जनकपुरी सड़क हादसा: मंत्री प्रवेश वर्मा ने अधिकारियों को किया सस्पेंड, उच्चस्तरीय जांच के आदेश

दिल्ली के जनकपुरी इलाके में जोगिंदर सिंह मार्ग पर बीती रात हुए सड़क हादसे ने एक बार फिर राजधानी में चल रहे निर्माण कार्यों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस घटना को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने तुरंत संज्ञान लिया और स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए और सुरक्षा में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिस स्थान पर हादसा हुआ, वहां पिछले कई महीनों से सीवर लाइन से जुड़ा कार्य चल रहा था. जांच में सामने आया कि सीवर प्रोजेक्ट के तहत करीब 6 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और लगभग 4.25 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया था. हालांकि कुछ जगहों पर बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन मौके पर मौजूद हालात यह बता रहे थे कि सुरक्षा के जरूरी इंतजाम पूरे नहीं थे. खासतौर पर खुदाई वाले स्थान के आसपास दोपहिया वाहनों की आवाजाही जारी थी, जिससे आम लोगों की जान को खतरा बना हुआ था.

पहले भी दिए गए थे निर्देश

मंत्री के निरीक्षण में यह भी सामने आया कि इससे पहले जनवरी में नोएडा में इसी तरह की एक घटना हो चुकी थी. उसके बाद 24 जनवरी को दिल्ली जल बोर्ड ने सभी अधिकारियों और काम कर रही एजेंसियों को सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए थे. पीडब्ल्यूडी और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने भी इसी तरह के आदेश दिए थे. बावजूद इसके, जनकपुरी की घटना ने यह साफ कर दिया कि इन निर्देशों को जमीन पर ठीक से लागू नहीं किया गया.

तीन अधिकारी निलंबित

सुरक्षा में गंभीर चूक मानते हुए मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कार्यकारी अभियंता (EE), सहायक अभियंता (AE) और कनिष्ठ अभियंता (JE) को तत्काल निलंबित करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही जिस एजेंसी द्वारा काम कराया जा रहा था, उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है. दोषी पाए जाने पर एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने समेत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

वहीं दिल्ली पुलिस ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज कर अलग से जांच शुरू कर दी है. दिल्ली जल बोर्ड की ओर से एक उच्चस्तरीय जांच समिति गठित की गई है, जो यह तय करेगी कि लापरवाही किस स्तर पर हुई और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए क्या सुधार जरूरी हैं.

मंत्री का बयान

मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है और सरकार प्रभावित परिवार के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जनता की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगी. इसके अलावा मंत्री ने दिल्ली भर में चल रहे सभी सीवर, सड़क और बाढ़ नियंत्रण से जुड़े कार्यों का सुरक्षा ऑडिट कराने के भी निर्देश दिए हैं.