इंडिगो संकट को लेकर दिल्ली HC में जनहित याचिका दाखिल, इस दिन होगी सुनवाई

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ानें रद्द किए जाने का मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है. इस मामले को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार (10 दिसंबर) को सुनवाई होगी. कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि उड़ानें अचानक रद्द होने से हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रहे, लेकिन उन्हें न तो सही जानकारी दी गई और न ही बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं. खाने-पीने, ठहरने और वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था जैसी सुविधाओं के अभाव में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

याचिका में क्या मांग की गई?

दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका के जरिए केंद्र सरकार से मांग की गई है कि एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों को तुरंत बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाएं. इसके अलावा, याचिका में इंडिगो की बड़े स्तर पर उड़ानें कैंसिल किए जाने की घटनाओं के कारणों की न्यायपालिका की निगरानी में स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है.

'यात्रियों की मजबूरी का उठाया जाता है फायदा'

इसके साथ ही जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की भी मांग की गई है. याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि उड़ानें रद्द होने के बाद टिकटों के दाम अचानक बढ़ा दिए जाते हैं, जिससे यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है. इसलिए सरकार से ऐसी व्यवस्था बनाने की मांग की गई है जिससे किसी भी हाल में कीमतों में अचानक बढ़ोतरी न हो.

याचिका में मुआवजे की व्यवस्था की भी मांग

दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल अर्जी में डीजीसीए और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मांग की गई है कि बड़े स्तर पर उड़ानें बाधित होने की स्थिति में यात्रियों के लिए अनिवार्य मुआवजा व्यवस्था तय की जाए. साथ ही इंडिगो एयरलाइंस को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करे, जिसमें यह बताया जाए कि उड़ानें रद्द होने के कारण प्रभावित यात्रियों को कितना और कैसे मुआवजा दिया गया. भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो इसके लिए क्या कदम उठाए गए?

कोर्ट में दाखिल अर्जी में लगाए गए गंभीर आरोप

दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में इंडिगो पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं. इसमें कहा गया है कि एयरलाइन द्वारा मनमाने ढंग से उड़ानें रद्द करना, ओवरबुकिंग, यात्रियों के अधिकारों का उल्लंघन, भेदभावपूर्ण व्यवहार और DGCA के नियमों की अनदेखी की जा रही है. याचिका में DGCA दिशा-निर्देशों, एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत एयरलाइन की जिम्मेदारियों को लागू कराने की भी मांग की गई है.