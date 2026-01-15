सौरभ भारद्वाज की मांग- कपिल मिश्रा और मनजिंदर सिंह सिरसा को बर्खास्त किया जाए, BJP का पलटवार

दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा फर्जी वीडियो साझा करने के मामले में फंस गए हैं. उन्हें इस मामले में जालंधर कोर्ट से झटका लगा है. कपिल मिश्रा द्वारा साझा किए गए आप नेता आतिशी के वीडियो को कोर्ट ने फर्जी करार दिया है. कोर्ट ने इस वीडियो को सभी प्लेटफॉर्म्स से हटाने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कपिल मिश्रा और मनजिंदर सिंह सिरसा को मंत्रिपद से बर्खास्त करने की मांग की है. इस मांग पर बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवाह ने पलटवार किया है.

बीजेपी विधायक ने किया पलटवार

बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले सौरभ भारद्वाज को कोर्ट का आदेश पढ़ लेना चाहिए. उसके बाद मीडिया के सामने बयान देना चाहिए. कोर्ट ने कहीं भी कपिल मिश्रा, मनजिंदर सिंह सिरसा या बीजेपी के किसी नेता, विधायक व कार्यकर्ता का जिक्र नहीं किया है. तो फिर इस्तीफे या बर्खास्तगी का सवाल कहां से उठता है?.

उन्होंने कहा कि सौरभ सिर्फ झूठ और अफवाह फैला रहे हैं. आंतरिक सुरक्षा को लेकर कपिल मिश्रा पर कार्रवाई की मांग पर उन्होंने कहा कि कपिल मिश्रा ने कोई विवादित बयान दे दिया कोई देश विरोधी भाषण दे दिया आखिर उन पर कार्रवाई क्यों हो?

'दिल्ली विधायनसभा का मामला पंजाब कैसे पहुंचा'

बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट आने में कुछ दिन और रह गए हैं. रिपोर्ट आने दीजिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि यह पूरा मामला दिल्ली विधानसभा का है. यह पंजाब कैसे पहुंच गया? यह अपने आप में एक सवाल है.

उन्होंने कहा कि कल को दिल्ली सरकार के बिल भी पंजाब सरकार पास कर देगी. क्योंकि जिस तरीके से मामला दिल्ली विधानसभा का है और उसकी पैरवी पंजाब सरकार कर रही है उससे तो यही लगता है आखिर ऐसा क्यों? मारवाह ने कहा कि पंजाब सरकार का मुखौटा सिर्फ भगवंत मान हैं. असल में सरकार तो दिल्ली वाले चला रहे है.