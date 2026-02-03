भारत-अमेरिका ट्रेड डील को को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है. एक तरफ जहां इस डील के होते ही शेयर बाजार में उछाल देखा गया वहीं, राजनीतिक बयानबाजी भी होने लगी है. विपक्ष केंद्र सरकार पर जमकर हमलावर है. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसानों के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया है.

सांसद संजय ने मीडिया से बातचीत में कहा, "कृषि क्षेत्र में हमें अमेरिकी बाजार के लिए खोलकर नरेंद्र मोदी ने भारत के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है. यह समझौता भारत के करोड़ों किसानों के साथ धोखा है. अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा. इसलिए, भारत के लोगों को अमेरिका से महंगा तेल खरीदना पड़ेगा."

सड़क से लेकर सदन तक करेंगे विरोध- संजय सिंह

उन्होंने आगे कहा, "यह भारत के लोगों के लिए दोहरा झटका है. यह भारत के लोगों के साथ विश्वासघात है. जिस कृषि क्षेत्र को हमेशा बचा कर रखा गया कि अगर बाहर के उत्पाद यहां सस्ते में बिकेंगे, तो भारतीय किसान बर्बाद हो जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात किया है...उन्होंने खेत फलिहानों के साथ धोखा करने का काम किया है. इसका विरोध सड़क से लेकर सदन तक हम लोग करेंगे. "

#WATCH | India-US Trade Agreement | AAP MP Sanjay Singh says, "By opening us to the US Market in the agriculture sector, Narendra Modi has backstabbed the farmers of India. This Agreement is a betrayal to the crores of farmers in India. The US President is saying that now India… pic.twitter.com/XzblauaYFH — ANI (@ANI) February 3, 2026

संजय सिंह ने एक्स पर भी पोस्ट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला है, उन्होंने लिखा, "ट्रम्प ने मोदी के कनपटी पर कट्टा लगाकर भारत के करोड़ों किसानो को मौत के कुएं धकेल दिया. मोदी ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील करके किसानो के पेट और पीठ में छुरा मारने का काम किया है. अब अमेरिका का कृषि उत्पाद भारत में सस्ता बिकेगा क्यूंकि मोदी ने अमेरिकी कृषि उत्पादों पर टैक्स जीरो कर दिया. देश का किसान बर्बाद हो जाएगा."

भारत सरकार ने इस डील का किया स्वागत

बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच की इस डील पर विपक्ष की प्रतिक्रिया और बयान ट्रंप और उनके मंत्रियों की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद शुरू हुआ है. हालांकि, भारत सरकार ने इस डील का स्वागत किया है, लेकिन अब तक इसकी शर्तों पर कोई आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है.