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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRस्वतंत्र भारद्वाज को कोर्ट से झटका, एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

स्वतंत्र भारद्वाज को कोर्ट से झटका, एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

CJP प्रदर्शन के दौरान मारपीट के मामले में आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को VC के जरिए पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 06 Sep 2026 01:42 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान कथित मारपीट के मामले में आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को रविवार (6 सितंबर) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया. सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. अब स्वतंत्र भारद्वाज को सोमवार को नामित SC/ST अदालत के सामने पेश किया जाएगा. यह मामला जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए CJP के प्रदर्शन के दौरान कथित मारपीट से जुड़ा है.

दिल्ली पुलिस ने शनिवार को स्वतंत्र भारद्वाज को गिरफ्तार किया था. पुलिस की कार्रवाई के बाद उन्हें अदालत के सामने पेश किया गया. मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है. गिरफ्तारी को लेकर उनके वकीलों ने पुलिस की कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं.

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स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी पर उनके वकील पीयूष जैन ने कहा, “इस मामले में पुलिस ने एक बार फिर गुपचुप तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल किया. अदालत ने उन्हें एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. कल स्वतंत्र भारद्वाज को नामित SC/ST अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा.

वकील ने जान को खतरा बताया

स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी पर अधिवक्ता उमेश शर्मा ने कहा, “उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. अब देखते हैं आगे क्या होता है. चूंकि विपक्षी पक्ष की पूरी टीम मौजूद है और मौजूदा स्थिति को देखते हुए, हम अदालत में यह दलील देंगे कि उनकी जान को खतरा है. हम इस मामले को मुख्य न्यायाधीश और सभी संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाएंगे, ताकि हर हाल में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि राजनीतिक दबाव के कारण उन्हें बलि का बकरा न बनाया जाए.”

पुरानी FIR में SC/ST एक्ट की जोड़ी गईं थी धाराएं

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ दर्ज एक पुरानी FIR में SC/ST एक्ट की धाराएं भी जोड़ी थीं. इसके अलावा पुलिस ने उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं में एक नया मुकदमा भी दर्ज किया है.

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3 सितंबर को स्वतंत्र भारद्वाज के एक पॉडकास्ट की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी. इस वीडियो में वह कथित तौर पर एक व्यक्ति पर हमला करने की बात करते दिखाई दिए. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने उस व्यक्ति के सिर पर कड़े से वार किया था, जिसके बाद उसे कई टांके लगे थे.

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Published at : 06 Sep 2026 01:41 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Swatantra Bhardwaj
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