जामिया में आधी रात को पत्थरबाजी और तोड़फोड़, पुलिस बोली- शिकायत मिलने पर लेंगे एक्शन

दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में 27 अक्टूबर की रात हुई तोड़फोड़ के मामले में एडिशनल डीसीपी उत्कर्ष ने बयान दिया है. उन्होंने कहा कि यह घटना यूनिवर्सिटी के अंदर हुई है. अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन इस मामले में पुलिस को शिकायत देता है, तो पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी.

वहीं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 27 अक्टूबर की रात परिसर में जमकर तोड़फोड़ होने और सुरक्षा में सेंध लगने का आरोप लगाया है. प्रशासन के मुताबिक, प्रदर्शनकारी छात्रों और स्थानीय लोगों के एक समूह ने विश्वविद्यालय के गेट और दीवारों को नुकसान पहुंचाया. इस दौरान गेट नंबर 4C को गिराने, पत्थरबाजी करने और तोड़फोड़ किए जाने का आरोप है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह भी दावा किया कि परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों और कंट्रोल रूम को भी नुकसान पहुंचाया गया.

तोड़फोड़ में लोहे की छड़ों, हथौड़ों का किया गया इस्तेमाल

विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, नकाबपोश प्रदर्शनकारियों का एक समूह लड़कों के हॉस्टल तक भी पहुंच गया था. आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने अतिरिक्त समर्थन जुटाने की कोशिश की. प्रशासन का कहना है कि तोड़फोड़ के दौरान लोहे की छड़ों, हथौड़ों और अन्य औजारों का इस्तेमाल किया गया. 27 अक्टूबर की रात हुई तबाही की भयावहता, गति और तीव्रता ने गंभीर चिंताएं पैदा की हैं. वीडियो, सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पोस्ट से संकेत मिलता है कि विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान पहुंचाने के लिए भारी लोहे की छड़ों, हथौड़ों और अन्य औजारों का इस्तेमाल किया गया.

प्रशासन ने बताया कि विश्वविद्यालय 24 अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार यूनिवर्सिटी ऑनलाइन मोड में चल रहा है. इसके बावजूद परिसर में तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं. विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी महिलाओं से बातचीत करने के दौरान महिला शिक्षकों, वार्डन और प्रोवोस्ट को धमकाया गया. प्रशासन ने छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है.

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मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की RWA के साथ बैठक

इस बीच, दिल्ली पुलिस ने मंगलवार (27 अक्टूबर) शाम ओखला इलाके की पांच रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) के साथ बैठक की. बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि स्थानीय लोगों की प्रदर्शन में कोई भागीदारी नहीं होगी. साथ ही, यूनिवर्सिटी के बाहर की सड़क पर न तो रोड ब्लॉक किया जाएगा और न ही किसी तरह का धरना दिया जाएगा. RWA ने भी पुलिस को आश्वस्त किया है कि सड़क पर जाम नहीं लगाया जाएगा. स्थानीय लोगों के मुताबिक, प्रदर्शन जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का आंतरिक मामला है.