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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRCJP नेताओं की हिरासत पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोले, 'सौरव का आखिरी मैसेज...'

CJP नेताओं की हिरासत पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोले, 'सौरव का आखिरी मैसेज...'

सीजेपी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव पुष्प शर्मा ने कहा कि जाफरपुर कलां थाने के SHO से बातचीत की लेकिन हमें आशुतोष रांका और सौरव दास समेत अन्य नेताओं से मिलने नहीं दिया गया.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 13 Oct 2026 03:47 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास, आशुतोष रांका, अजिंक्य शिंदे समेत कई लोगों को दिल्ली पुलिस ने आज (13 अक्टूबर) उस वक्त हिरासत में ले लिया, जब वे जंतर-मंतर पहुंचे थे. इसे लेकर अब उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पुष्प शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने आरोप लगाया कि जाफरपुर कलां पुलिस थाने के SHO से गुजारिश के बाद भी सीजेपी नेताओं से मिलने नहीं दिया गया है. उन्होंने सौरव दास के आखिरी मैसेज का जिक्र किया और साथ ही उनके फोन छीने जाने की भी बात कही है.

एडवोकेट पुष्प शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा, "सौरव दास, आशुतोष और अजिंक्य शिंदे के अलावा 11 और लोग भी यहां लाए गए हैं. वे सुबह करीब 9:30 बजे पहुंचे और मैं उनके करीब आधे घंटे बाद यहां पहुंचा. मैंने SHO से बातचीत की और उनसे मिलने, बात करने और उनकी खैरियत जानने की कोशिश की ताकि यह पक्का हो सके कि वे सुरक्षित हैं लेकिन मुझे कहा गया कि अभी मिलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.''

'सौरव दास का आखिरी मैसेज था कि उनके फोन छीने जा रहे'

उन्होंने आगे कहा, ''मैं WhatsApp मैसेज और फोन कॉल के जरिए सौरव दास के लगातार संपर्क में थे. उनका मुझे आखिरी मैसेज यह था कि उनसे उनके फोन छीने जा रहे हैं. तब से मैंने उन्हें कई बार फ़ोन करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है. मैं बार-बार SHO से भी बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे अंदर जाने दिया जाए, उनसे मिलने दिया जाए.''

'हर किसी को अपने वकील से मिलने का अधिकार'

CJP के लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने ये भी कहा, ''मैंने पुलिस को बताया है कि उन्हें अपने वकील से मिलने का अधिकार है, लेकिन मुझे बस इतना बताया गया है कि उन्हें सही सलामत रख रहे हैं. अगर आपको कोई भी बात करनी है तो मैं फोन कर सकता हूं, जबकि मेरे पास सौरव दास का आखिरी मैसेज है कि फोन बंद है. कानूनी प्रक्रिया जारी है, अलग से टीम है वो अपना काम कर रही है. बाकी हर फैसला न्यायालय के सामने होता है और वो सही फैसला ही करते हैं.''

जंतर-मंतर: जनाक्रोश का रहा गवाह, अनसुने मुद्दों को उठाने का मंच

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 13 Oct 2026 03:38 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Ashutosh Ranka Saurav Das
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