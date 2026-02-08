जनकपुरी हादसे पर कांग्रेस ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया! रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से जांच की मांग

जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिरने से 25 वर्षीय युवक कमल की मौत के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने इस घटना को प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर उदाहरण बताते हुए इसकी जांच दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने की मांग की है.

देवेन्द्र यादव ने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय जांच कमेटी में विभागीय अधिकारी शामिल हैं, जिससे निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं. उन्होंने आशंका जताई कि ऐसी जांच में मामला रफा-दफा हो सकता है, इसलिए कांग्रेस कमल की दर्दनाक मौत की जांच स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से कराए जाने की मांग करती है.

पुलिस भूमिका पर भी सवाल

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मृतक का परिवार आरोप लगा रहा है कि कमल के लापता होने के बाद वे रात भर थानों के चक्कर काटते रहे, लेकिन पुलिस ने कोई मदद नहीं की. उन्होंने सवाल उठाया कि पुलिस 2 किलोमीटर के दायरे में लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाई, जो बेहद संदिग्ध है. देवेन्द्र यादव ने इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की.

परिवार को मामला दबने का डर

देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों और मंत्री प्रवेश वर्मा की बयानबाजी के बाद परिवार को डर है कि उनके बेटे की मौत के मामले को दबा दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सिर्फ अधिकारियों को निलंबित कर देने से न तो युवक की मौत की भरपाई हो सकती है और न ही दिल्ली में लगातार हो रही ऐसी घटनाओं का समाधान.

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि खुदाई स्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्थाएं तय मानकों के अनुरूप नहीं थीं. इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड पूरी तरह जिम्मेदार है. उन्होंने सवाल किया कि क्या महज निलंबन जैसे कदमों से प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है.

पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं- कांग्रेस

देवेन्द्र यादव ने कहा कि राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक लापरवाही का यह पहला मामला नहीं है. जुलाई 2024 में पटेल नगर में करंट लगने से सिविल सेवा की तैयारी कर रहे एक युवक की मौत हुई थी. उसी महीने राजेन्द्र नगर के एक सिविल सर्विस कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भरने से तीन लोगों की जान चली गई. गाजीपुर नाले में मां-बेटे की गिरने से मौत, अगस्त 2024 में बिंदापुर में 12 वर्षीय मुदित कुमार की कटी बिजली तार से करंट लगने से मौत जैसी घटनाएं सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती हैं.

उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-2025 में दिल्ली में पानी से भरे गड्ढों और खुले नालों में डूबने से 89 लोगों की मौत हुई. 53 लोगों की जान आग लगने से गई, 46 की मौत बारिश के दौरान मकान गिरने से हुई और 3 लोगों की मौत करंट लगने से हुई. ये आंकड़े प्रशासनिक नाकामी को साफ तौर पर उजागर करते हैं.

हेल्पलाइन पर भी उठे सवाल

देवेन्द्र यादव ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आनन-फानन में दिल्ली जल बोर्ड की कमियों की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1916 जारी कर रही है. उन्होंने कहा कि इससे जमीनी हकीकत नहीं बदलने वाली.

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट पहले भी दुर्घटनाओं के मामलों में संबंधित विभागों को जिम्मेदार ठहरा चुका है. अदालत ने अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए थे. उन्होंने मांग की कि कमल की मौत के मामले में भी उसी सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए.