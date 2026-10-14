जंतर-मंतर पर अनुमति का मामला पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट, पुलिस ने दी दलील

दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति को लेकर विवाद बढ़ गया है. दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में कहा कि जंतर-मंतर को तय प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर के आदेश के आधार पर लिया गया है. पुलिस के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्रदर्शन के लिए तीन वैकल्पिक जगहों की पहचान की गई है. वहीं, इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब की ओर से अदालत में कहा गया कि उनकी याचिका में कुछ दूसरी अहम मांगें भी हैं, जिन पर सुनवाई होनी चाहिए.

दरअसल, 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में कॉकरोज जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान कई मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने और ट्रेनों को रद्द किए जाने से जुड़े मामले की सुनवाई हुई थी. इस दौरान अदालत ने कहा था कि शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से प्रदर्शन करने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए.

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रदर्शन के लिए ऐसी वैकल्पिक जगहों की पहचान की जानी चाहिए, जहां लोगों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें. अदालत ने संबंधित अधिकारियों को इस सुझाव पर विचार करके उचित फैसला लेने को कहा था. दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने इसी आदेश के आधार पर प्रदर्शन के लिए तीन वैकल्पिक जगहों की पहचान की है.

याचिका का अब कोई मतलब नहीं- पुलिस

दिल्ली हाईकोर्ट में पुलिस की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने जस्टिस अमित महाजन की अदालत में अपनी दलील रखी. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत प्रदर्शन के लिए दूसरी जगहों की पहचान की गई है.

पुलिस की ओर से यह भी दलील दी गई कि जब जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया जा चुका है, तो इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका का अब कोई मतलब नहीं रह जाता. पुलिस ने इसी आधार पर याचिका को निष्प्रभावी बताया.

उदय भानु चिब की याचिका में क्या मांग है?

यह मामला इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब की याचिका से जुड़ा है. चिब ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देने के दिल्ली पुलिस के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

पुलिस की ओर से याचिका को निष्प्रभावी बताए जाने पर चिब की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने विरोध किया. उन्होंने कहा कि याचिका में कुछ दूसरी अहम मांगें भी शामिल हैं, जिन पर अदालत सुनवाई कर सकती है. उन्होंने इन मांगों पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करने की अपील की.

प्रदर्शन रोकने के लिए 2022 के आदेश के इस्तेमाल पर सवाल

उदय भानु चिब की याचिका में दिल्ली पुलिस के 2022 के स्थायी आदेश को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. याचिका में मांग की गई है कि पुलिस इस आदेश का इस्तेमाल शांतिपूर्ण प्रदर्शन रोकने के लिए मनमाने या जरूरत से ज्यादा तरीके से नहीं कर सकती.

याचिका के मुताबिक, पुलिस को हर मामले की परिस्थितियों को अलग-अलग देखकर फैसला लेना चाहिए. उसे यह भी विचार करना चाहिए कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक लगाने के बजाय कम सख्त कदम उठाए जा सकते हैं या नहीं.

10 दिन पहले आवेदन देने की शर्त को भी चुनौती

याचिका में प्रदर्शन की अनुमति के लिए 10 दिन पहले आवेदन देने की शर्त पर भी सवाल उठाया गया है. चिब की ओर से दलील दी गई है कि इस समय-सीमा को ऐसा सख्त नियम नहीं बनाया जा सकता, जिसके चलते कम समय पहले दिए गए हर आवेदन को खारिज कर दिया जाए.

याचिका में कहा गया है कि पुलिस को कम समय में मिले आवेदनों पर भी मामले की जरूरत और परिस्थितियों के हिसाब से विचार करना चाहिए. यानी केवल आवेदन देर से मिलने के आधार पर प्रदर्शन की अनुमति से इनकार नहीं किया जाना चाहिए.

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हाईकोर्ट ने तीन मांगों पर पुलिस से मांगा जवाब

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने उदय भानु चिब की याचिका में शामिल तीन मांगों पर नोटिस जारी किया. दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी करने का विरोध किया था, लेकिन अदालत ने इन मांगों पर जवाब मांगने का फैसला लिया.

अब इस मामले में आगे की सुनवाई के दौरान शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति, पुलिस के अधिकारों और आवेदन के लिए तय समय-सीमा को लेकर अदालत का रुख अहम होगा. इससे यह भी स्पष्ट हो सकेगा कि प्रदर्शन की अनुमति देने के मामलों में पुलिस को किन परिस्थितियों और नियमों को ध्यान में रखना चाहिए.