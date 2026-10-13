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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRजंतर-मंतर पर प्रदर्शन की मांग वाली याचिका, HC ने तय की सुनवाई की तारीख

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की मांग वाली याचिका, HC ने तय की सुनवाई की तारीख

दिल्ली HC में दाखिल याचिका में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति की मांग की गई है.शांतिपूर्ण आंदोलन के अधिकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा घोषित करने के लिए निर्देश देने का भी आग्रह किया गया.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 13 Oct 2026 08:51 PM (IST)
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दिल्ली हाई कोर्ट जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत संबंधी याचिका पर 16 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. हाई कोर्ट ने मंगलवार (13 अक्टूबर) को उस जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की तारीख तय की, जिसमें अधिकारियों को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति देने और शांतिपूर्ण आंदोलन के अधिकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा घोषित करने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया गया है.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की बेंच ने याचिकाकर्ता से हाई कोर्ट में लंबित इसी तरह की याचिका की प्रति रिकॉर्ड पर पेश करने को कहा. बेंच ने कहा, ‘‘हम सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की प्रति देखना चाहते हैं. हम विरोधाभासी आदेश नहीं देना चाहते.’’

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने क्या कहा?

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन से संबंधित उसके समक्ष दायर याचिकाओं पर सुनवाई 15 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के आह्वान के बाद 10 और 11 अक्टूबर को मध्य दिल्ली में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए.

'पीआईएल नियमों का उल्लंघन करते हुए दायर किया गया'

अदालत ने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) के अध्यक्ष विनोद जाखड़ की जनहित याचिका पर सुनवाई भी नवंबर तक के लिए टाल दी. इस याचिका में 10 अक्टूबर को प्रदर्शनकारियों पर हुए हमलों की ‘निष्पक्ष, स्वतंत्र और समयबद्ध जांच’ कराने का अनुरोध किया गया है. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल शर्मा ने जनहित याचिका (पीआईएल) की स्वीकार्यता पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसे संबंधित नियमों का उल्लंघन करते हुए दायर किया गया है.

सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के लिए निर्देश देने का आग्रह

अदालत ने केंद्र को तीन सप्ताह के भीतर अपनी प्रारंभिक आपत्तियां दाखिल करने की अनुमति दी. इस बीच, जाखड़ के वकील ने अदालत से संबंधित सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया. शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के अधिकार की सुरक्षा का अनुरोध करने वाली याचिकाकर्ता अंशिका त्रिपाठी के वकील ने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों को उनके घरों में नजरबंद किए जाने को लेकर ‘गंभीर चिंता’ है.

SIT से जांच कराने की मांग

त्रिपाठी की याचिका में सरकार को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया कि वह शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर और उसके आसपास विरोध-प्रदर्शन करने की अनुमति दे और आंदोलन के लिए अलग-अलग जगहें तय करे. याचिका में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कथित अत्याचारों की विशेष जांच टीम (एसआईटी) से जांच कराने और लोगों को उनके घरों में नजरबंद किए जाने के मामलों की पड़ताल करने का भी अनुरोध किया गया है.

याचिका में निषेधाज्ञा जारी किए जाने, मध्य दिल्ली में इंटरनेट बंद किए जाने और मेट्रो स्टेशन लगातार अनावश्यक एवं असंगत तरीके से बंद रखने के साथ-साथ रेल सेवाओं पर पाबंदियां लगाने को भी चुनौती दी गई है.

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Published at : 13 Oct 2026 08:49 PM (IST)
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Jantar Mantar DelhI High Court DELHI NEWS
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