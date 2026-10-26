जामिया स्टूडेंट यूनियन के आखिरी अध्यक्ष बोले- छात्रों का लंबा संघर्ष रंग लाया

जामिया मिल्लिया इस्लामिया अभी सुर्खियों में है. यहां करीब दो हफ्ते से छात्रों का आंदोलन जारी है. छात्रों के प्रदर्शन के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन को कैंपस में छात्र संघ चुनाव को मंजूरी देनी पड़ी. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आदेश दिया कि छात्र संघ के संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिन के भीतर चुनाव होंगे. इस घोषणा के बाद भी छात्र आंदोलन पर बैठे हुए हैं और चुनाव की तारीख की घोषणा की मांग कर रहे हैं.

इस बीच एबीपी न्यूज़ से जामिया छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष शम्स परवेज ने बातचीत की. शम्स परवेज 2005-06 में अध्यक्ष बने थे. इसके बाद से जामिया में स्टूडेंट यूनियन के चुनाव नहीं हुए.

जामिया में छात्र संघ चुनाव होंगे, इसको आप कैसे देखते हैं?

जामिया प्रशासन की घोषणा के बाद एक उम्मीद जगी है. इस घोषणा का मैं स्वागत करता हूं. छात्रों की बेहतरी के लिए चुनाव होने बहुत जरूरी हैं. छात्रों का लंबा संघर्ष अब रंग लाया है.

नए छात्र संघ के सामने क्या चुनौतियां होंगी?

छात्रों से जुड़े मुद्दे ही चुनौती होंगे. हॉस्टल और मेस मुद्दे होते हैं. अभी वहां मौजूदा स्थितियां कैसी हैं, यूनिवर्सिटी कैसे काम कर रहा है, इसके बारे में अभी वहां पढ़ रहे छात्र ही बेहतर तरीके से बता पाएंगे.

आपके वक्त बड़े मुद्दे क्या थे?



हमारे वक्त भी हॉस्टल, मेस और लाइब्रेरी बड़े मुद्दे थे. हॉस्टल बहुत कम थे. हमने इस मुद्दे को उठाया था. उस समय इंटरनेट बहुत बड़ी बात थी. हमने हॉस्टल में 24 घंटे इंटरनेट मिले इसका मुद्दा उठाया था. पहले लाइब्रेरी 24 घंटे नहीं खुलते थे. हमने इस मुद्दे को भी उठाया था.

आपको कितने वोट मिले थे?

मुझे करीब 1300-1350 वोट मिले थे. हमारे वक्त भी 1995 के बाद 10 साल बाद 2005 में छात्र संघ के चुनाव हुए थे.

DU-JNU जैसे संस्थान से जामिया का छात्र संघ कैसे अलग होगा?

डीयू और जेएनयू में पार्टी बेस्ड चुनाव होते हैं. अब यहां के संविधान देखने के बाद ही तस्वीर साफ होगी.

पार्टी बेस्ड छात्र संघ चुनाव पर आपकी राय क्या है?

व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि बिना पार्टी बेस्ड चुनाव ही छात्रों की बेहतरी के लिए अच्छा है. पार्टी बेस्ड चुनाव में कुछ 'महत्वाकांक्षाएं' होती हैं. लेकिन इंडिपेंडेंट चुनाव में ऐसा नहीं होता.

'लोकल इन्फ्लुएंस' को कैसे देखते हैं?

जामिया में लोकल छात्र भी पढ़ते हैं और बाहर से आकर छात्र भी पढ़ते हैं इसलिए इसे 'लोकल इन्फ्लुएंस' से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए. हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं.

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