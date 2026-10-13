CJP नेताओं की हिरासत पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोले, 'सौरव का आखिरी मैसेज...'

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास, आशुतोष रांका, अजिंक्य शिंदे समेत कई लोगों को दिल्ली पुलिस ने आज (13 अक्टूबर) उस वक्त हिरासत में ले लिया, जब वे जंतर-मंतर पहुंचे थे. इसे लेकर अब उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पुष्प शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने आरोप लगाया कि जाफरपुर कलां पुलिस थाने के SHO से गुजारिश के बाद भी सीजेपी नेताओं से मिलने नहीं दिया गया है. उन्होंने सौरव दास के आखिरी मैसेज का जिक्र किया और साथ ही उनके फोन छीने जाने की भी बात कही है.

एडवोकेट पुष्प शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा, "सौरव दास, आशुतोष और अजिंक्य शिंदे के अलावा 11 और लोग भी यहां लाए गए हैं. वे सुबह करीब 9:30 बजे पहुंचे और मैं उनके करीब आधे घंटे बाद यहां पहुंचा. मैंने SHO से बातचीत की और उनसे मिलने, बात करने और उनकी खैरियत जानने की कोशिश की ताकि यह पक्का हो सके कि वे सुरक्षित हैं लेकिन मुझे कहा गया कि अभी मिलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.''

VIDEO | Delhi: Jantar Mantar breached by CJP leaders Ashutosh Ranka, Saurav Das and Ajinkya Shinde. Their legal representative Pushp Sharma, “... Apart from Saurav Das, Ashutosh and Ajinkya Shinde, 11 others are also here. They arrived at around 9.30 am, and I reached here about half an hour later. I spoke to the SHO and tried to meet them, speak to them and check on their well-being to ensure they were safe. I had been in constant contact with Saurav Das through WhatsApp messages and phone calls. His last message to me was that their phones were being taken away. Since then, I have repeatedly tried calling him, but he has not answered. I have also repeatedly requested the SHO to allow me inside to meet them. I have informed the police that they have the right to meet their lawyer, but I have only been told that they are being kept safe and that I can call if I need to discuss anything with them. However, the last message I received from Saurav Das indicated that their phones were being taken away..." — Press Trust of India (@PTI_News) October 13, 2026

'सौरव दास का आखिरी मैसेज था कि उनके फोन छीने जा रहे'

उन्होंने आगे कहा, ''मैं WhatsApp मैसेज और फोन कॉल के जरिए सौरव दास के लगातार संपर्क में थे. उनका मुझे आखिरी मैसेज यह था कि उनसे उनके फोन छीने जा रहे हैं. तब से मैंने उन्हें कई बार फ़ोन करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है. मैं बार-बार SHO से भी बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे अंदर जाने दिया जाए, उनसे मिलने दिया जाए.''

'हर किसी को अपने वकील से मिलने का अधिकार'

CJP के लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने ये भी कहा, ''मैंने पुलिस को बताया है कि उन्हें अपने वकील से मिलने का अधिकार है, लेकिन मुझे बस इतना बताया गया है कि उन्हें सही सलामत रख रहे हैं. अगर आपको कोई भी बात करनी है तो मैं फोन कर सकता हूं, जबकि मेरे पास सौरव दास का आखिरी मैसेज है कि फोन बंद है. कानूनी प्रक्रिया जारी है, अलग से टीम है वो अपना काम कर रही है. बाकी हर फैसला न्यायालय के सामने होता है और वो सही फैसला ही करते हैं.''

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