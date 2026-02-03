JNUSU के पदाधिकारियों पर कार्रवाई के खिलाफ JNU शिक्षक संघ सख्त, प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) एक बार फिर छात्र राजनीति और प्रशासनिक फैसलों को लेकर चर्चा के केंद्र में है. छात्र संघ के मौजूदा पदाधिकारियों और एक पूर्व अध्यक्ष पर की गई सख्त कार्रवाई के बाद अब विश्वविद्यालय का शिक्षक संघ खुलकर सामने आ गया है. जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (JNUTA) ने इन फैसलों को अलोकतांत्रिक बताते हुए प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

जेएनयू प्रशासन ने छात्र संघ के चार मौजूदा पदाधिकारियों और एक पूर्व अध्यक्ष को दो सेमेस्टर के लिए निष्कासित कर दिया है. साथ ही उन्हें कैंपस से बाहर ही रहना पड़ेगा. सिर्फ यही नहीं, इन पर भारी-भरकम जुर्माना भी लगाया गया है. इस कार्रवाई ने कैंपस के भीतर गहरी नाराजगी पैदा कर दी है.

JNUTA का कहना है कि यह कदम किसी एक घटना या छात्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला है. शिक्षक संघ के मुताबिक, प्रशासन लगातार असहमति और विरोध की आवाजों को दबाने की कोशिश कर रहा है. शांतिपूर्ण आंदोलनों को अपराध की तरह पेश किया जा रहा है, जिससे विश्वविद्यालय का माहौल बिगड़ रहा है.

फैसलों में संवाद की कमी

शिक्षक संघ ने आरोप लगाया कि मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था में संवाद और विचार-विमर्श की जगह एकतरफा फैसले ले लिए जाते हैं. छात्रों और शिक्षकों की बात सुने बिना ही आदेश जारी कर दिए जाते हैं.

जेएनयू लाइब्रेरी में फेसियल रिकॉग्निशन तकनीक लगाए जाने का मामला भी इसी सोच का उदाहरण बताया गया है, जिसका पहले ही विश्वविद्यालय समुदाय ने विरोध किया था.

'जांचकर्ता भी प्रशासन, जज भी वही'

JNUTA ने कहा कि जेएनयू में अनुशासनात्मक कार्रवाई अब एक नियमित प्रक्रिया बन चुकी है. प्रशासन खुद ही जांच करता है, खुद फैसला सुनाता है और खुद ही सजा भी तय करता है. इससे विश्वविद्यालय की लोकतांत्रिक और शैक्षणिक परंपराएं कमजोर हो रही हैं. शिक्षक संघ का कहना है कि इस तरह की व्यवस्था से डर और असुरक्षा का माहौल बनता जा रहा है.



शिक्षक संघ ने हाल के महीनों में एक शिक्षक की बर्खास्तगी, पदोन्नति और नई नियुक्तियों में देरी, हॉस्टल आवंटन, अवकाश स्वीकृति और प्रवेश नीति से जुड़े फैसलों पर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि इन सभी मामलों में पारदर्शिता की भारी कमी दिखती है और प्रशासन की मनमानी साफ नजर आती है.

JNUTA का मानना है कि समस्याओं का हल छात्रों को सजा देने से नहीं निकलेगा. शिक्षक संघ के अनुसार, जब तक विश्वविद्यालय में संवाद आधारित, स्वस्थ और लोकतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था बहाल नहीं होगी, तब तक हालात सुधरने वाले नहीं हैं. इसके लिए नेतृत्व स्तर पर बदलाव जरूरी बताया गया है.

शिक्षक संघ ने रखी अपनी मांग

शिक्षक संघ ने छात्र संघ पदाधिकारियों के खिलाफ जारी निष्कासन आदेश तुरंत वापस लेने की मांग की है. साथ ही विश्वविद्यालय के माननीय विज़िटर से अपील की गई है कि वे पूरे मामले का संज्ञान लें और जेएनयू की शैक्षणिक गरिमा व लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करें.