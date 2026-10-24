'जामिया में आजाद कश्मीर के समर्थन में...', इमरान मसूद ने बताई पूरी सच्चाई

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी पहुंचे. यहां उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया. इस दौरान उन्होंने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया और कश्मीर से जुड़े पोस्टर लगाकर आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश करने वालों की आलोचना की. छात्रों से मुलाकात के बाद दिल्ली पुलिस ने इमरान मसूद को हिरासत में ले लिया.

छात्रों से मुलाकात के बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने दावा करते हुए कहा, “वहां आजाद कश्मीर के समर्थन में कोई नारा नहीं लगाया गया. एक भी नहीं. मैंने सभी के सामने खड़े होकर ऐसे नारों की कड़ी निंदा की और कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है.” जामिया में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात के दौरान इमरान मसूद ने कहा कि छात्रों की चिंताएं जायज हैं. उन्होंने छात्र संघ को बहाल करने की मांग उठाते हुए सवाल किया कि छात्रों के भविष्य को कुचलने की कोशिश क्यों की जा रही है.

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उन्होंने कहा, “कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. यहां का कोई बच्चा भी इसके उलट नहीं कहेगा. इस तरह के पोस्टर लगाकर आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश करने वालों की मैं कड़ी निंदा करता हूं."

उन्होंने आगे कहा, "छात्रों की चिंताएं जायज हैं. आप छात्र संघ को बहाल क्यों नहीं करते? ये छात्र देश का भविष्य हैं. इस देश के भविष्य को कुचलने की कोशिश क्यों की जा रही है?”

#WATCH | Delhi: Congress MP Imran Masood visits Jamia Millia Islamia to meet protesting students; says, “Kashmir is an integral part of India. Even a child here would not say otherwise. I strongly condemn those trying to weaken this movement by putting up such posters. The students’ concerns are legitimate. Why don’t you restore the student union? They are the future of this country. Why is there an attempt to crush the future of this nation?” He was subsequently detained by the Delhi Police. — ANI (@ANI) October 23, 2026

कांग्रेस सांसद ने कश्मीर से जुड़े पोस्टर लगाने वालों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "कश्मीर से जुड़े पोस्टर लगाने वाले लोग आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे और उनका इस आंदोलन से कोई लेना-देना नहीं था. पुलिस को ऐसे पोस्टर लगाने के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा.”

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मुलाकात के बाद पुलिस ने लिया हिरासत में

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात और उनके समर्थन में बयान देने के बाद दिल्ली पुलिस ने इमरान मसूद को हिरासत में ले लिया. इस घटनाक्रम के बाद छात्रों के प्रदर्शन और छात्र संघ की बहाली की मांग को लेकर मामला चर्चा में आ गया है.