दिल्ली के जामिया नगर इलाके से एक 65 वर्षीय महिला का शव उसके फ्लैट से सड़ी-गली अवस्था में बरामद हुआ. जबकि उसका पति, जो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में संगीत शिक्षक रह चुके हैं, वो गंभीर हालत में मिले. उन्हें पुलिस ने तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया.

पुलिस के अनुसार मृतका का बेटा इमरान उर्फ शैली उम्र लगभग 50 वर्ष मानसिक रूप से परेशान है और लंबे समय से मनोरोग संबंधी समस्या से जूझ रहा है. घटना के समय वह भी घर के अंदर मौजूद था. पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर वह बार-बार यही कहता रहा कि उसके माता-पिता सो रहे हैं. इमरान ने पिछले तीन-चार दिनों से खुद को घर में बंद रखा था और न तो खाना खाया था और न ही मदद के लिए किसी को बुला पाया.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस ने जानकारी दी कि 21 सितंबर की रात 11:10 बजे कंट्रोल रूम को फोन आया कि गफ्फार मंजिल स्थित फ्लैट में रहने वाले एक दंपति से संपर्क नहीं हो पा रहा है और उनका बेटा दरवाजा नहीं खोल रहा. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया. अंदर महिला आफताब जहां का शव बिस्तर पर पड़ा था, जो पूरी तरह सड़ चुका था. बगल में पति सिराज खान (70) अर्ध-बेहोशी की हालत में मिले. उन्हें तुरंत एआईआईएमएस ट्रॉमा सेंटर भेजा गया.

फोन से नहीं हुआ संपर्क तो घटना का हुआ खुलासा

दंपति की बेटी हांगकांग में रहती है और कई दिनों से अपने माता-पिता से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी. जब संपर्क नहीं हो सका तो उसने अपने मामा अहमद खान को फोन किया. साथ ही उन्हें घर जाकर देखने का अनुरोध किया. उसी के बाद पुलिस को सूचना दी गई.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस के मुताबिक, महिला की मौत बीमारी के चलते स्वाभाविक कारणों से हुई प्रतीत होती है. शव पर किसी तरह की बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही असली वजह स्पष्ट होगी. इमरान को पहले आईएचबीएएस अस्पताल शाहदरा ले जाया गया और बाद में जीटीबी अस्पताल स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि उसकी देखरेख के लिए कोई परिजन आगे नहीं आया. पुलिस ने फ्लैट की क्राइम टीम से जांच कराई है और बीएनएसएस की धारा 176 के तहत कार्यवाही की जा रही है.