हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRBatla House Encounter: जामिया यूनिवर्सिटी में ‘बटला हाउस मुठभेड़ विरोध मार्च’ पर बवाल, पीएचडी छात्र को थमाया गया नोटिस

Batla House Encounter: जामिया यूनिवर्सिटी में ‘बटला हाउस मुठभेड़ विरोध मार्च’ पर बवाल, पीएचडी छात्र को थमाया गया नोटिस

Batla House Encounter Case: जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने बटला हाउस मुठभेड़ की बरसी पर मार्च में शामिल एक पीएचडी छात्र को नोटिस जारी किया. छात्र ने आरोपों को खारिज कर सबूत पेश करने की चुनौती दी है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: हसनैन | Updated at : 24 Sep 2025 12:19 PM (IST)
Preferred Sources

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) एक बार फिर सुर्खियों में है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने एक पीएचडी छात्र को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. आरोप है कि छात्र ने 19 सितंबर को ‘बटला हाउस मुठभेड़ विरोध मार्च’ के दौरान बार-बार गैरकानूनी गतिविधियां कीं और छात्रों को धार्मिक आधार पर भड़काने की कोशिश की.

जामिया के चीफ प्रॉक्टर कार्यालय की ओर से जारी नोटिस में कहा गया कि छात्र को पहले ही इस मुद्दे की संवेदनशीलता और इसके संभावित नतीजों के बारे में चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसने इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया.

विश्वविद्यालय ने आरोप लगाया कि छात्र ने मार्च से पहले सेंट्रल कैंटीन में भड़काऊ राजनीतिक भाषण दिया. इतना ही नहीं, उस पर बड़े-बड़े छपे हुए पोस्टर लगाने और पर्चे बांटने का भी आरोप है. प्रशासन का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां विश्वविद्यालय की सुरक्षा और अनुशासन के खिलाफ हैं.

छात्र ने दिया जवाब, सबूत की चुनौती

दूसरी ओर, छात्र ने लिखित जवाब में सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. उसने कहा कि प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सामने सबूत पेश किए जाएं. छात्र का कहना है कि 19 सितंबर को उसके भाषण का कोई भी ऑडियो या वीडियो सबूत पेश नहीं किया जा सकता जिसमें उसने धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली बातें की हों.

छात्र ने ये भी साफ किया कि उसने न तो गेट नंबर-7 से बाहरी लोगों के प्रवेश में मदद की और न ही ट्रैफिक बाधित किया. उसका आरोप है कि गेट के अंदर ही विश्वविद्यालय के सुरक्षा सलाहकार ने उसे पकड़ा और दिल्ली पुलिस को सौंप दिया.

छात्र का कहना है कि विरोध प्रदर्शन कक्षा के समय के बाद आयोजित किया गया था और इससे पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ा. इस मामले में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) भी सामने आई. संगठन का आरोप है कि विरोध के दौरान महिलाओं समेत करीब 20 छात्रों को जबरन परिसर से बाहर घसीटकर पुलिस को सौंप दिया गया.

पुलिस का दावा, बल प्रयोग नहीं किया

हालांकि पुलिस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया. डीसीपी (दक्षिण-पूर्व) हेमंत तिवारी का कहना है कि आइसा कार्यकर्ता गेट नंबर-7 से बाहर मार्च निकालने की कोशिश कर रहे थे.

कई बार समझाने और चेतावनी देने के बावजूद जब वे नहीं माने, तो एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया गया. पुलिस का कहना है कि किसी के साथ भी बदसलूकी या बल प्रयोग नहीं किया गया.

जामिया प्रशासन का छात्रा को हॉस्टल देने से इंकार

वहीं जामिया मिल्लिया इस्लामिया की एक छात्रा और दिशा छात्र संगठन की सदस्य हबीबा ने भी यूनिवर्सिटी प्रशासन पर आरोप लगाया है. उसका कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने उसे हॉस्टल देने से इनकार कर दिया. प्रशासन ने हॉस्टल मिलने की शर्त रखी कि वह अपना एक्टिविज़्म छोड़ने का बांड साइन करे.

हबीबा ने इस शर्त को अस्वीकार कर दिया और इसे असंवैधानिक बताया. उसने कहा कि छात्रों का राजनीतिक या सामाजिक एक्टिविज़्म उनके अधिकार के अंतर्गत आता है और इसे आधार बनाकर हॉस्टल से वंचित करना गलत है. इस मामले में हबीबा अब कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर चुकी है और न्याय की गुहार लगा रही है.

गौरतलब है कि 19 सितंबर 2025 को यह विरोध बटला हाउस मुठभेड़ की 17वीं बरसी पर किया गया था. इस मुठभेड़ में इंडियन मुजाहिदीन के दो कथित आतंकवादी मारे गए थे और एक पुलिस अधिकारी शहीद हो गए थे. यह घटना जामिया नगर इलाके में हुई थी और तब से यह मामला लगातार विवादों में रहा है.

Published at : 24 Sep 2025 07:19 AM (IST)
Embed widget