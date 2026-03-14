दिल्ली: अब घर-घर में ईरान-इजरायल तनाव का असर! गैस सिलेंडर की किल्लत, इंडक्शन की बढ़ी डिमांड

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत में साफ दिखने लगा है. कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बाद कई राज्यों में एलपीजी सिलेंडर की भारी कमी देखी जा रही है. गैस एजेंसियों के बाहर लंबी-लंबी कतारें लग रही हैं, लेकिन सिलेंडर मिलने का इंतजार 15-25 दिन तक का हो गया है.

ऐसे में लोग अब परिवार को भूखा न रखने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं जैसे इंडक्शन और इलेक्ट्रिक चूल्हा. नतीजा? दिल्ली के सबसे पुराने और मशहूर ओल्ड लाजपत राय इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में इंडक्शन की मांग एकदम से आसमान छू रही है. ई-कॉमर्स साइट्स पर तो ये आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं और जहां मिल भी रहे हैं, वहां दाम बढ़ गए हैं.

दिल्ली में इंडक्शन की बढ़ी मांग

एबीपी न्यूज की टीम जब इसकी पड़ताल के लिए लाजपत राय मार्केट पहुंची तो वहां का माहौल ही कुछ और था. दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी और ज्यादातर लोग एक ही बोल रहे थे “इंडक्शन दो.” एबीपी न्यूज को मार्केट के दुकानदार तरुण भाटिया ने बताया, “गैस एजेंसियों के बाहर जो लंबी कतारें लग रही हैं, ये उसी का असर है. इंडक्शन तो दिवाली और सर्दियों की आइटम है, लोग गिफ्ट भी करते थे. लेकिन अब सिलेंडर महंगा और सप्लाई कम होने से डिमांड में अचानक उछाल आ गया. लोग खुद को सेफ रखना चाहते हैं. लोगों की सोच है कि अगर गैस न मिले या पाइपलाइन में सप्लाई रुक जाए तो बिजली से काम चल जाएगा.”

तरुण भाटिया आगे बताते हैं, “पहले दिवाली के महीने में पूरे महीने में 1000-2000 पीस बिकते थे. अब रोजाना 5000 पीस आराम से बिक रहे हैं. लोग एडवांस पैसे देकर जा रहे हैं, लेकिन माल शॉर्ट हो रहा है.” उन्होंने ये भी बताया कि इंडक्शन दो तरह के होते हैं. पहला ग्लास टॉप वाला, जिसमें खास बर्तन ही चलते हैं, और दूसरा इंफ्रारेड वाला, जिसमें किसी भी तरह के बर्तन इस्तेमाल हो सकते हैं. इंफ्रारेड वाला महंगा पड़ता है, लेकिन लोग मजबूरी में ले रहे हैं.

मार्केट के दूसरे दुकानदार अरुण तुली ने साफ कहा, “हमारे संगठन ने हर दुकानदार को सख्त हिदायत दी है कि किसी भी आपदा में ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी. जो नॉर्मल रेट है, उसी पर बेचो. हमारे यहां इंडक्शन 1100 से 1600 रुपये में बिक रहा है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भले महंगा हो रहा हो या ब्लैक हो रहा हो, लेकिन हमारी मार्केट में ऐसा कुछ नहीं. और अगर किसी ने ऐसा किया भी, तो उस पर संगठन कार्रवाई करेगा.”

महरौली से आए एक ग्राहक ने एबीपी न्यूज को बताया कि “मेरा 15-25 दिन बाद नंबर आएगा तब जाकर सिलेंडर मिलेगा. परिवार बड़ा है, कैसे काम चलेगा? इसलिए चांदनी चौक तक आना पड़ा. ऑनलाइन देखा तो हर जगह आउट ऑफ स्टॉक और डिलीवरी बंद थी. 4 दिन से परेशान हूं. यहां भी 2000 रुपये का इंडक्शन मिल रहा है, अब चाहे 2500 का ही पड़े, लेना तो पड़ेगा. कम से कम चावल-दाल तो बन जाएंगे, बच्चे भूखे तो नहीं मरेंगे.”

सिलेंडर की बुकिंग में आ रही दिक्कतें!

बदरपुर से आए दूसरे ग्राहक सलीम ने बताया कि “आखिरी सिलेंडर 25 दिन पहले मिला था. अब न बुकिंग हो रही है, न ही मेरे पास गैस सिलेंडर है. इसलिए इलेक्ट्रिक चूल्हा लेने आया हूं, लेकिन यहां भी स्टॉक कम हो रहा है.”

दुकानदार अयाज खान ने हालात का सबसे सटीक जायजा दिया. उन्होंने कहा, “पिछले दो-तीन दिन में 80 फीसदी उछाल आया है. पहले दिन में एक इंडक्शन बिकता था, अब पूरे दिन में 6 पेटी (36 पीस) बिक रही हैं. माल अवेलेबल नहीं है, शॉर्टेज है. लेकिन हम आपदा को देखते हुए कमाने की कोशिश नहीं कर रहे. 2050 रुपये का बिलिंग आ रहा है तो हम 2100 में बेच रहे हैं. कस्टमर को पूरा सपोर्ट करना हमारा फर्ज है.”

लाजपत राय मार्केट के सभी दुकानदार एक स्वर में लोगों से कह रहे हैं कि “लोग पैनिक न फैलाएं. दूसरे का भी सोचें. हम सामान्य दर पर बेच रहे हैं, लेकिन अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो आगे और दिक्कत हो सकती है.”

वहीं अभी फिलहाल गैस सिलेंडर की किल्लत और महंगाई दोनों ही चुनौतियां हैं. लोग बिजली का सहारा ले तो रहे हैं, लेकिन बिजली बिल भी बढ़ेगा, ये अलग मुद्दा है. लेकिन फिलहाल तो लाजपत राय मार्केट में इंडक्शन और इलेक्ट्रिक चूल्हा की मांग में भारी उछाल है और लोगों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा है.