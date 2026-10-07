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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'आपने देखा कि...' INDIA अलायंस के लंच में पहुंचे कपिल सिब्बल का बड़ा बयान

'आपने देखा कि...' INDIA अलायंस के लंच में पहुंचे कपिल सिब्बल का बड़ा बयान

INDIA अलायंस के लंच में पहुंचे राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 07 Oct 2026 03:46 PM (IST)
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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आमंत्रण पर दिल्ली के जनपथ स्थित सागर रत्ना में लंच के लिए पहुंचे राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला बोला है.

उन्होंने कहा कि राज्यसभा सांसद कपिल सिबल ने कहा कि आपने इस मुख्य चुनाव आयुक्त का बर्ताव देखा है, जब उन्होंने समय भी दिया था. उनमें मिलने की हिम्मत नहीं है.'

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उन्होंने कहा कि  '2014 से, जो लोग उन्हें पसंद नहीं हैं, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, और जो विपक्षी नेता उनके पास आते हैं, उन्हें वे अपना लेते हैं. देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ क्या हुआ. यह उनकी आदत है. यह उनकी पॉलिसी है.'

8 घंटे के धरने के बाद आज लंच

बता दें INDIA ब्लॉक के सांसदों के मार्च और राहुल गांधी के धरने के एक दिन बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को गठबंधन के सांसदों के लिए लंच का आयोजन किया था. जनपथ स्थित सागर रत्ना में दोपहर 1:30 बजे हुए इस लंच में विपक्षी सांसदों ने वोट चोरी के मुद्दे पर आगे की रणनीति और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर अपने अगले कदमों पर चर्चा की.

यह बैठक ऐसे समय हुई, जब एक दिन पहले राहुल गांधी विपक्ष के सड़क पर उतरे प्रदर्शन के केंद्र में रहे थे. उन्होंने आठ घंटे से अधिक समय तक धरना दिया था, जिसके कारण संसद मार्ग पूरी तरह बंद हो गया था. यह धरना तब खत्म हुआ था, जब विपक्षी सांसदों को पास स्थित निर्वाचन आयोग के कार्यालय की ओर मार्च करने से रोके जाने के बाद राहुल गांधी को जबरन हिरासत में ले लिया गया था. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य नेताओं को करीब दो घंटे की हिरासत के बाद रात 10 बजे के बाद रिहा कर दिया गया था.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 07 Oct 2026 02:27 PM (IST)
Tags :
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