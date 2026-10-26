जामिया में प्रशासन के आदेश पर छात्रों का विरोध, NSUI ने जारी रखी भूख हड़ताल

जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग को लेकर चल रहा छात्रों का प्रदर्शन प्रशासन के आदेश के बाद भी खत्म नहीं हुआ है. छात्र अपनी तीन प्रमुख मांगों को लेकर भूख हड़ताल और प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रशासन ने 26 अक्टूबर की सुबह करीब 4:30 बजे लिखित आदेश जारी कर चुनाव, छात्रों के खिलाफ जारी नोटिस और सुरक्षा कर्मचारियों की कार्रवाई की जांच को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया.

हालांकि, छात्रसंघ चुनाव की तारीख तय करने के बजाय संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर चुनाव कराने की बात कही गई है. इसी शर्त पर छात्रों ने सवाल उठाए हैं. NSUI ने भी प्रशासन के आदेश का विरोध करते हुए भूख हड़ताल जारी रखने की बात कही है.

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छात्रों की सबसे प्रमुख मांग जामिया में छात्रसंघ चुनाव की तारीख घोषित करने की है. छात्रों का कहना है कि चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि उन्हें यह पता चल सके कि मतदान कब होगा और छात्रसंघ का गठन कब तक किया जाएगा.

प्रशासन के आदेश में कहा गया है कि छात्रसंघ का चुनाव उसके संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर कराया जाएगा. लेकिन इस आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि संविधान कब तैयार होगा और उसे कब मंजूरी मिलेगी.

यही बात छात्रों की नाराजगी की बड़ी वजह बनी हुई है. छात्र संगठनों का सवाल है कि जब संविधान को मंजूरी मिलने की तारीख ही तय नहीं है, तो चुनाव कराने की समयसीमा कैसे निर्धारित होगी? छात्रों का कहना है कि सिर्फ 15 दिनों के भीतर चुनाव कराने की बात कहने से उनकी मांग पूरी नहीं होती. उन्हें चुनाव की प्रक्रिया और तारीख को लेकर स्पष्ट जवाब चाहिए.

सस्पेंशन और कारण बताओ नोटिस वापस लेने का आदेश

छात्रों की दूसरी मांग प्रदर्शन के दौरान जारी किए गए सस्पेंशन और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की थी. प्रशासन ने अपने आदेश में इन नोटिस को वापस लेने का निर्देश दिया है.

प्रदर्शनकारी छात्र इन कार्रवाई को लेकर लगातार विरोध जता रहे थे. उनका कहना था कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर प्रशासन को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए. अब नोटिस वापस लेने के आदेश के बाद इस मांग पर प्रशासन ने कदम उठाया है. हालांकि, छात्रों का कहना है कि केवल एक मांग पर फैसला होने से आंदोलन खत्म नहीं होगा. उनका जोर तीनों मांगों को पूरा करने पर है.

सुरक्षा कर्मचारियों की कार्रवाई की जांच के लिए बनेगी कमेटी

छात्रों की तीसरी प्रमुख मांग प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कर्मचारियों की ओर से की गई कार्रवाई की जांच कराने की है. छात्रों ने इस मामले में जांच कमेटी गठित करने की मांग की थी. प्रशासन ने अपने आदेश में जांच कमेटी बनाने की बात कही है.

इससे इस मुद्दे पर आगे की कार्रवाई का रास्ता खुला है. हालांकि, छात्रों की मांगों को लेकर अभी भी विवाद बना हुआ है. छात्र चाहते हैं कि प्रशासन सभी मुद्दों पर ठोस कदम उठाए और चुनाव को लेकर अनिश्चितता खत्म करे.

माफी मांगने और सोशल मीडिया पोस्ट हटाने की शर्त पर विवाद

प्रशासन के आदेश में प्रदर्शनकारी छात्रों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और जामिया प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान किए गए सोशल मीडिया पोस्ट हटाने को भी कहा गया है.

इसी शर्त को लेकर NSUI ने आपत्ति जताई है. संगठन का कहना है कि छात्रों की मांगों का समाधान किए बिना उन पर माफी मांगने का दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए. NSUI ने भूख हड़ताल जारी रखने की बात कही है.

बीती रात प्रशासन का आदेश जारी होने के बाद छात्रों ने जश्न मनाया था. NSUI ने भी इस फैसले को लेकर जश्न मनाया था. लेकिन अब संगठन ने जश्न मनाने को लेकर माफी मांगते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है.

संगठन की ओर से कहा गया, “हम जश्न मनाने के लिए माफी मांगते हैं, क्योंकि प्रशासन के रवैये को देखते हुए ऐसा करना गलत था. हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा. जब तक हमारी तीनों मांगें पूरी नहीं हो जातीं, हम यहां से नहीं हटेंगे.”

जामिया में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन के आदेश के बाद छात्र अपना आंदोलन खत्म करेंगे या भूख हड़ताल जारी रखेंगे. प्रशासन ने तीनों मांगों को लेकर आदेश जारी किया है, लेकिन चुनाव की तारीख से जुड़ी अनिश्चितता अब भी बनी हुई है.

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छात्रों का सवाल है कि छात्रसंघ का संविधान कब तैयार होगा और उसे कब मंजूरी मिलेगी? जब तक इस पर स्थिति साफ नहीं होती, तब तक चुनाव की समयसीमा भी अनिश्चित बनी रहेगी.

NSUI ने फिलहाल प्रदर्शन जारी रखने का रुख अपनाया है. ऐसे में जामिया प्रशासन और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच आगे क्या बातचीत होती है और चुनाव को लेकर कोई स्पष्ट समयसीमा तय होती है या नहीं, इस पर सबकी नजर रहेगी.