दिल्ली: IRS अधिकारी की बेटी की हत्या का मामला, आरोपी राहुल को पुलिस ने पकड़ा

दिल्ली में IRS अधिकारी की बेटी की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है. आरोपी राहुल मीणा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. आरोप है कि राहुल ने 21 साल की लड़की की मोबाइल चार्जर की तार से गला घोंटकर हत्या कर दी. दिल्ली पुलिस ने आरोपी को द्वारका के एक होटल से हिरासत में लिया है. वो होटल में छुपा हुआ था. एक सीसीटीवी फुजेट में आरोपी फोन पर किसी से बात करता हुआ दिखा. उसके दो सीसीटीवी फुजेट सामने आए हैं. एक IRS ऑफिसर के घर की तरफ जाने का है. इसमें राहुल ने काले रंग की पैंट पहनी है. दूसरा सीसीटीवी घर से निकलने का है जिसमें राहुल ने सफेद रंग की पेंट पहनी है और कंधे पर एक बैग भी है.

अभी तक की जानकारी के मुताबिक, आरोपी पहले उसी घर में काम करता था. उसके करीब एक महीने पहले नौकरी से निकाल दिया गया था. इस मामले में दिल्ली पुलिस की एक टीम राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ पहुंची थी.





बताया जा रहा है कि आरोपी राहुल के खिलाफ राजगढ़ थाने में भी यौन उत्पीड़न का मामला भी दर्ज हुआ है. आरोपी राहुल राजगढ थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न करने के बाद दिल्ली निकल गया था. अलवर के राजगढ थाने में दर्ज एफआईआर पर पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवा लिया है और मामले की जांच डीएसपी मनीषा को सौंपी गई है.

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