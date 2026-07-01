हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRरिश्वत मामले में हरियाणा कैडर के IPS अधिकारी दीपक गहलावत गिरफ्तार, कोर्ट ने CBI कस्टडी में भेजा

रिश्वत मामले में हरियाणा कैडर के IPS अधिकारी दीपक गहलावत गिरफ्तार, कोर्ट ने CBI कस्टडी में भेजा

Delhi News In Hindi: 3 करोड़ की कथित रिश्वत मामले में IPS दीपक गहलावत को 1 दिन की कस्टडी में भेजा गया है. वहीं जांच के तरीके को लेकर राऊज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से CBI को कड़ी फटकार लगाई गई है.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 01 Jul 2026 09:48 PM (IST)
Preferred Sources

नकली दवा बनाने वाले एक बड़े रैकेट की जांच से जुड़े तीन करोड़ रुपये की कथित रिश्वत के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है. इस मामले में हरियाणा कैडर के IPS अधिकारी दीपक गहलावत को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तारी के बाद उन्हें दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें एक दिन की CBI कस्टडी में भेज दिया गया है. हालांकि, जांच एजेंसी की ओर से 5 दिनों की कस्टडी मांगी गई थी, जिसे कोर्ट की तरफ से नामंजूर कर दिया गया.

अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी IPS अधिकारी के वकील की ओर से कस्टडी का कड़ा विरोध किया गया. बचाव पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि अधिकारी को अब तक चार बार पूछताछ में शामिल किया जा चुका है और जांच में पूरा सहयोग दिया गया है. बैंक अकाउंट में जो 50 हजार रुपये आने की बात कही जा रही है, उसे पुरानी कार बेचने के एडवांस के रूप में बताया गया है. वकील की ओर से यह सवाल भी उठाया गया कि यदि कोई अधिकारी डेढ़ करोड़ रुपये की घूस मांगेगा, तो क्या उसके लिए महज़ 50 हजार रुपये का एडवांस अपने पर्सनल अकाउंट में लिया जाएगा?

दिल्ली में 50% कर्मचारियों के लिए WFH लागू करने का ऐलान, पार्किंग शुल्क बढ़कर होगा दोगुना

जांच को मोड़ने का दिया गया था भरोसा

जांच एजेंसी की ओर से बताया गया कि यह मामला पुडुचेरी के एक व्यवसायी से जुड़ा है. आरोप लगाया गया है कि IPS दीपक गहलावत की तरफ से इस व्यवसायी को भरोसा दिलाया गया था कि वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर नकली दवा रैकेट की CBI जांच का रुख उसके पक्ष में मोड़ देंगे. सूत्रों के मुताबिक, जिस वक्त का यह कथित अपराध बताया जा रहा है, उस समय आईपीएस गहलावत नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) में रीजनल डायरेक्टर (क्षेत्रीय निदेशक) के पद पर तैनात थे.

CBI की कार्यशैली पर कोर्ट की ओर से जताई गई नाराजगी

इस पूरे मामले में अदालत की तरफ से CBI की जांच के तरीके पर कड़ी फटकार लगाई गई है. कोर्ट की ओर से स्पष्ट किया गया कि जांच एजेंसी यह बताने में नाकाम रही है कि ट्रांज़ैक्शन के किस हिस्से की जांच अभी बाकी है. जांच अधिकारी (IO) की तरफ से अदालत में यह भी स्वीकार किया गया कि एक करोड़ रुपये का एडवांस अमाउंट रिकवर कर लिया गया है और दीपक गहलावत को कोई पैसा नहीं दिया गया था. ऐसे में कोर्ट की ओर से कहा गया कि इसे पुलिस कस्टडी का आधार नहीं बनाया जा सकता.

अदालत की तरफ से यह भी सख्त टिप्पणी की गई कि जांच अधिकारी से पूछे गए सवालों से साफ हो गया है कि यह पता लगाने की कोई कोशिश ही नहीं की गई कि आरोपी की तरफ से किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क किया गया था या नहीं, और क्या वास्तव में ऐसा कोई व्यक्ति अस्तित्व में था भी या नहीं. अदालत की ओर से जांच अधिकारी के व्यवहार और उनके जवाबों को पूरी तरह से समझ से परे बताया गया है.

दिल्ली में EV पॉलिसी लागू होने के बाद पेट्रोल की गाड़ियां होंगी बंद? CM रेखा गुप्ता का दो टूक जवाब

Published at : 01 Jul 2026 09:48 PM (IST)
Tags :
Rouse Avenue Court DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
रिश्वत मामले में हरियाणा कैडर के IPS अधिकारी दीपक गहलावत गिरफ्तार, कोर्ट ने CBI कस्टडी में भेजा
रिश्वत मामले में हरियाणा कैडर के IPS अधिकारी दीपक गहलावत गिरफ्तार, कोर्ट ने CBI कस्टडी में भेजा
दिल्ली NCR
दिल्ली में EV पॉलिसी लागू होने के बाद पेट्रोल की गाड़ियां होंगी बंद? CM रेखा गुप्ता का दो टूक जवाब
दिल्ली में EV पॉलिसी लागू, क्या पेट्रोल की गाड़ियां होंगी बंद? CM रेखा गुप्ता का दो टूक जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली में 50% कर्मचारियों के लिए WFH लागू करने का ऐलान, पार्किंग शुल्क बढ़कर होगा दोगुना
दिल्ली में 50% कर्मचारियों के लिए WFH लागू करने का ऐलान, पार्किंग शुल्क बढ़कर होगा दोगुना
दिल्ली NCR
सरकारी शिक्षकों की फुल-टाइम BLO ड्यूटी, छात्रों की पढ़ाई पर पड़ेगा असर? 7 अक्टूबर तक चुनावी काम प्राथमिकता
सरकारी शिक्षकों की फुल-टाइम BLO ड्यूटी, छात्रों की पढ़ाई पर पड़ेगा असर? 7 अक्टूबर तक चुनावी काम प्राथमिकता
Advertisement

वीडियोज

Tata Sierra EV vs Curvv vs Harrier EV #sierraev #harrierev
New Hyundai Venue diesel automatic review and mileage #autolive
Toxic Review: 'Toxic' का सबसे बोल्ड अनाउंसमेंट! Yash ने 5 हीरोइनों को किया ग्रैंड लॉन्च
Gram Chikitsalay Season 2 जीतेगा दर्शकों का दिल, बोले कलाकार
Ram Mandir दान चोरी का 'वाराणसी कनेक्शन' सिक्योरिटी एजेंसी और 6 आरोपियों का काला चिट्ठा! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत के खिलाफ बिलावल भुट्टो ने फिर उगला जहर, सिंधु के पानी को लेकर दी परमाणु बम धमकी
भारत के खिलाफ बिलावल भुट्टो ने फिर उगला जहर, सिंधु के पानी को लेकर दी परमाणु बम धमकी
मध्य प्रदेश
'BJP में शामिल हो जाएं दिग्विजय सिंह', पार्टी के विधायक ने दिया न्यौता, MP कांग्रेस में अंतर्कलह
'BJP में शामिल हो जाएं दिग्विजय सिंह', पार्टी के विधायक ने दिया न्यौता, MP कांग्रेस में अंतर्कलह
इंडिया
'PM मोदी के पास सुनहरा मौका, RSS भी...', भारत-पाकिस्तान बातचीत वाली चिट्ठी पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
'PM मोदी के पास सुनहरा मौका, RSS भी...', भारत-पाकिस्तान बातचीत वाली चिट्ठी पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
क्रिकेट
ईशान किशन बने दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज, दूसरे भारतीय को हुआ नुकसान; पाक बल्लेबाज भी रेस में 
ईशान किशन बने दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज, दूसरे भारतीय को हुआ नुकसान
बॉलीवुड
August Theatrical Release: सनी देओल मचाएंगे गदर, जुनूनी प्यार में डुबोएंगे इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
अगस्त थिएटर रिलीज: सनी देओल मचाएंगे गदर, जुनूनी प्यार में डुबोएंगे इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
गुजरात
Explained: गुजरात हाईकोर्ट- 'मैरिज सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन काफी नहीं', बिना 'सप्तपदी' के शादी अमान्य क्यों, फैसले का असर क्या?
गुजरात HC- 'मैरिज सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन काफी नहीं', बिना 'सप्तपदी' के शादी अमान्य क्यों?
इंडिया
WhatsApp Username से बढ़ेगा ऑनलाइन फ्रॉड? केंद्र सरकार करेगी जांच, मेटा को नोटिस भेजने की तैयारी!
WhatsApp Username से बढ़ेगा ऑनलाइन फ्रॉड? केंद्र सरकार करेगी जांच, मेटा को नोटिस भेजने की तैयारी!
ट्रेंडिंग
Viral Video : मेट्रो में How to Kill Men पढ़ती दिखी लड़की, यूजर्स बोले- यह अगली सोनम-सिया और मुस्कान
मेट्रो में How to Kill Men पढ़ती दिखी लड़की, यूजर्स बोले- यह अगली सोनम-सिया और मुस्कान
ENT LIVE
Yash का बड़ा धमाका! Kiara Advani से Huma Qureshi तक सबका तगड़ा लुक
Yash का बड़ा धमाका! Kiara Advani से Huma Qureshi तक सबका तगड़ा लुक
ENT LIVE
Bollywood में क्यों छाए हैं Bhojpuri Stars? Nirahua ने बताया असली राज
Bollywood में क्यों छाए हैं Bhojpuri Stars? Nirahua ने बताया असली राज
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
Embed widget