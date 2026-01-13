दिल्ली की यमुना में जल्द शुरू होगी क्रूज, पर्यटन मंत्री ने किया निरीक्षण, एक घंटे की होगी सैर

दिल्ली की यमुना अब केवल आस्था या प्रदूषण की चर्चा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आने वाले दिनों में यह राजधानी के पर्यटन नक्शे पर एक नई पहचान बनाने जा रही है. दिल्ली सरकार की पहल पर यमुना में क्रूज सेवा शुरू करने की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं और अगले माह से इसका संचालन संभव माना जा रहा है.

मुंबई में तैयार हुआ क्रूज, दिल्ली लाने की तैयारी

दिल्ली सरकार के निर्देश पर यह आधुनिक क्रूज मुंबई में तैयार किया गया है, जहां इसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है. योजना के अनुसार अगले सप्ताह इसे दिल्ली लाया जाएगा, ताकि राजधानी में जरूरी तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी कर इसे संचालन के लिए तैयार किया जा सके. इसके बाद दिल्लीवासी यमुना में इस अनोखी यात्रा का आनंद ले सकेंगे.

दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने सोमवार को मुंबई पहुंचकर इस क्रूज का निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि सरकार की योजना फरवरी महीने से यमुना में क्रूज यात्रा शुरू करने की है. क्रूज में यात्रियों के लिए खाने-पीने के साथ मनोरंजन की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि यह अनुभव यादगार बन सके.

80 फीसदी तैयार, 20 जनवरी को पहुंचेगा दिल्ली

सरकार का मानना है कि यमुना को पर्यटन से जोड़ने से इसकी स्वच्छता को लेकर जागरूकता भी बढ़ेगी. लगातार चल रहे सफाई अभियानों के बीच क्रूज सेवा को एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है. अधिकारियों के अनुसार, यमुना किनारे पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से नदी को साफ रखने में भी मदद मिलेगी.

पर्यटन मंत्री के अनुसार क्रूज लगभग 80 प्रतिशत तक तैयार हो चुका है. इसे 20 जनवरी को दिल्ली भेजने की योजना है. राजधानी पहुंचने के बाद इसमें इंजन फिट किया जाएगा और आवश्यक परीक्षण पूरे किए जाएंगे, ताकि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित की जा सके.

वजीराबाद से होगी शुरुआत, एक घंटे की सैर

क्रूज यात्रा की शुरुआत सोनिया विहार स्थित वजीराबाद क्षेत्र से की जाएगी. यहां से लगभग एक घंटे की यमुना सैर कराई जाएगी. यात्री अकेले, परिवार के साथ या पार्टी बुकिंग के जरिए भी इस क्रूज का उपयोग कर सकेंगे. यात्रा शुरू होने से पहले सोनिया विहार इलाके को यात्रियों की जरूरतों के अनुसार विकसित किया जाएगा, ताकि उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल सकें.