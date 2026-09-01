दिल्ली: जन्माष्टमी पर इन रास्तों पर भारी जाम, निकलने से पहले पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी

कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आज मंगलवार को दिल्ली की सड़कों पर निकलने वाले लोगों को ट्रैफिक की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. शहर में होने वाली शोभायात्रा के चलते DBG रोड, अजमल खां रोड समेत आसपास के इलाकों में यातायात व्यवस्था प्रभावित रहने की संभावना है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सफर शुरू करने से पहले रास्ते की योजना बनाने की सलाह दी है.

जन्माष्टमी की शोभायात्रा आज दोपहर करीब 1 बजे शुरू हुई. ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इसका कार्यक्रम शाम लगभग 7 बजे तक चलने की संभावना है. यानी करीब छह घंटे तक शोभायात्रा वाले इलाके में सामान्य यातायात व्यवस्था प्रभावित रह सकती है.

रथ और झांकियों के साथ यात्रा

शोभायात्रा में करीब 2000 श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है. यात्रा के दौरान रथ और विभिन्न झांकियां भी रहेंगी. श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने के कारण शोभायात्रा के मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ने की संभावना जताई गई है.

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इन प्रमुख सड़कों पर संभलकर निकलें

ट्रैफिक पुलिस ने DBG रोड और अजमल खां रोड को लेकर विशेष रूप से एडवाइजरी जारी की है. शोभायात्रा के दौरान इन मार्गों तथा आसपास की सड़कों पर वाहनों की गति धीमी हो सकती है. भीड़ बढ़ने की स्थिति में कुछ हिस्सों में जाम भी लग सकता है.

शाम तक यात्रा का रूट पहले से तय कर लें

पुलिस ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि वे शाम 7 बजे तक DBG रोड और अजमल खां रोड का इस्तेमाल करने से बचें. जिन लोगों के लिए इन इलाकों से होकर जाना जरूरी है, उन्हें घर से निकलने से पहले वैकल्पिक रास्ता तय करने और सफर के लिए अतिरिक्त समय रखने को कहा गया है.

पंचकुइयां और न्यू रोहतक रोड का कर सकते हैं इस्तेमाल

प्रभावित मार्गों से बचने के लिए वाहन चालक अपनी सुविधा के अनुसार पंचकुइयां रोड और न्यू रोहतक रोड का विकल्प चुन सकते हैं. जरूरत के मुताबिक आसपास की दूसरी सड़कों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है.

पुलिस के निर्देशों का करें अनुसरण

शोभायात्रा के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए मार्ग पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से मौके पर दिए जाने वाले निर्देशों का पालन करने के साथ ट्रैफिक सिग्नल और लागू पाबंदियों का ध्यान रखने को कहा है. पुलिस की अपील है कि लोग पहले से रूट तय करें, ताकि शोभायात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था पर अनावश्यक दबाव न बढ़े और उन्हें भी परेशानियों का सामना न करना पड़े.

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