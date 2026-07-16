INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRJagannath Rath Yatra: दिल्ली के इस्कॉन मंदिर से आज जगन्नाथ यात्रा, इन रास्तों पर जबरदस्त जाम

Jagannath Rath Yatra: दिल्ली के इस्कॉन मंदिर से आज जगन्नाथ यात्रा, इन रास्तों पर जबरदस्त जाम

Jagannath Rath Yatra: अगर आप गुरुग्राम, द्वारका एक्सप्रेसवे या एनसीआर के अन्य इलाकों से द्वारका होकर दिल्ली की ओर आने-जाने की योजना बना रहे हैं, तो गुरुवार शाम अपनी यात्रा सोच-समझकर करें.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 16 Jul 2026 03:02 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप गुरुग्राम, द्वारका एक्सप्रेसवे या एनसीआर के अन्य इलाकों से द्वारका होकर दिल्ली की ओर आने-जाने की योजना बना रहे हैं, तो गुरुवार शाम अपनी यात्रा सोच-समझकर करें. द्वारका स्थित इस्कॉन मंदिर से शाम 4 बजे भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकलेगी.

यात्रा के दौरान हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी और रथ के निर्धारित मार्ग से गुजरने के कारण कई प्रमुख चौराहों और सड़कों पर यातायात धीमा रहने के साथ-साथ समय-समय पर आवाजाही भी प्रभावित हो सकती है.

अमित शाह की मौजूदगी में MCD-NDDB का करार, CM रेखा बोलीं- यमुना स्वच्छता अभियान को मिलेगा बल

इन प्रमुख मार्गों पर सबसे अधिक रहेगा ट्रैफिक का दबाव

रथ यात्रा सेक्टर-13 स्थित इस्कॉन मंदिर के पीछे से शुरू होकर एमआरवी स्कूल, लाल बत्ती क्रॉसिंग, डीपीएस पुरी चौक, राजा पुरी चौक (नोएडा से नजफगढ़ जाने वाली), सेक्टर-2 और सेक्टर-6 की लाल बत्ती, गुरुद्वारा साहिब चौक, डीएवी स्कूल, ट्रयू फ्रेंड्स अपार्टमेंट, कामाक्षी अपार्टमेंट, सेक्टर-6 और सेक्टर-10 की लाल बत्ती, आशीर्वाद चौक और केएम चौक होते हुए वापस सेक्टर-13 इस्कॉन मंदिर पहुंचेगी. इस पूरे मार्ग पर रथ यात्रा के गुजरने के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन और अस्थायी रोक जैसी व्यवस्थाएं लागू की जा सकती हैं.

द्वारका के बाजारों और चौराहों पर भीड़ बढ़ने की संभावना

रथ यात्रा जिन सड़कों और बाजारों से होकर गुजरेगी, वहां 50 से अधिक आवासीय सोसाइटियों के लोग भगवान जगन्नाथ का स्वागत करेंगे. जगह-जगह आरती, जलपान और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. ऐसे में सेक्टर-2, सेक्टर-6, सेक्टर-10 और सेक्टर-13 के आसपास सामान्य दिनों की तुलना में अधिक भीड़ और वाहनों का दबाव रहने की संभावना है.

जरूरी काम हो तो समय से पहले निकलें

शाम 4 बजे के बाद द्वारका क्षेत्र से होकर गुजरने वाले लोगों को सलाह है कि वो अतिरिक्त समय लेकर निकलें और संभव हो तो वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें. विशेष रूप से कार्यालय से लौटने वाले, एयरपोर्ट की ओर जाने वाले और एनसीआर से दिल्ली आने वाले वाहन चालकों को यात्रा की योजना पहले से बनाकर चलना बेहतर रहेगा.

भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी को खींचकर यात्रा होगी शुरू

आपको बताते चलें कि हर साल की तरह इस साल भी देश का सबसे बड़ा आध्यात्मिक उत्सव जगन्नाथ रथ यात्रा देश-विदेश के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. द्वारका में बृहस्पतिवार आज शाम 4 बजे से इस्कॉन मंदिर से रथ यात्रा आरंभ होगी. इस आनंदमयी रथ यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होने की उम्मीद है जो अपने हाथों से रथ की रस्सी को खींचकर भगवान जगन्नाथ की कृपा और दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं.

रथ यात्रा के आकर्षण में भगवान जगन्नाथ को इस बार 11 हजार किलो आमों का भोग अर्पित किया जाएगा और फिर बाद में उस भोग को भक्तों के बीच प्रसाद के रूप बांटा जाएगा. इन आमों की खासियत यह रहेगी कि 108 प्रकार के आम रथ यात्रा महा-महोत्सव की शोभा को बढ़ाएंगे. रथ यात्रा के साथ-साथ श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश का वेदी-कक्ष भी किस्म-किस्म के आमों से सजाया जाएगा. 

सिंघु बॉर्डर हिट एंड रन केस: ट्रैफिक पुलिसकर्मी की जान लेने वाला आरोपी गिरफ्तार, कार भी जब्त

 

और पढ़ें

About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
Read More
Published at : 16 Jul 2026 03:01 PM (IST)
Tags :
ISKCON Jagannath Rath Yatra DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
सिंघु बॉर्डर हिट एंड रन केस: ट्रैफिक पुलिसकर्मी की जान लेने वाला आरोपी गिरफ्तार, कार भी जब्त
सिंघु बॉर्डर हिट एंड रन केस: ट्रैफिक पुलिसकर्मी की जान लेने वाला आरोपी गिरफ्तार, कार भी जब्त
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में इस दिन होगी झमाझम बारिश, गर्मी से मिलेगी राहत; मौसम विभाग ने जारी की तारीख
दिल्ली-NCR में इस दिन होगी झमाझम बारिश, गर्मी से मिलेगी राहत; मौसम विभाग ने जारी की तारीख
दिल्ली NCR
Delhi Weather Today: दिल्ली में आज भी जारी रहेगा उमस भरी गर्मी का कहर, जानें कब मिलेगी राहत, IMD का बड़ा अपडेट
दिल्ली में आज भी जारी रहेगा उमस भरी गर्मी का कहर, जानें कब मिलेगी राहत, IMD का बड़ा अपडेट
दिल्ली NCR
अमित शाह की मौजूदगी में MCD-NDDB का करार, CM रेखा बोलीं- यमुना स्वच्छता अभियान को मिलेगा बल
अमित शाह की मौजूदगी में MCD-NDDB का करार, CM रेखा बोलीं- यमुना स्वच्छता अभियान को मिलेगा बल
Advertisement

वीडियोज

Shehnaaz Gill की 'Ishqnama' का ट्रेलर रिलीज़, Jai Randhhawa की दमदार परफॉर्मेंस ने लूटी महफिल
Shehnaaz Gill की Ishqnama का ट्रेलर दमदार, Jai Randhhawa की इंटेंसिटी ने जीता दिल
Mathew VanDyke और अब Jordan Brown! Indian borders के पास बड़ी साजिश? |ABPLIVE
रिपोर्ट्स: Deepika Padukone और Ranveer Singh के घर फिर आ सकती है खुशखबरी
Middle East: भारतीय नाविक की मौत पर भारतका बदला शुरू! हिलेगा मिडिल ईस्ट? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Exit Iraq: 23 साल, हजारों सैनिक और अरबों डॉलर... अब इराक छोड़ रहा है अमेरिका, जानें इसके पीछे की वजह
23 साल, हजारों सैनिक और अरबों डॉलर... अब इराक छोड़ रहा है अमेरिका, जानें इसके पीछे की वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में अब इनके घर आएगा फ्री राशन, नहीं जाना पड़ेगा कोटे की दुकान; योगी सरकार का बड़ा फैसला
यूपी में अब इनके घर आएगा फ्री राशन, नहीं जाना पड़ेगा कोटे की दुकान; योगी सरकार का बड़ा फैसला
इंडिया
Explained: 4 दिन बाद मानसून सत्र शुरू! कौन-से बिल लाएगी सरकार, किन मुद्दों पर घेरेगा विपक्ष और सदन का अंकगणित क्या?
4 दिन बाद मानसून सत्र! कौन-से बिल लाएगी सरकार, किन मुद्दों पर घेरेगा विपक्ष और सीट गेम क्या?
बॉलीवुड
अक्षय कुमार से नाराज हैं परेश रावल? 'वेलकम टू द जंगल' के ट्रेलर लॉन्च पर क्यों नहीं पहुंचे? एक-एक सच बता दिया
अक्षय कुमार से नाराज हैं परेश रावल? 'वेलकम टू द जंगल' के ट्रेलर लॉन्च पर क्यों नहीं पहुंचे? एक-एक सच बता दिया
क्रिकेट
रोहित शर्मा को नहीं मिली जगह, रॉबिन उथप्पा ने चुनी भारत की ऑल टाइम ODI XI, इन दो को बनाया ओपनर
रोहित शर्मा को नहीं मिली जगह, रॉबिन उथप्पा ने चुनी भारत की ऑल टाइम ODI XI, इन दो को बनाया ओपनर
विश्व
कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, डीजल और ATF पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स
कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बाद सरकार का बड़ा फैसला, डीजल और ATF पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पीएम के पास विदेश घूमने का समय लेकिन...', सोनम वांगचुक के अनशन पर AIMIM की प्रतिक्रिया
'पीएम के पास विदेश घूमने का समय लेकिन...', सोनम वांगचुक के अनशन पर AIMIM की प्रतिक्रिया
नौकरी
ISRO Scientist Job: ISRO में कैसे मिलती है जॉब, कितनी होती है सैलरी और शिफ्ट टाइमिंग; यहां इस्तीफा देने का क्या है नियम?
ISRO में कैसे मिलती है जॉब, कितनी होती है सैलरी और शिफ्ट टाइमिंग; यहां इस्तीफा देने का क्या है नियम?
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
ENT LIVE
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
ENT LIVE
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Embed widget