5 साल जेल में रहे, 21 गवाह हुए! J&K केस में 2 आरोपियों को मिली जमानत

जम्मू-कश्मीर में कथित आतंकी साजिश से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने करीब पांच साल से जेल में बंद दो आरोपियों को बड़ी राहत दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सोबिया अजीज और कमरान अशरफ रेशी को जमानत दे दी. कोर्ट ने कहा कि दोनों लंबे समय से जेल में हैं और जिस रफ्तार से मुकदमे की सुनवाई चल रही है, उसे देखते हुए इसके जल्द खत्म होने की उम्मीद नहीं है.

दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने जमानत देते हुए कहा कि सोबिया अजीज 22 अक्टूबर 2021 से जेल में है. एनआईए ने मामले में कुल 359 गवाह बनाए हैं.लेकिन अब तक सिर्फ 21 गवाहों की गवाही हो पाई है. ऐसे में मुकदमा पूरा होने में अभी काफी समय लग सकता है.

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महिला होने और बीमारी को भी कोर्ट ने माना अहम

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोबिया की जमानत पर विचार करते हुए उसके लंबे समय से जेल में रहने के साथ यह भी ध्यान में रखा कि वह महिला है और कई बीमारियों से पीड़ित है. कोर्ट ने कहा कि एनआईए के पास उसके खिलाफ प्रथमदृष्टया कुछ सामग्री हो सकती है. लेकिन इसके बावजूद उसने जमानत के लिए अपना पक्ष रखने का आधार बनाया है. कोर्ट ने कहा कि करीब पांच साल की लंबी हिरासत और मुकदमे के जल्द पूरा होने की संभावना नहीं होने को देखते हुए सोबिया को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए.

एनआईए का आरोप-आतंकी नेटवर्क से जुड़ी थी सोबिया

एनआईए ने इस मामले में जम्मू-कश्मीर में सक्रिय प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के कैडर और उनसे जुड़े लोगों के बड़े नेटवर्क की साजिश का आरोप लगाया है. जांच एजेंसी के मुताबिक, इस नेटवर्क को पाकिस्तान में बैठे हैंडलर नियंत्रित कर रहे थे. आरोप है कि नेटवर्क युवाओं को कट्टरपंथ की ओर ले जाने, उनकी भर्ती करने ,हथियार जुटाने और जम्मू-कश्मीर समेत देश के दूसरे हिस्सों में आतंकी हमलों की योजना बनाने में शामिल था.

एनआईए के मुताबिक, अक्टूबर 2021 में गिरफ्तार की गई

सोबिया के पास से डायरी मिली थी जिसमें कथित तौर पर शरीयत कानून, इस्लामिक स्टेट की विचारधारा और जिहादी सामग्री से जुड़े हाथ से लिखे नोट थे. उसके पास से कथित तौर पर इस्लामिक स्टेट का झंडा भी बरामद हुआ था. एजेंसी ने उस पर एक आतंकी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का भी आरोप लगाया था.

21 साल की उम्र में गिरफ्तार हुआ था कमरान

दूसरे आरोपी कमरान अशरफ रेशी को भी अक्टूबर 2021 में गिरफ्तार किया गया था. उस समय उसकी उम्र करीब 21 साल थी. एनआईए का आरोप है कि वह आतंकी संगठनों और पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों से जुड़े ऑनलाइन प्रचार समूहों के संपर्क में था. उस पर कट्टरपंथ फैलाने वाले व्याख्यानों में शामिल होने और सक्रिय हिज्बुल मुजाहिदीन आतंकी से संपर्क में रहने का भी आरोप लगाया गया.

करीब पांच साल की जेल, मुकदमा अभी दूर

कमरान की जमानत पर भी हाईकोर्ट ने उसकी लंबी हिरासत को अहम माना. अदालत ने कहा कि उसके खिलाफ एनआईए की ओर से लगाए गए आरोपों और उपलब्ध सामग्री को देखते हुए भी करीब पांच साल से जेल में रहना महत्वपूर्ण तथ्य है. मुकदमा अभी चल रहा है और इसके जल्द खत्म होने की संभावना नहीं है. ऐसे में उसने जमानत का मामला बनाया है. हाईकोर्ट के इस आदेश से दोनों आरोपियों को लंबे समय बाद राहत मिली है. हालांकि जमानत मिलने का मतलब आरोपों से बरी होना नहीं है. मामले में मुकदमा आगे जारी रहेगा.

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