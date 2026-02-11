जनकपुरी इलाके में गड्ढे में गिरकर कमल नाम के युवक की मौत के मामले में अब कोर्ट से जुड़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई सामने आई है. इस मामले में द्वारका कोर्ट ने ठेकेदार (कॉन्ट्रेक्टर) हिमांशु गुप्ता को अग्रिम जमानत दे दी है.

इसके साथ ही कोर्ट ने 18 फरवरी तक दिल्ली पुलिस को हिमांशु गुप्ता के खिलाफ किसी भी तरह की सख्त कानूनी कार्रवाई करने से रोक दिया है. अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर भी अंतरिम रोक लगा दी है.

हिमांशु को 9 फरवरी को जारी किया गया था नोटिस

जानकारी के अनुसार, कॉन्ट्रेक्टर हिमांशु गुप्ता ने दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए द्वारका कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी. जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह राहत दी है. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने 9 फरवरी को हिमांशु गुप्ता को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन उन्होंने बीमारी का हवाला देकर पुलिस के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था.

कल सबुह 10 बजे थाने में पेश होंगे हिमांशु

अब इस मामले में नया अपडेट यह है कि कॉन्ट्रेक्टर हिमांशु गुप्ता कल सुबह 10 बजे संबंधित थाने में पेश होंगे और जांच में शामिल होंगे. पुलिस जांच में उनका बयान दर्ज किया जाएगा और पूरे मामले की जांच आगे बढ़ाई जाएगी. वहीं, दिल्ली पुलिस ने इस केस में सख्ती दिखाते हुए कॉन्ट्रेक्टर हिमांशु गुप्ता और काविश गुप्ता के खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट (NBW) भी जारी कर दिया था. पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों ने जानबूझकर जांच से बचने की कोशिश की, जिसके चलते यह कदम उठाया गया.

जांच के आधार पर तय होगी कार्रवाई

गौरतलब है कि जनकपुरी में हुए इस हादसे में कमल नाम के व्यक्ति की खुले गड्ढे में गिरने से मौत हो गई थी. जिसके बाद इलाके में प्रशासन और ठेकेदारों की लापरवाही को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिली थी. लोगों ने सड़क और निर्माण कार्यों में सुरक्षा व्यवस्था न होने पर सवाल उठाए थे. अब कोर्ट के आदेश के बाद यह मामला पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया में है और आगे की जांच के आधार पर ही यह तय होगा कि जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होती है.

