जामिया के मेस में खाने में छिपकली मिलने पर बवाल, VC ऑफिस पर जुटे सैकड़ों छात्र

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में खाने की गुणवत्ता को लेकर शुरू हुआ विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. 11 सितंबर को J&K गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं ने भी मेस व्यवस्था और भोजन की गुणवत्ता के खिलाफ दोबारा प्रदर्शन शुरू किया और अब जामिया स्कूल के सैकड़ों छात्र भी कुलपति कार्यालय के बाहर पहुंच गए हैं. 12 सितंबर को हुए इस प्रदर्शन की वजह स्कूल हॉस्टल के खाने में छिपकली मिलने की घटना बताई गई है.

जामिया स्कूल के सैकड़ों छात्र जुटे VC ऑफिस के बाहर

J&K गर्ल्स हॉस्टल का विरोध जारी रहने के अगले दिन यानी 12 सितंबर को जामिया स्कूल के सैकड़ों छात्र भी कुलपति कार्यालय के बाहर पहुंच गए. छात्रों के इस प्रदर्शन ने खाने की गुणवत्ता के मुद्दे को और बड़ा बना दिया. मिली जानकारी के मुताबिक, स्कूल हॉस्टल के खाने में छिपकली मिलने की घटना के बाद छात्रों में नाराजगी पैदा हुई. इसके बाद बड़ी संख्या में छात्र VC ऑफिस के बाहर एकत्र हुए और साफ भोजन तथा प्रशासनिक जवाबदेही की मांग उठाई.

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पहले J&K गर्ल्स हॉस्टल में शुरू हुआ विरोध

मेस की व्यवस्था और खाने की गुणवत्ता को लेकर J&K गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं ने 11 सितंबर 2026 की रात करीब 9:30 बजे दोबारा प्रदर्शन शुरू किया. AISA JMI ने इस आंदोलन को समर्थन दिया. संगठन का आरोप है कि इससे पहले हुए विरोध के दौरान प्रशासन ने छात्राओं की कुछ मांगों को लिखित रूप से स्वीकार किया था, लेकिन बाद में उन पर अमल नहीं किया गया. छात्राओं का विरोध मुख्य रूप से भोजन की गुणवत्ता, मेस के संचालन और फूड वेंडर से जुड़े मुद्दों को लेकर है.

AISA के मुताबिक, 11 सितंबर को J&K गर्ल्स हॉस्टल में सुबह नाश्ता उपलब्ध नहीं कराया गया. संगठन का दावा है कि दोपहर का भोजन भी निर्धारित समय पर नहीं मिला. दोपहर बाद करीब 3 बजे हॉस्टल की छात्राओं को खाना परोसा गया. संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि खाना परोसे जाने के समय मेस में पुरुष कर्मचारी मौजूद थे. इसके अलावा छात्राओं से भोजन लेने के लिए अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करने को कहा गया. छात्राओं ने इस व्यवस्था पर आपत्ति जताते हुए आशंका जाहिर की कि इसका इस्तेमाल प्रदर्शन में शामिल छात्रों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है.

विवाद का एक बड़ा कारण फूड वेंडर भी

प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने कहा कि, जिस फूड वेंडर को हटाने की मांग उनके द्वारा लगातार की जा रही है, उसे हटाने की बजाय सिर्फ नाम बदल कर फिर से उसे ही भोजन आपूर्ति का काम दे दिया गया. AISA के अनुसार, संबंधित फ़ूड वेंडर को वर्ष 2023 से J&K गर्ल्स हॉस्टल में भोजन का ठेका मिलता रहा है. संगठन का कहना है कि 2023 में भी छात्राओं ने उसे हटाने की मांग को लेकर विरोध किया था, लेकिन इसके बावजूद उसका अनुबंध जारी रहा.

मामला केवल खाने और मेस संचालन तक सीमित नहीं रहा. AISA ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन में शामिल और मीडिया के सामने अपनी बात रखने वाली कुछ छात्राओं को प्रशासनिक स्तर पर परेशान किया गया. संगठन ने इसे विरोध कर रही छात्राओं पर दबाव बनाने की कोशिश बताया है. छात्राओं का कहना है कि भोजन और मेस व्यवस्था से जुड़े सवालों का समाधान करने के बजाय प्रदर्शन में शामिल लोगों पर कार्रवाई या दबाव की स्थिति पैदा करना समस्या का समाधान नहीं है.

Centenary Gate की लाइट बंद पर भी AISA ने उठाए सवाल

प्रदर्शन के दौरान प्रशासन की प्रॉक्टोरियल टीम की भूमिका को लेकर भी संगठन ने सवाल उठाए. AISA का आरोप है कि प्रदर्शन कर रही छात्राओं पर दबाव बनाने के लिए Centenary Gate की लाइट बंद कर दी गई. संगठन ने इसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन से निपटने का अनुचित तरीका बताया और कहा कि अपनी मांगों को सामने रख रहे छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए.

J&K गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं ने प्रदर्शन के दौरान चार प्रमुख मांगें सामने रखीं. इनमें मौजूदा फूड वेंडर का ठेका रद्द करना प्रमुख है. दूसरी मांग मेस में केवल महिला कर्मचारियों की मौजूदगी सुनिश्चित करने की है. इसके अलावा छात्राओं ने हॉस्टल की Provost और Warden के इस्तीफे की मांग भी दोहराई है. चौथी मांग प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ किसी तरह की witch hunting या एडमिनिस्ट्रेटिव टारगेटिंग नहीं किए जाने का आश्वासन देने से जुड़ी है.

एक के बाद घटना से कैंपस में स्वच्छ भोजन का गरमाया मुद्दा

जामिया स्कूल के छात्रों का प्रदर्शन ऐसे समय सामने आया, जब J&K गर्ल्स हॉस्टल की छात्राएं पहले से ही मेस के खाने को लेकर आंदोलन कर रही थीं. स्कूल हॉस्टल के भोजन में छिपकली मिलने की घटना ने इस पूरे विवाद को नया रूप दे दिया. AISA का कहना है कि छात्रों का गुस्सा इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि स्कूल छात्रों की शिकायत सामने आने से पहले ही J&K गर्ल्स हॉस्टल की छात्राएं लंबे समय से साफ भोजन की मांग को लेकर विरोध कर रही थीं.

AISA ने जामिया प्रशासन से प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांगों को तत्काल सुने जाने और जिम्मेदारी तय किए जाने की मांग की है. संगठन का आरोप है कि प्रशासन छात्रों को उनकी बुनियादी जरूरत के रूप में साफ और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने में लगातार विफल रहा है.

फिलहाल जामिया में खाने की गुणवत्ता को लेकर दो स्तरों पर विरोध सामने आ चुका है. J&K गर्ल्स हॉस्टल की छात्राएं जहां मेस, फूड वेंडर और हॉस्टल प्रशासन से जुड़े सवाल उठा रही हैं, वहीं जामिया स्कूल के छात्र भी हॉस्टल के भोजन में छिपकली मिलने की घटना के बाद साफ भोजन और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं.

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