जन्माष्टमी पर दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट, इन रास्तों पर जाने से बचें

नरेला के खाटू श्याम दिल्ली धाम मंदिर में जन्माष्टमी समारोह को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने खास ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. 4 सितंबर सुबह 7 बजे से 5 सितंबर रात 1 बजे तक मंदिर के आसपास भारी भीड़ रहने की संभावना है. इस दौरान सिंघु बॉर्डर से मुकरबा चौक के बीच NH-44 पर यातायात प्रभावित हो सकता है. पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने और घर से निकलने से पहले अपनी यात्रा की योजना बनाने की अपील की है.

नरेला स्थित खाटू श्याम दिल्ली धाम मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है. मंदिर के आसपास पैदल लोगों की आवाजाही सामान्य दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा रह सकती है. ऐसे में आसपास की सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी होने और ट्रैफिक दबाव बढ़ने की संभावना है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसी को ध्यान में रखते हुए पहले से व्यवस्था की जानकारी साझा की है, ताकि मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के साथ-साथ रोजाना इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को भी परेशानी कम हो.

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4 सितंबर सुबह 7 बजे से लागू होगी व्यवस्था

ट्रैफिक एडवाइजरी 4 सितंबर 2026 को सुबह 7 बजे से शुरू होगी और 5 सितंबर 2026 को रात 1 बजे तक प्रभावी रहेगी. यानी करीब 18 घंटे तक नरेला और उसके आसपास के इलाकों में यातायात पर विशेष नजर रखी जाएगी.

इस दौरान अगर किसी को सिंघु बॉर्डर, नरेला या मुकरबा चौक की तरफ जाना है तो उसे रास्ते में अतिरिक्त समय लगने की संभावना को ध्यान में रखना चाहिए. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे जरूरी काम के लिए निकलते समय यात्रा का समय पहले से तय कर लें.

सिंघु बॉर्डर से मुकरबा चौक तक NH-44 पर असर

सबसे ज्यादा असर NH-44 के सिंघु बॉर्डर से मुकरबा चौक वाले हिस्से पर पड़ने की संभावना है. इस रास्ते से बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं और जन्माष्टमी के दौरान मंदिर की ओर आने-जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से यहां ट्रैफिक दबाव बढ़ सकता है.

ट्रैफिक पुलिस ने नियमित यात्रियों को सलाह दी है कि अगर इस हिस्से से गुजरना जरूरी नहीं है तो समारोह के दौरान इस रास्ते से बचें. इससे उन्हें भी जाम में फंसने से राहत मिलेगी और मुख्य मार्ग पर दबाव भी कम रहेगा.

UER-II और पल्ला-बख्तावरपुर रोड रहेंगे विकल्प

NH-44 के प्रभावित हिस्से से बचने के लिए वाहन चालक UER-II और पल्ला-बख्तावरपुर रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं. इन रास्तों को वैकल्पिक मार्ग के तौर पर सुझाया गया है.

लोगों को अपनी मंजिल और यात्रा की दिशा के हिसाब से इन रास्तों का चुनाव करना चाहिए. खासकर वे लोग जो सिंघु बॉर्डर या नरेला की तरफ जा रहे हैं, वे निकलने से पहले वैकल्पिक रूट देख लें.

मौके की स्थिति के अनुसार ट्रैफिक पुलिस कुछ जगहों पर वाहनों का रूट बदल सकती है. सिंघु बॉर्डर, UER-II पर बकोली और मुकरबा चौक से जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक डायवर्ट किया जा सकता है.

इसलिए वाहन चालकों को सड़क पर लगे संकेतों पर नजर रखनी होगी. अगर ट्रैफिक पुलिसकर्मी किसी दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहते हैं तो उनके निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा. ट्रैफिक की स्थिति के हिसाब से व्यवस्था में बदलाव भी किया जा सकता है.

इमरजेंसी वाहनों को मिलेगा रास्ता

पुलिस ने यह भी साफ किया है कि आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों की आवाजाही में बाधा नहीं आने दी जाएगी. जरूरत पड़ने पर ऐसे वाहनों के लिए बाईपास या दूसरे उपलब्ध रास्तों का इस्तेमाल कराया जा सकता है. आम वाहन चालकों से अपील की गई है कि एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड या अन्य इमरजेंसी वाहन दिखाई देने पर उन्हें तुरंत रास्ता दें और उनकी आवाजाही में किसी तरह की रुकावट न पैदा करें.

समारोह के दौरान सड़क किनारे बेतरतीब तरीके से वाहन खड़ा करना परेशानी बढ़ा सकता है. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे प्रभावित इलाकों में सड़क पर पार्किंग न करें. श्रद्धालुओं को भी सलाह दी गई है कि वे वाहन खड़ा करने के लिए निर्धारित जगहों का ही इस्तेमाल करें और सड़क पर ऐसी जगह गाड़ी न लगाएं, जहां से दूसरे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो.

घर से निकलने से पहले देख लें ट्रैफिक अपडेट

अगर इस दौरान नरेला या आसपास के इलाके में जाना जरूरी है तो घर से निकलने से पहले ट्रैफिक की स्थिति जरूर देख लें. खासकर लंबी दूरी से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पहले से रूट तय करना बेहतर रहेगा.

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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यातायात से जुड़े अपडेट मिल सकते हैं. किसी मदद की जरूरत होने पर लोग 8750871493 पर WhatsApp के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा 1095 और 011-25844444 हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध हैं.

पुलिस ने श्रद्धालुओं और आम वाहन चालकों से अपील की है कि जन्माष्टमी समारोह के दौरान धैर्य रखें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के निर्देशों में सहयोग करें. थोड़ी सी पहले से तैयारी और सही रूट चुनने से इस दौरान सफर को काफी आसान बनाया जा सकता है.