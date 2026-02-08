जनकपुरी सड़क हादसे में पुलिस की कार्रवाई, DJB प्रोजेक्ट का मजदूर डिटेन

जनकपुरी में गड्ढे में गिरने से हुई युवक की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े इस प्रोजेक्ट में मजदूर के रूप में काम कर रहे योगेश नाम के युवक को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. योगेश उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का रहने वाला है और वह उसी गड्ढे के पास लगे टेंट में रह रहा था. जिसमें कमल नाम का युवक गिरा था.

पुलिस के मुताबिक, सबसे पहले सागरपुर निवासी विपिन सिंह ने यह हादसा देखा. वे रात करीब 12:05 बजे अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह से लौट रहे थे. तभी उन्होंने एक बाइक को गड्ढे में गिरते हुए देखा. इसके बाद उन्होंने पास की कॉलोनी में गाड़ी खड़ी कर वहां के सिक्योरिटी गार्ड को घटना की जानकारी दी. सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत योगेश को बताया, जो गड्ढे से करीब 10 फीट की दूरी पर टेंट में मौजूद था.

योगेश ने सब-कॉन्ट्रेक्टर राजेश प्रजापति को दी थी घटना की सूचना

योगेश ने गड्ढे में जाकर देखा तो वहां एक बाइक पड़ी थी और उसकी हेडलाइट जल रही थी. इसके बाद रात करीब 12:22 बजे उसने इस बारे में सब-कॉन्ट्रेक्टर राजेश प्रजापति को सूचना दी. राजेश त्रिनगर में रहता था, जो घटनास्थल से लगभग 12 किलोमीटर दूर है. वह करीब 20 मिनट में मौके पर पहुंचा और गड्ढे में बाइक व एक व्यक्ति को पड़ा हुआ देखा.

घटना की पांच लोगों को थी जानकारी- पुलिस

इसके बाद राजेश ने ठेकेदार हिमांशु गुप्ता को फोन कर जानकारी दी. दोनों के बीच बातचीत हुई, लेकिन इसके बावजूद किसी ने भी पुलिस को सूचना नहीं दी. रात करीब 1:45 बजे राजेश मौके से निकलकर घर चला गया. पुलिस का कहना है कि इस पूरी घटना की जानकारी कम से कम पांच लोगों को थी, लेकिन किसी ने भी समय पर पुलिस को नहीं बताया. अगर समय रहते सूचना दी जाती, तो संभव था कि कमल की जान बचाई जा सकती थी. अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

