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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRइमरान प्रतापगढ़ी ने ओवैसी से पूछा सवाल तो AIMIM बोली, 'यह मत भूलिएगा कि...'

इमरान प्रतापगढ़ी ने ओवैसी से पूछा सवाल तो AIMIM बोली, 'यह मत भूलिएगा कि...'

AIMIM नेता शोएब जमाई ने इमरान प्रतापगढ़ी को नसीहत भरे लहजे में कहा कि वो इतने भी बड़े नहीं हुए हैं कि असदुद्दीन ओवैसी से सवाल पूछ दें.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 21 Sep 2026 09:04 PM (IST)
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असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार (20 सितंबर) को यूपी के कानपुर में रैली की. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि 2 अक्टूबर तक वो इंतजार करेंगे और इसके बाद तय करेंगे कि यूपी के चुनावी दंगल में गठबंधन करना है या फिर अकेले ही मैदान में उतरना है. दरअसल ओवैसी बार-बार विपक्षी दलों से कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को रोकना है तो AIMIM के साथ मिलकर चुनाव लड़िए. अखिलेश यादव ने ओवैसी के ऑफर को साफ ना कह दिया.

इमरान प्रतापगढ़ी ने ओवैसी से पूछा ये सवाल

ओवैसी के ऑफर पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई. कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, "2013 में वो गठबंधन छोड़कर गए क्यों थे, इस बात का पहले जवाब दे दें. उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि आप जो पेशकश रख रहे हैं, उस पर विचार करना है या नहीं है."

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इमरान प्रतापगढ़ी को AIMIM नेता की नसीहत

इमरान प्रतापगढ़ी के इस बयान पर दिल्ली AIMIM के अध्यक्ष शोएब जमाई ने कहा, "इमरान प्रतापगढ़ी जी अभी आप इतने बड़े नहीं हुए की बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपको पॉलिसी मैटर पर जवाब दे.कांग्रेस ने आपको जिस काम के लिए रखा है , वह याद रखिए. मुशायरा में भीड़ जमा कीजिए, राहुल गांधी जी के लिए कसीदे पढ़िए. बस! यह मत भूलिएगा की महाराष्ट्र के AIMIM विधायकों के सपोर्ट से ही आपको राज्यसभा भेजा गया था."


इमरान प्रतापगढ़ी ने ओवैसी से पूछा सवाल तो AIMIM बोली, 'यह मत भूलिएगा कि...

यूपी में नहीं खुला था ओवैसी का खाता

बता दें कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई थी और 94 उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई थी. AIMIM को सिर्फ 0.49 फीसदी वोट मिले थे. कम वोट शेयर के बावजूद ओवैसी ने अखिलेश को नुकसान पहुंचाया था.

AIMIM ने सपा को पहुंचाया था नुकसान

2022 चुनाव में बाराबंकी कुर्सी सीट पर समाजवादी पार्टी बीजेपी से सिर्फ 217 वोटों से हारी थीं और ओवैसी के उम्मीदवार को 8541 वोट मिले थे. जबकि सहारनपुर जिले में आने वाली नकुड़ सीट पर एसपी 315 वोटों से हारी थी जबकि ओवैसी की पार्टी को 3593 वोट मिले थे. 2022 में एसपी को नुकसान पहुंचाने के बाद साल 2024 के लोकसभा चुनाव में AIMIM ने यूपी में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था. एसपी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़े थे. मुस्लिम वोट नहीं बंटा था और शायद यही वजह रही कि लोकसभा चुनाव में एसपी ने अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी.

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 21 Sep 2026 08:57 PM (IST)
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