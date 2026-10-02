दिल्ली में आज गांधी जयंती (2 अक्टूबर) पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया है. इस प्रदर्शन का आह्वान छात्र संगठन, लेफट, यूथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) किया गया है. प्रोटेस्ट से पहले ही दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 लागू कर दी गई है. यानी जंतर मंतर और कनॉट प्लेस वाले इलाके में लोगों को भीड़ इकट्ठी करने की अनुमति नहीं होगी. वहीं, ट्रैफिक पर भी कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं. इसके अलावा, दिल्ली से लगे यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पर भी जवान तैनात किए गए हैं.

दरअसल, जबसे जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान हुआ है, दिल्ली पुलिस ने शांति बनाए रखने के इंतजाम शुरू कर दिए थे. नई दिल्ली में VVIP इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है. वहीं, पुलिस के साथ-साथ अर्धसैनिक बल के जवान भी तैनात किए गए हैं. हजारों की संख्या में जवान दिल्ली में तैनात हैं.

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पोस्टर-बैनर, नारे और भाषण पर भी रोक

दिल्ली पुलिस ने यह आदेश पार्लियामेंट स्ट्रीट सब-डिविजन के लिए जारी किया गया है. धारा-163 के साथ किसी भी नागरिक के बैनर-पोस्टर लेकर चलने पर भी पाबंदी होगी. नारे लगाने और भाषण देने की भी अनुमति नहीं है. पुलिस की ओर से हथियार, पोस्टर, बैनर, लाठी, भाला, तलवार, डंडे जैसी चीजों पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है.

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दिल्ली पुलिस ने जारी किया नोटिस

प्रदर्शन से पहले नई दिल्ली जिला पुलिस ने पब्लिक नोटिस जारी करते हुए बताया है कि जनता की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए BNSS, 2023 की धारा 163 लागू है. बिना परमिशन के जमावड़े, भाषण, नारेबाजी, जुलूस, प्रदर्शन, धरने और अन्य गतिविधियों पर रोक है. पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे आदेश का सख्ती से पालन करें. उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही गई है.

दिल्ली के 11 मेट्रो स्टेशन बंद

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने जानकारी दी है कि अगले आदेश तक दिल्ली के 11 मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट बंद रहेगी. हालांकि, राजीव चौक, मंडी हाउस, नई दिल्ली और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी. इन 12 स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, INA, चावड़ी बाज़ार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग और नई दिल्ली शामिल हैं.