रिश्वत मामले में हरियाणा कैडर के IPS अधिकारी दीपक गहलावत गिरफ्तार, कोर्ट ने CBI कस्टडी में भेजा

नकली दवा बनाने वाले एक बड़े रैकेट की जांच से जुड़े तीन करोड़ रुपये की कथित रिश्वत के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है. इस मामले में हरियाणा कैडर के IPS अधिकारी दीपक गहलावत को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तारी के बाद उन्हें दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें एक दिन की CBI कस्टडी में भेज दिया गया है. हालांकि, जांच एजेंसी की ओर से 5 दिनों की कस्टडी मांगी गई थी, जिसे कोर्ट की तरफ से नामंजूर कर दिया गया.

अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी IPS अधिकारी के वकील की ओर से कस्टडी का कड़ा विरोध किया गया. बचाव पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि अधिकारी को अब तक चार बार पूछताछ में शामिल किया जा चुका है और जांच में पूरा सहयोग दिया गया है. बैंक अकाउंट में जो 50 हजार रुपये आने की बात कही जा रही है, उसे पुरानी कार बेचने के एडवांस के रूप में बताया गया है. वकील की ओर से यह सवाल भी उठाया गया कि यदि कोई अधिकारी डेढ़ करोड़ रुपये की घूस मांगेगा, तो क्या उसके लिए महज़ 50 हजार रुपये का एडवांस अपने पर्सनल अकाउंट में लिया जाएगा?

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जांच को मोड़ने का दिया गया था भरोसा

जांच एजेंसी की ओर से बताया गया कि यह मामला पुडुचेरी के एक व्यवसायी से जुड़ा है. आरोप लगाया गया है कि IPS दीपक गहलावत की तरफ से इस व्यवसायी को भरोसा दिलाया गया था कि वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर नकली दवा रैकेट की CBI जांच का रुख उसके पक्ष में मोड़ देंगे. सूत्रों के मुताबिक, जिस वक्त का यह कथित अपराध बताया जा रहा है, उस समय आईपीएस गहलावत नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) में रीजनल डायरेक्टर (क्षेत्रीय निदेशक) के पद पर तैनात थे.

CBI की कार्यशैली पर कोर्ट की ओर से जताई गई नाराजगी

इस पूरे मामले में अदालत की तरफ से CBI की जांच के तरीके पर कड़ी फटकार लगाई गई है. कोर्ट की ओर से स्पष्ट किया गया कि जांच एजेंसी यह बताने में नाकाम रही है कि ट्रांज़ैक्शन के किस हिस्से की जांच अभी बाकी है. जांच अधिकारी (IO) की तरफ से अदालत में यह भी स्वीकार किया गया कि एक करोड़ रुपये का एडवांस अमाउंट रिकवर कर लिया गया है और दीपक गहलावत को कोई पैसा नहीं दिया गया था. ऐसे में कोर्ट की ओर से कहा गया कि इसे पुलिस कस्टडी का आधार नहीं बनाया जा सकता.

अदालत की तरफ से यह भी सख्त टिप्पणी की गई कि जांच अधिकारी से पूछे गए सवालों से साफ हो गया है कि यह पता लगाने की कोई कोशिश ही नहीं की गई कि आरोपी की तरफ से किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क किया गया था या नहीं, और क्या वास्तव में ऐसा कोई व्यक्ति अस्तित्व में था भी या नहीं. अदालत की ओर से जांच अधिकारी के व्यवहार और उनके जवाबों को पूरी तरह से समझ से परे बताया गया है.

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