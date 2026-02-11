दिल्ली: जनकपुरी से गुजरते हैं तो पढ़ लें ये खबर, हफ्ते भर रहेगा डायवर्जन, विशेष एडवाइजरी जारी

दिल्ली के पश्चिमी हिस्से में सफर करने वालों के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है. जनकपुरी इलाके से गुजरने वाले वाहन चालकों को अगले कुछ दिनों तक बदली हुई ट्रैफिक व्यवस्था का सामना करना पड़ सकता है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने खुदाई कार्य के चलते विशेष एडवाइजरी जारी की है, ताकि लोग समय रहते अपनी यात्रा की योजना बदल सकें. जनकपुरी के प्रोफेसर जोगिंदर सिंह मार्ग पर दिल्ली जल बोर्ड द्वारा चल रहे निर्माण और खुदाई कार्य के कारण ट्रैफिक व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किया गया है. इसी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने इस मार्ग से गुजरने वाले वाहनों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिससे अनावश्यक जाम की स्थिति से बचा जा सके.

एक हफ्ते तक लागू रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

एडवाइजरी के अनुसार 9 फरवरी 2026 से अगले सात दिनों तक सड़क के कुछ हिस्से आंशिक रूप से बंद रहेंगे. इस दौरान आसपास की सड़कों पर ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा. प्रशासन का कहना है कि काम पूरा होते ही व्यवस्था को सामान्य कर दिया जाएगा.

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से की अपील

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले मौजूदा ट्रैफिक हालात की जानकारी जरूर लें. साथ ही समय की संभावित देरी को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त समय लेकर निकलें, ताकि जरूरी काम प्रभावित न हों.

वैक्लिपिक रास्तों को सहारा

जो वाहन नजफगढ़ रोड या आउटर रिंग रोड से होते हुए C-2B जनकपुरी की ओर जा रहे हैं, उन्हें पंख रोड होते हुए लाल साई मार्ग, जेल रोड वाया लाल साई मार्ग या धर्म मार्ग के रास्ते जाने की सलाह दी गई है. इन रूट्स के इस्तेमाल से जाम से काफी हद तक राहत मिल सकती है.

डिस्ट्रिक्ट सेंटर जाने वालों के लिए बदला रूट

जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर की दिशा में जाने वाला ट्रैफिक लाल साई मार्ग से जेल रोड या लाल साई मार्ग से धर्म मार्ग का उपयोग कर सकता है. ट्रैफिक पुलिस ने इन मार्गों को अस्थायी रूप से सुचारू विकल्प बताया है.

निर्देशों का पालन करने की सलाह

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से संयम बरतने और मौके पर तैनात ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है. संकेतों और सलाह का पालन करने से खुदाई अवधि के दौरान ट्रैफिक दबाव कम होगा और आवाजाही अपेक्षाकृत आसान बनी रहेगी.