का प्रयास किया और इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई.

4 पुरुष और 2 महिला पुलिसकर्मी घायल

पुलिस ने बताया कि कई बार छात्रों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने निर्देशों की अनदेखी की और आगे बढ़ने की कोशिश जारी रखी. हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी. इस दौरान हुई झड़प में छह पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें चार पुरुष और दो महिला कर्मचारी शामिल हैं.

सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. पुलिस ने बताया कि किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए छात्रों को हिरासत में लिया गया है और अब आगे उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि छात्रों के साथ बातचीत के कई प्रयास किए गए थे, लेकिन उन्होंने प्रशासनिक आदेशों का पालन नहीं किया.

जबरन हॉस्टल खाली कराने का आरोप, यूनिवर्सिटी ने बताई वजह

दूसरी ओर, छात्रों का कहना है कि वे अपने साथियों को हॉस्टल खाली करने के नोटिस और उन पर लगाए गए जुर्माने के खिलाफ आवाज उठा रहे थे. उनका आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों के हितों को नजरअंदाज किया और उन्हें बिना ठोस कारणों के सजा दी गई.

वहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि छात्रसंघ अध्यक्ष और अन्य छात्रों द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया था, जिस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई बनती थी. हालांकि, छात्रों के भविष्य को देखते हुए केवल 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

शनिवार शाम से तनाव का माहौल

घटना के बाद से कैंपस में तनाव का माहौल बना हुआ है. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है और वेस्ट गेट के आसपास अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया है. फिलहाल प्रशासन और पुलिस यह सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि आगे कोई अप्रिय घटना न हो.