जनकपुरी सड़क हादसे में दिल्ली पुलिस का एक्शन, आरोपी ठेकेदार राजेश प्रजापति गिरफ्तार

दिल्ली के जनकपुरी में बाइक सवार की गड्ढे में गिरकर मौत मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने इस मामले में आरोपी सब-कॉन्ट्रेक्टर राजेश प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी से पूछताछ की जा रही हैं. दावा किया जा रहा है कि राकेश को हादसे का पहले ही पता चल गया था लेकिन उसने मदद की जगह उसे अनदेखा कर दिया.

दिल्ली के जनकपुरी में हुए हादसे को लेकर स्थानीय लोगों में भी खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है. पुलिस ने इस मामले में दिल्ली जल बोर्ड के तीन इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था. जिसके बाद से ही पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी थी.

आरोपी से पूछताछ में बड़ा खुलासा

अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक देर रात घर लौटते वक्त जब कमल गड्ढे में गिरा तो वहां से गुज़र रहे एक परिवार ने उसे देख लिया था, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पास के टेंट में एक कर्मचारी को इसकी जानकारी दी थी, जिसके बाद उस गार्ड ने फौरन इसके बारे अपने ठेकेदार राजेश प्रजापति को बताया, दावा है कि उस रात को राजेश वहां आया था लेकिन कमल को पड़ा देखकर लौट गया.

आरोपी ने इस घटना की जानकारी न तो पुलिस को दी और न ही उसकी मदद करने की कोशिश की. आरोपी घटना को अनदेखा करते हुए वहां से चला गया. पुलिस आरोपी से ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या उसने ये जानकारी किसी और को भी दी थी या नहीं. वहीं जल बोर्ड के सुरक्षा मानकों और अन्य अधिकारियों को लेकर भी जानकरी ली जा रही है.

दफ़्तर से लौटते वक्त गड्ढे में गिरा बाइकसवार

बता दें कि गुरुवार रात को जनकपुरी थाना क्षेत्र स्थित जोगिंदर सिंह मार्ग पर दफ़्तर से काम करके लौट रहा एक बाइक सवार कमल की गड्ढे में गिरकर मौत हो गई थी. ये गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदा गया था. कमल पूरी रात अपनी बाइक के नीचे दबा रहा और उसकी मौत हो गई.

शुक्रवार सुबह आठ बजे एक महिला ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद इस घटना की जानकारी परिजनों को लगी. परिजनों ने इस मामले में पुलिस पर भी लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं.