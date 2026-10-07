'आपने देखा कि...' INDIA अलायंस के लंच में पहुंचे कपिल सिब्बल का बड़ा बयान

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आमंत्रण पर दिल्ली के जनपथ स्थित सागर रत्ना में लंच के लिए पहुंचे राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला बोला है.

उन्होंने कहा कि राज्यसभा सांसद कपिल सिबल ने कहा कि आपने इस मुख्य चुनाव आयुक्त का बर्ताव देखा है, जब उन्होंने समय भी दिया था. उनमें मिलने की हिम्मत नहीं है.'

उन्होंने कहा कि '2014 से, जो लोग उन्हें पसंद नहीं हैं, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, और जो विपक्षी नेता उनके पास आते हैं, उन्हें वे अपना लेते हैं. देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ क्या हुआ. यह उनकी आदत है. यह उनकी पॉलिसी है.'

8 घंटे के धरने के बाद आज लंच

बता दें INDIA ब्लॉक के सांसदों के मार्च और राहुल गांधी के धरने के एक दिन बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को गठबंधन के सांसदों के लिए लंच का आयोजन किया था. जनपथ स्थित सागर रत्ना में दोपहर 1:30 बजे हुए इस लंच में विपक्षी सांसदों ने वोट चोरी के मुद्दे पर आगे की रणनीति और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर अपने अगले कदमों पर चर्चा की.

यह बैठक ऐसे समय हुई, जब एक दिन पहले राहुल गांधी विपक्ष के सड़क पर उतरे प्रदर्शन के केंद्र में रहे थे. उन्होंने आठ घंटे से अधिक समय तक धरना दिया था, जिसके कारण संसद मार्ग पूरी तरह बंद हो गया था. यह धरना तब खत्म हुआ था, जब विपक्षी सांसदों को पास स्थित निर्वाचन आयोग के कार्यालय की ओर मार्च करने से रोके जाने के बाद राहुल गांधी को जबरन हिरासत में ले लिया गया था. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य नेताओं को करीब दो घंटे की हिरासत के बाद रात 10 बजे के बाद रिहा कर दिया गया था.