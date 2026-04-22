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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: IRS अधिकारी की बेटी की हत्या का मामला, आरोपी राहुल को पुलिस ने पकड़ा

दिल्ली: IRS अधिकारी की बेटी की हत्या का मामला, आरोपी राहुल को पुलिस ने पकड़ा

IRS Officer Daughter Murder Case: आरोपी नौकर राहुल का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इसमें वो फोन पर बात करता दिख रहा है. वो द्वारका इलाके में एक होटल में छुपा था.

By : मनोज वर्मा, जुगल गांधी, अलवर | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 22 Apr 2026 08:44 PM (IST)
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दिल्ली में IRS अधिकारी की बेटी की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है. आरोपी राहुल मीणा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. आरोप है कि राहुल ने 21 साल की लड़की की मोबाइल चार्जर की तार से गला घोंटकर हत्या कर दी. दिल्ली पुलिस ने आरोपी को द्वारका के एक होटल से हिरासत में लिया है. वो होटल में छुपा हुआ था. एक सीसीटीवी फुजेट में आरोपी फोन पर किसी से बात करता हुआ दिखा. उसके दो सीसीटीवी फुजेट सामने आए हैं. एक IRS ऑफिसर के घर की तरफ जाने का है. इसमें राहुल ने काले रंग की पैंट पहनी है. दूसरा सीसीटीवी घर से निकलने का है जिसमें राहुल ने सफेद रंग की पेंट पहनी है और कंधे पर एक बैग भी है.

अभी तक की जानकारी के मुताबिक, आरोपी पहले उसी घर में काम करता था. उसके करीब एक महीने पहले नौकरी से निकाल दिया गया था. इस मामले में दिल्ली पुलिस की एक टीम राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ पहुंची थी.


दिल्ली: IRS अधिकारी की बेटी की हत्या का मामला, आरोपी राहुल को पुलिस ने पकड़ा

बताया जा रहा है कि आरोपी राहुल के खिलाफ राजगढ़ थाने में भी यौन उत्पीड़न का मामला भी दर्ज हुआ है. आरोपी राहुल राजगढ थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न करने के बाद दिल्ली निकल गया था. अलवर के राजगढ थाने में दर्ज एफआईआर पर पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवा लिया है और मामले की जांच डीएसपी मनीषा को सौंपी गई है. 

(खबर को अपडेट किया जा रहा है...)

Published at : 22 Apr 2026 08:14 PM (IST)
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