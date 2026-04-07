Delhi: दिल्ली में शुरू हुआ 12वां इंडिया रबर एक्सपो 2026, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन

India Rubber Expo 2026: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारत मंडपम में आयोजित 12वें “इंडिया रबर एक्सपो 2026” के उद्घाटन किया। इस चार दिन की प्रदर्शनी में देश-विदेश से कई प्रतिनिधियों आए। इस महाकुंभ को एशिया की सबसे बड़ी रबर प्रदर्शनी माना जा रहा है, जो भारतीय रबर क्षेत्र को वैश्विक मानचित्र पर नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगी. IRE 2026 केवल घरेलू नहीं, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय मंच है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ जैसे अभियानों ने भारत को एक सशक्त विनिर्माण राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है. उन्होंने बताया कि रबर उद्योग इस बढ़ती औद्योगिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभर रहा है."

रबर उद्योग की अहमियत

मुख्यमंत्री ने कहा, "रबर उद्योग को देश की औद्योगिक प्रगति का एक अपरिहार्य स्तंभ बताया, जो ऑटोमोबाइल से लेकर एयरोस्पेस और घरेलू उत्पादों तक अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करा रहा है." उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार के निरंतर प्रयासों से उद्योगों को नई ऊर्जा मिली है, जिससे भारत अब गुणवत्ता और तकनीक के मामले में दुनिया का मुकाबला कर रहा है."

नवाचार और निवेश को बढ़ावा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी कहा, "भारत अपने सिविल न्यूक्लियर कार्यक्रम के दूसरे चरण में प्रवेश कर रहा है. यह कदम न केवल हमारी वैज्ञानिक क्षमता को दर्शाता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते आत्मविश्वास और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में आत्मनिर्भरता का प्रमाण है.

मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा, "केंद्र सरकार के सतत प्रयासों से उद्योगों को नई गति मिली है और दिल्ली सरकार निवेश, नवाचार और उद्योग-अनुकूल वातावरण को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने उद्यमियों को दिल्ली में नई तकनीकों और स्टार्टअप्स के माध्यम से रबर क्षेत्र में मूल्य संवर्धन करने के लिए आमंत्रित किया."