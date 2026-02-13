जनकपुरी गड्ढा हादसा: कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल, 'बिना चेतावनी बोर्ड के हो रही थी खुदाई'

जनकपुरी में 6 फरवरी 2026 को हुए दर्दनाक हादसे को लेकर दिल्ली पुलिस ने द्वारका कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की. दिल्ली पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि खुदाई वाली जगह पर कोई भी सुरक्षा इंतजाम जैसे चेतावनी बोर्ड या बैरिकेड नहीं लगाए गए थे. इसके कारण एक बाइक सवार गड्ढे में गिर गया और उसकी मौत हो गई. कोर्ट ने पहले ही जांच अधिकारी को मामले की स्टेटस बताने का निर्देश दिया था.

दिल्ली पुलिस ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कही अहम बातें

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच में साफ दिखा कि दिल्ली जल बोर्ड के ठेकेदार और मजदूरों ने खुदाई स्थल पर जरूरी सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया. यह हादसा 5 और 6 फरवरी की रात जनकपुरी के जोगिंदर सिंह मार्ग के पास हुआ. बैंक कर्मचारी कमल ध्यानी करीब 15 फुट गहरे गड्ढे में गिर गए. पुलिस को मौके के पास लगे दो सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मिली. जिन्हें जांच में शामिल किया गया. अब तक इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि डीजेबी के तीन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है.

सीसीटीवी में बैरिकेड और पर्दे लगाते हुए देखा गया - दिल्ली पुलिस

गिरफ्तार आरोपियों में सब-कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति और मजदूर योगेश शामिल हैं. इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी ने द्वारका कोर्ट को बताया कि हादसे के बाद योगेश को सीसीटीवी में बैरिकेड और पर्दे लगाते हुए देखा गया. इससे साफ है कि सुरक्षा इंतजाम पहले नहीं थे. पुलिस ने यह फुटेज सबूत के तौर पर जब्त कर ली है. पुलिस कंट्रोल रूम को 6 फरवरी को कॉल मिली थी कि आंध्रा स्कूल के पास एक व्यक्ति गड्ढे में गिर गया है. मौके पर पहुंची टीम ने गड्ढे में मृत व्यक्ति और उसकी मोटरसाइकिल बरामद की. पुलिस ने बताया कि जांच अभी जारी है और लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर आगे कार्रवाई की जाएगी.