Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRजन्माष्टमी पर दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट, इन रास्तों पर जाने से बचें

जन्माष्टमी पर दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट, इन रास्तों पर जाने से बचें

जन्माष्टमी पर नरेला के खाटू श्याम मंदिर में भीड़ को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने NH-44 से बचने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 04 Sep 2026 12:58 PM (IST)
Preferred Sources

नरेला के खाटू श्याम दिल्ली धाम मंदिर में जन्माष्टमी समारोह को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने खास ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. 4 सितंबर सुबह 7 बजे से 5 सितंबर रात 1 बजे तक मंदिर के आसपास भारी भीड़ रहने की संभावना है. इस दौरान सिंघु बॉर्डर से मुकरबा चौक के बीच NH-44 पर यातायात प्रभावित हो सकता है. पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने और घर से निकलने से पहले अपनी यात्रा की योजना बनाने की अपील की है.

नरेला स्थित खाटू श्याम दिल्ली धाम मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है. मंदिर के आसपास पैदल लोगों की आवाजाही सामान्य दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा रह सकती है. ऐसे में आसपास की सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी होने और ट्रैफिक दबाव बढ़ने की संभावना है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसी को ध्यान में रखते हुए पहले से व्यवस्था की जानकारी साझा की है, ताकि मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के साथ-साथ रोजाना इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को भी परेशानी कम हो.

निशु आजाद के पिता को न्याय दिलाने की मांग, आज संसद मार्ग थाने पहुंची CJP

4 सितंबर सुबह 7 बजे से लागू होगी व्यवस्था

ट्रैफिक एडवाइजरी 4 सितंबर 2026 को सुबह 7 बजे से शुरू होगी और 5 सितंबर 2026 को रात 1 बजे तक प्रभावी रहेगी. यानी करीब 18 घंटे तक नरेला और उसके आसपास के इलाकों में यातायात पर विशेष नजर रखी जाएगी.

इस दौरान अगर किसी को सिंघु बॉर्डर, नरेला या मुकरबा चौक की तरफ जाना है तो उसे रास्ते में अतिरिक्त समय लगने की संभावना को ध्यान में रखना चाहिए. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे जरूरी काम के लिए निकलते समय यात्रा का समय पहले से तय कर लें.

सिंघु बॉर्डर से मुकरबा चौक तक NH-44 पर असर

सबसे ज्यादा असर NH-44 के सिंघु बॉर्डर से मुकरबा चौक वाले हिस्से पर पड़ने की संभावना है. इस रास्ते से बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं और जन्माष्टमी के दौरान मंदिर की ओर आने-जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से यहां ट्रैफिक दबाव बढ़ सकता है.

ट्रैफिक पुलिस ने नियमित यात्रियों को सलाह दी है कि अगर इस हिस्से से गुजरना जरूरी नहीं है तो समारोह के दौरान इस रास्ते से बचें. इससे उन्हें भी जाम में फंसने से राहत मिलेगी और मुख्य मार्ग पर दबाव भी कम रहेगा.

UER-II और पल्ला-बख्तावरपुर रोड रहेंगे विकल्प

NH-44 के प्रभावित हिस्से से बचने के लिए वाहन चालक UER-II और पल्ला-बख्तावरपुर रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं. इन रास्तों को वैकल्पिक मार्ग के तौर पर सुझाया गया है.

लोगों को अपनी मंजिल और यात्रा की दिशा के हिसाब से इन रास्तों का चुनाव करना चाहिए. खासकर वे लोग जो सिंघु बॉर्डर या नरेला की तरफ जा रहे हैं, वे निकलने से पहले वैकल्पिक रूट देख लें.

मौके की स्थिति के अनुसार ट्रैफिक पुलिस कुछ जगहों पर वाहनों का रूट बदल सकती है. सिंघु बॉर्डर, UER-II पर बकोली और मुकरबा चौक से जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक डायवर्ट किया जा सकता है.

इसलिए वाहन चालकों को सड़क पर लगे संकेतों पर नजर रखनी होगी. अगर ट्रैफिक पुलिसकर्मी किसी दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहते हैं तो उनके निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा. ट्रैफिक की स्थिति के हिसाब से व्यवस्था में बदलाव भी किया जा सकता है.

इमरजेंसी वाहनों को मिलेगा रास्ता

पुलिस ने यह भी साफ किया है कि आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों की आवाजाही में बाधा नहीं आने दी जाएगी. जरूरत पड़ने पर ऐसे वाहनों के लिए बाईपास या दूसरे उपलब्ध रास्तों का इस्तेमाल कराया जा सकता है. आम वाहन चालकों से अपील की गई है कि एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड या अन्य इमरजेंसी वाहन दिखाई देने पर उन्हें तुरंत रास्ता दें और उनकी आवाजाही में किसी तरह की रुकावट न पैदा करें.

समारोह के दौरान सड़क किनारे बेतरतीब तरीके से वाहन खड़ा करना परेशानी बढ़ा सकता है. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे प्रभावित इलाकों में सड़क पर पार्किंग न करें. श्रद्धालुओं को भी सलाह दी गई है कि वे वाहन खड़ा करने के लिए निर्धारित जगहों का ही इस्तेमाल करें और सड़क पर ऐसी जगह गाड़ी न लगाएं, जहां से दूसरे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो.

घर से निकलने से पहले देख लें ट्रैफिक अपडेट

अगर इस दौरान नरेला या आसपास के इलाके में जाना जरूरी है तो घर से निकलने से पहले ट्रैफिक की स्थिति जरूर देख लें. खासकर लंबी दूरी से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पहले से रूट तय करना बेहतर रहेगा.

स्वतंत्र भारद्वाज का यू-टर्न, अब बताया क्यों लिया था कपिल मिश्रा और चिराग पासवान का नाम?

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यातायात से जुड़े अपडेट मिल सकते हैं. किसी मदद की जरूरत होने पर लोग 8750871493 पर WhatsApp के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा 1095 और 011-25844444 हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध हैं.

पुलिस ने श्रद्धालुओं और आम वाहन चालकों से अपील की है कि जन्माष्टमी समारोह के दौरान धैर्य रखें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के निर्देशों में सहयोग करें. थोड़ी सी पहले से तैयारी और सही रूट चुनने से इस दौरान सफर को काफी आसान बनाया जा सकता है.

और पढ़ें

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
Read More
Published at : 04 Sep 2026 12:58 PM (IST)
Tags :
Janmashtami DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
स्वतंत्र भारद्वाज ने जिसपर किया था हमला, उसका आया पहला बयान- 'वह अचानक से आया और...'
स्वतंत्र भारद्वाज ने जिसपर किया था हमला, उसका आया पहला बयान- 'वह अचानक से आया और...'
दिल्ली NCR
स्वतंत्र भारद्वाज vs निशु आजाद में फंसी दिल्ली पुलिस! पहले दर्ज की थी गलत FIR?
स्वतंत्र भारद्वाज vs निशु आजाद में फंसी दिल्ली पुलिस! पहले दर्ज की थी गलत FIR?
दिल्ली NCR
निशु आजाद के पिता से मारपीट का दावा करने वाले स्वतंत्र भारद्वाज के बारे में दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?
निशु आजाद के पिता से मारपीट का दावा करने वाले स्वतंत्र भारद्वाज के बारे में पुलिस ने क्या कहा?
दिल्ली NCR
निशु के लिए संसद मार्ग थाने पहुंचे CJP नेता, सौरव दास बोले- 'अपराधी खुलेआम...'
निशु के लिए संसद मार्ग थाने पहुंचे CJP नेता, सौरव दास बोले- 'अपराधी खुलेआम...'
Advertisement

वीडियोज

NATURAL DISASTER ALERT: ग्लेशियर पिघलने से बढ़ सकता है खतरा, भारत में अलर्ट! |ABPLIVE
NEPAL FLASH FLOOD: 38 मिनट की देरी... और बह गए 1,200 लोग! नेपाल महाविनाश पर सबसे बड़ा खुलासा! ABPLIVE
दिल्ली में जिम के बाहर मौत का इंतजार !
AIIMS में इलाज के लिए तरसती 'तन्वी'! क्या यही है देश का 'राइट टू हेल्थ'?
नेपाल त्रासदी का नया वीडियो, देख कांप जाएगी रूह
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनिया गांधी की किताब को अब ये कंपनी करेगी पब्लिश, विवाद के बीच ऐलान
सोनिया गांधी की किताब को अब ये कंपनी करेगी पब्लिश, विवाद के बीच ऐलान
बिहार
स्वतंत्र भारद्वाज के दावों पर RJD का बड़ा बयान, 'जिस शख्स ने…'
स्वतंत्र भारद्वाज के दावों पर RJD का बड़ा बयान, 'जिस शख्स ने…'
क्रिकेट
सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय महिला टीम का अगला मैच पाकिस्तान के साथ, जानिए कब-कहां देखें लाइव
सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय महिला टीम का अगला मैच पाकिस्तान के साथ, जानिए कब-कहां देखें लाइव
इंडिया
CJP प्रवक्ता से मिले अखिलेश तो CM योगी का नाम लेकर बोली BJP- 'यूपी में...'
CJP प्रवक्ता से मिले अखिलेश तो CM योगी का नाम लेकर बोली BJP- 'यूपी में...'
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' में डॉयलॉग से क्लाइमेक्स तब सब जबदस्त, 'मुन्ना भाई' ने लूटी लाइमलाइट, लोग बोले- 'हिट है ये फिल्म'
'मिर्जापुर द मूवी' ने डॉयलॉग से क्लाइमेक्स तब सब जबदस्त, लोग बोले- हिट है
इंडिया
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
दिल्ली NCR
स्वतंत्र भारद्वाज का यू-टर्न, अब बताया क्यों लिया था कपिल मिश्रा और चिराग पासवान का नाम?
स्वतंत्र भारद्वाज का यू-टर्न, अब बताया क्यों लिया था कपिल मिश्रा और चिराग पासवान का नाम?
एग्रीकल्चर
टमाटर में दरार पड़ रही है, कहीं ये गलती तो नहीं कर दी?
टमाटर में दरार पड़ रही है, कहीं ये गलती तो नहीं कर दी?
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
ABP NEWS
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Embed widget