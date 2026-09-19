भारत-अफगान मैच की टिकटों की कालाबाजारी पर पुलिस का शिकंजा, 19 गिरफ्तार

अरुण जेटली स्टेडियम में भारत-अफगानिस्तान फ्रेंडशिप कप टी-20 मैचों के दौरान टिकटों की कालाबाजारी करने वालों पर दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. आईपी एस्टेट थाना पुलिस ने तीन दिन तक चलाए विशेष अभियान में 19 आरोपियों को पकड़ा है. इनके कब्जे से 71 क्रिकेट मैच टिकट और 7,400 रुपये नकद बरामद किए गए. पुलिस ने इस मामले में कुल 13 FIR दर्ज की हैं.

सस्ते में टिकट लेकर महंगे दाम पर बेचने की तैयारी

पुलिस के मुताबिक कुछ आरोपी कम कीमत पर टिकट हासिल करने के बाद उन्हें मैच देखने आने वाले दर्शकों को काफी ज्यादा कीमत पर बेचने की कोशिश कर रहे थे. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद टिकट आरोपियों तक कैसे पहुंचे और इनके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं है.

टिकटों की कालाबाजारी की सूचना मिलने के बाद एसीपी कमला मार्केट राजीव भारद्वाज के निर्देश पर विशेष एंटी-टाउटिंग टीम बनाई गई.पुलिस ने दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन, एमजी मार्ग, बीएसजेड मार्ग और जेपीएन पार्क जैसे इलाकों पर खास नजर रखी. सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया.

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ग्राहक बनकर पहुंचे पुलिसकर्मी

पुलिस ने संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ जरूरत पड़ने पर डिकॉय कस्टमर यानी नकली ग्राहक भी भेजे. टिकट बेचने की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को मौके पर पकड़ लिया. इस तरह पुलिस ने सिर्फ शक के आधार पर नहीं बल्कि टिकटों की अवैध बिक्री की पुष्टि के बाद कार्रवाई की.

14 सितंबर को पुलिस ने चार अलग-अलग मामले दर्ज किए. इन मामलों में अक्षय शर्मा, जतिन दहिया, गौरव कुमार, रंजन कुमार और बिजेंद्र संगम को पकड़ा गया.इनके पास से कुल 29 टिकट और 3,400 रुपये बरामद हुए.

टिकट कहां से आए, पुलिस खंगाल रही पूरी कड़ी

15 सितंबर को पुलिस की कार्रवाई और तेज हुई. इस दिन छह FIR दर्ज कर 10 आरोपियों को पकड़ा गया.इनमें रवि कुमार, अफसर, कृष्णा केवट, संदीप कुमार, यशपाल, अनिल कुमार सिंह, मोहम्मद फैज, रोशन कुमार, अरुण कुमार और तोफीक शामिल हैं. इनके कब्जे से कुल 31 क्रिकेट टिकट और 4,000 रुपये बरामद किए गए. 17 सितंबर को पुलिस ने तीन और मामले दर्ज किए.इस दौरान त्रिलोचन यादव, जितेश राज, गौरव और नारायण सिंह को पकड़ा गया. इनके पास से कुल 11 मैच टिकट बरामद किए गए.

पुलिस की जांच अब सिर्फ टिकट बेचने वालों तक सीमित नहीं है. जांच अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि आरोपियों ने टिकट कहां से हासिल किए थे. टिकटों की खरीद, उनके एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंचने और फिर दर्शकों को बेचने की पूरी कड़ी की जांच की जा रही है.

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