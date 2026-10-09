दिल्ली: कश्मीरी युवक से मारपीट मामले में FIR, इंडिया ब्लॉक के मार्च में हुई थी हिंसा

दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में गुरुवार (8 अक्टूबर) को इंडिया ब्लॉक के मार्च के दौरान कश्मीरी युवक से मारपीट का मामला अब तूल पकड़ रहा है. दिल्ली पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है. यह केस अज्ञात आरोपी के खिलाफ दर्ज हुआ है और पुलिस आरोपी की पहचान और तलाश में जुट गई है.

दरअसल, कश्मीरी युवक के साथ मारपीट का आरोप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगा है. कनॉट प्लेस के मोएट्स रेस्टोरेंट के बाहर, जहां मल्लिकार्जुन खरगे ने INDIA गठबंधन के नेताओं को लंच पर बुलाया था, वहां कांग्रेस समर्थकों ने कथित तौर पर एक व्यक्ति की पिटाई कर दी थी.

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'मैंने राहुल गांधी को गाली नहीं दी'- पीड़ित

श्रीनगर के रहने वाले पीड़ित फहीम नज़ीर ने कहा था कि साल 1998 में राजीव गांधी पहली बार EVM लाए थे. आप सभी के पास फुटेज है. मैंने राहुल गांधी को गाली नहीं दी, लेकिन मुझे बुरी तरह पीटा गया. मैंने यह पहल इसलिए की है ताकि देश को यह समझ आ सके कि देश को नेपाल या बांग्लादेश जैसा बनाने की साजिश चल रही है. राहुल गांधी से सवाल पूछे जाने चाहिए. यह अभिव्यक्ति की आजादी है.

युवक का कहना है कि उसकी साथ पिटाई के कई वीडियो बनाए गए. लोग देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से उसे मारा गया है. वहीं, भीड़ में मौजूद लोगों का कहना था कि प्रोटेस्ट में बदमाशी नहीं करनी चाहिए. वहां लोग भड़के होते हैं, बदमाशी करने वालों पर गुस्सा निकलता है. युवक ने कहा, "मैं देश का नागरिक हूं, मेरी जिम्मेदारी है कि देश को नेपाल बनने नहीं देना है. इसलिए राहुल गांधी से सवाल करूंगा."

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