जामिया में क्यों मचा है बवाल? विवादित नारों से कैसे गरमाई सियासत

दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अब विवादित नारों और राजनीतिक आरोपों के बीच घिर गया है. विश्वविद्यालय की दीवारों पर कथित आपत्तिजनक नारे लिखे जाने के बाद मामला गरमा गया है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस घटना की निंदा करते हुए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है. वहीं, प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि इस तरह की हरकतों के जरिए छात्र संघ चुनाव की मांग से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है.

इस विवाद में भारतीय जनता पार्टी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, कांग्रेस और विश्व हिंदू परिषद (VHP) के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद छात्रों से मिलने जामिया पहुंचे, लेकिन मुलाकात के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया.

उन्होंने कहा कि कश्मीर को भारत से अलग करने वाले किसी भी नारे का वह समर्थन नहीं करते. ऐसे में जामिया का छात्र आंदोलन अब विश्वविद्यालय प्रशासन, छात्र संगठनों और राजनीतिक दलों के बीच बहस का मुद्दा बन गया है.

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जामिया की दीवारों पर लिखे गए विवादित नारे

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहा है. इसी बीच विश्वविद्यालय परिसर की दीवारों पर कथित आपत्तिजनक नारे लिखे जाने का मामला सामने आया. घटना को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने नाराजगी जताई और इसे गंभीर मामला बताया.

प्रशासन के मुताबिक, दीवारों पर लिखे गए नारों के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, बाद में इन नारों को दीवारों से हटा दिया गया. हालांकि, अब तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि इन्हें किसने लिखा था और क्या किसी व्यक्ति की पहचान की जा चुकी है. इस मामले में प्रदर्शनकारी छात्रों का दावा है कि इस विवाद से उनके आंदोलन को नुकसान पहुंचाने और मुख्य मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है.

छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर जारी है आंदोलन

जामिया में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग लंबे समय से उठती रही है. फिलहाल यूनाइटेड स्टूडेंट्स ऑफ जामिया के बैनर तले कई छात्र संगठन आंदोलन कर रहे हैं. छात्रों की मांग है कि मौजूदा शैक्षणिक सत्र में ही छात्र संघ चुनाव कराए जाएं और इसके लिए जल्द तारीख घोषित की जाए.

प्रदर्शनकारी छात्रों की तीन प्रमुख मांगें हैं. पहली, छात्र संघ चुनाव की तारीख का ऐलान किया जाए. दूसरी, प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई वापस ली जाए. तीसरी, सिक्योरिटी एडवाइजर और चीफ प्रॉक्टर को उनके पदों से हटाया जाए.

छात्रों का कहना है कि छात्र संघ उनकी आवाज उठाने और विश्वविद्यालय प्रशासन तक अपनी समस्याएं पहुंचाने का लोकतांत्रिक माध्यम है. इसलिए इसे जल्द बहाल किया जाना चाहिए.

हाईलेवल कमेटी ने क्या कहा?

छात्रों की मांगों पर विश्वविद्यालय की हाईलेवल कमेटी ने अपना जवाब दिया है. कमेटी के मुताबिक, छात्र संघ का संविधान तैयार करने के लिए एक ड्राफ्ट कमेटी गठित की गई है. विश्वविद्यालय का तर्क है कि छात्र संघ का संविधान और जरूरी नियम तय किए बिना चुनाव कराना संभव नहीं है.

कमेटी ने यह भी कहा है कि 12 अक्टूबर के बाद की गई अनुशासनात्मक कार्रवाइयों की समीक्षा की जाएगी. इसके साथ ही छात्रों से प्रदर्शन खत्म करने और छात्र संघ चुनाव कराने की प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की गई है.

हालांकि, छात्रों की नाराजगी अब भी बनी हुई है. उनका कहना है कि प्रशासन ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए दो महीने का समय देने की बात कही है, लेकिन इस दौरान चुनाव की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है.

छात्रों का सवाल है कि जब चुनाव कराने की मांग लंबे समय से की जा रही है, तो केवल संविधान तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करना पर्याप्त कैसे हो सकता है? उनके मुताबिक, प्रशासन को चुनाव की समयसीमा स्पष्ट करनी चाहिए.

आंदोलन में शामिल एक छात्रा ने कहा कि उनकी शुरुआत से ही एक ही मांग रही है और वह छात्र संघ की बहाली है. उन्होंने कहा, "हमारी तो शुरू से एक ही मांग थी और हम इसे लेकर बिल्कुल स्पष्ट हैं कि हमें स्टूडेंट यूनियन चाहिए. हम नहीं चाहते कि प्रशासन हमारे काम में रुकावट डाले. हम चाहते हैं कि छात्र संघ तुरंत बहाल हो."

एक अन्य प्रदर्शनकारी छात्र ने यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की. उनका कहना था कि जब बड़ी संख्या में छात्र अपनी मांगों को लेकर परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ-साथ केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय को भी उनकी बात सुननी चाहिए. छात्र ने कहा कि यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय को विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव बनाना चाहिए, ताकि छात्रों की मांगों पर जल्द फैसला लिया जा सके.

13 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं जासिम अली खान

जामिया में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर कुछ छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं. एक छात्र जासिम अली खान ने बताया, "13 दिनों से भूख हड़ताल कर रहा हूं. छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा."

जासिम अली खान भूख हड़ताल जारी रखने को लेकर कहा कि प्रशासन की ओर से दी गई तारीख चुनाव कराने की नहीं, बल्कि संविधान का मसौदा तैयार करने की है. उन्होंने कहा, "जामिया प्रशासन ने हमें जो तारीख दी है, वह दो महीने बाद की है. उन्होंने कहा है कि उस समय तक संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा. उसमें चुनाव की कोई तारीख नहीं है."

जासिम ने आगे कहा कि छात्रों ने प्रशासन से कहा था कि संविधान का मसौदा तैयार करने में इतना समय नहीं लगना चाहिए. उनके मुताबिक, अगर जरूरत पड़े तो छात्र भी संविधान तैयार करने में मदद कर सकते हैं.

ABVP ने की सख्त कार्रवाई की मांग

दीवारों पर कथित विवादित नारे लिखे जाने के मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने भी कार्रवाई की मांग की है. संगठन ने विश्वविद्यालय प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की अपील की है.

ABVP का कहना है कि छात्र संघ की बहाली की मांग लोकतांत्रिक तरीके से उठाई जानी चाहिए. किसी भी छात्र संगठन के खिलाफ नफरत फैलाने वाली हरकतों को सही नहीं ठहराया जा सकता.

वहीं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थान को बदनाम करने और उसकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है.

विनोद बंसल ने विश्वविद्यालय प्रशासन से कथित भारत विरोधी मानसिकता रखने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में प्रशासन को सख्ती दिखानी चाहिए.

गिरिराज सिंह ने शाहीन बाग आंदोलन का किया जिक्र

जामिया में कथित विवादित नारों का मामला सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने इस विवाद के संदर्भ में शाहीन बाग आंदोलन का जिक्र करते हुए सवाल उठाए.

इस प्रतिक्रिया के बाद मामला विश्वविद्यालय परिसर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया. एक तरफ भाजपा नेताओं ने कथित विवादित नारों को लेकर सवाल उठाए, तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी छात्रों और उनके समर्थन में आए कुछ नेताओं ने इसे छात्र संघ चुनाव की मांग से ध्यान हटाने की कोशिश बताया.

इस बीच एआईएमआईएम की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष डॉ. शोएब जमई ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने आरोप लगाया कि जामिया में स्टूडेंट यूनियन को लेकर चल रहे प्रदर्शन को खराब करने की साजिश की जा रही है.

उन्होंने मीडिया से भी मुद्दे को भटकाने से बचने की अपील की और भाजपा तथा एबीवीपी की कथित साजिशों से सावधान रहने की बात कही. उन्होंने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा.

इमरान मसूद छात्रों से मिलने पहुंचे, पुलिस ने हिरासत में लिया

जामिया मिलिया इस्लामिया जाकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलने के बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, "वहां 'आज़ाद कश्मीर' के समर्थन में कोई नारा नहीं लगाया गया. एक भी नहीं. मैंने सबके सामने खड़े होकर ऐसे नारों की कड़ी निंदा की और कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. जो लोग कश्मीर से जुड़े पोस्टर लगा रहे थे, वे इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे और उनका इस आंदोलन से कोई लेना-देना नहीं था. ऐसे पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा."

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2006 से नहीं हुए जामिया में छात्र संघ चुनाव

जामिया में छात्र संघ चुनाव का मुद्दा नया नहीं है. विश्वविद्यालय में आखिरी बार 2005 में छात्र संघ चुनाव हुए थे. इसके बाद 31 मार्च 2006 को विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिसर में हिंसा, गड़बड़ी और पढ़ाई प्रभावित होने का हवाला देते हुए चुनी हुई छात्र संघ इकाई को भंग कर दिया था.

इसके बाद से ही छात्र संघ की बहाली की मांग अलग-अलग समय पर उठती रही है. इस मामले में अदालत का दरवाजा भी खटखटाया गया. वर्ष 2012 में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की गई थी. इसके बावजूद विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं हो सके.

यही वजह है कि मौजूदा आंदोलन में छात्र जल्द चुनाव कराने पर जोर दे रहे हैं. उनका कहना है कि छात्र संघ की गैरमौजूदगी में विद्यार्थियों के पास अपनी सामूहिक समस्याएं उठाने और प्रशासन के सामने प्रतिनिधित्व करने का एक महत्वपूर्ण मंच नहीं है.