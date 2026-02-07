हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: गड्ढे में गिरने से युवक की मौत के मामले में कांग्रेस ने सरकार को घेरा, मंत्री का मांगा इस्तीफा

दिल्ली: गड्ढे में गिरने से युवक की मौत के मामले में कांग्रेस ने सरकार को घेरा, मंत्री का मांगा इस्तीफा

Delhi News: जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही से बाइक सवार कमल की मौत हो गई. कांग्रेस ने 1 करोड़ रुपये मुआवजा, मंत्री आशीष सूद का इस्तीफा और जिम्मेदार अफसर बर्खास्त करने की मांग की.

By : उज्ज्वल कुमार | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 07 Feb 2026 08:04 AM (IST)
Preferred Sources

जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदे गए एक खुले गहरे गड्ढे में बाइक सवार 25 वर्षीय कमल की मौत हो गई. रोहिणी से घर लौटते वक्त गुरुवार (5 फरवरी) रात यह हादसा हुआ. जब कमल कैलाशपुरी स्थित अपने घर की ओर जा रहा था. परिवार ने पूरी रात पुलिस थानों के चक्कर काटे, लेकिन सुबह गड्ढे से उसका शव और बाइक बरामद हुई.

25 साल के कमल की मौत के बाद अब कांग्रेस ने दिल्ली की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इसे सरकारी लापरवाही का साफ सबूत बताते हुए मृतक के परिवार को तुरंत 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने की मांग की. साथ ही जनकपुरी के विधायक और मंत्री आशीष सूद से तत्काल इस्तीफा मांगा है.

दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही से हुई युवक की मौत- देवेंद्र यादव

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि रात के अंधेरे में बाइक सवार सीधे गड्ढे में जा गिरा. बैरिकेडिंग नहीं थी, कोई चेतावनी का निशान नहीं था. यह मौत पूरी तरह दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही से हुई. अगर बैरिकेडिंग लगी होती तो एक जवान की जान नहीं जाती.

उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साधते हुए कहा कि 'विकसित दिल्ली' का ढोल पीटने वाली सरकार में सड़कें गड्ढों से भरी पड़ी हैं. पिछले साल पानी भरे गड्ढों और नालों में 89 मौतें हुईं. सड़क हादसों में 1600 से ज्यादा जानें गईं. 2025 के मानसून में भी 11 लोग मारे गए.

जिम्मेदार अफसरों को बर्खास्त करें सीएम- कांग्रेस

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि नोएडा में युवराज मेहता की मौत से सबक नहीं लिया गया. करोड़ों की परियोजनाओं की घोषणाएं होती हैं, लेकिन जमीन पर हालात बद से बदतर. देवेंद्र यादव ने मांग की कि मुख्यमंत्री तुरंत जिम्मेदार अफसरों को बर्खास्त करें. उच्च स्तरीय जांच करवाएं और मंत्री आशीष सूद का इस्तीफा लें.

About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
Read
Published at : 07 Feb 2026 08:04 AM (IST)
Tags :
Delhi News Janakpuri Delhi Jal Board CRIME CONGRESS
