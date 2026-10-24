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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'जामिया में आजाद कश्मीर के समर्थन में...', इमरान मसूद ने बताई पूरी सच्चाई

'जामिया में आजाद कश्मीर के समर्थन में...', इमरान मसूद ने बताई पूरी सच्चाई

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात के बाद इमरान मसूद ने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए विवादित पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 24 Oct 2026 07:13 AM (IST)
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कांग्रेस सांसद इमरान मसूद दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी पहुंचे. यहां उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया. इस दौरान उन्होंने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया और कश्मीर से जुड़े पोस्टर लगाकर आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश करने वालों की आलोचना की. छात्रों से मुलाकात के बाद दिल्ली पुलिस ने इमरान मसूद को हिरासत में ले लिया.

छात्रों से मुलाकात के बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने दावा करते हुए कहा, “वहां आजाद कश्मीर के समर्थन में कोई नारा नहीं लगाया गया. एक भी नहीं. मैंने सभी के सामने खड़े होकर ऐसे नारों की कड़ी निंदा की और कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है.” जामिया में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात के दौरान इमरान मसूद ने कहा कि छात्रों की चिंताएं जायज हैं. उन्होंने छात्र संघ को बहाल करने की मांग उठाते हुए सवाल किया कि छात्रों के भविष्य को कुचलने की कोशिश क्यों की जा रही है.

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उन्होंने कहा, “कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. यहां का कोई बच्चा भी इसके उलट नहीं कहेगा. इस तरह के पोस्टर लगाकर आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश करने वालों की मैं कड़ी निंदा करता हूं."

उन्होंने आगे कहा, "छात्रों की चिंताएं जायज हैं. आप छात्र संघ को बहाल क्यों नहीं करते? ये छात्र देश का भविष्य हैं. इस देश के भविष्य को कुचलने की कोशिश क्यों की जा रही है?”

कांग्रेस सांसद ने कश्मीर से जुड़े पोस्टर लगाने वालों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "कश्मीर से जुड़े पोस्टर लगाने वाले लोग आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे और उनका इस आंदोलन से कोई लेना-देना नहीं था. पुलिस को ऐसे पोस्टर लगाने के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा.”

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मुलाकात के बाद पुलिस ने लिया हिरासत में

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात और उनके समर्थन में बयान देने के बाद दिल्ली पुलिस ने इमरान मसूद को हिरासत में ले लिया. इस घटनाक्रम के बाद छात्रों के प्रदर्शन और छात्र संघ की बहाली की मांग को लेकर मामला चर्चा में आ गया है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 24 Oct 2026 07:13 AM (IST)
Tags :
IMRAN MASOOD DELHI NEWS
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