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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRIIT दिल्ली सुसाइड केस: छात्र की मौत मामले में रिटायर्ड जज करेंगी जांच

IIT दिल्ली सुसाइड केस: छात्र की मौत मामले में रिटायर्ड जज करेंगी जांच

आईआईटी दिल्ली में छात्र के सुसाइड का मामला गरमाया हुआ है. मामले की जांच से उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी ने खुद को अलग कर लिया. अब इस केस की जांच रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 27 Aug 2026 10:25 AM (IST)
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IIT दिल्ली ने एमएससी छात्र की आत्महत्या के बाद विरोध प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा.  इस बीच हत्या की जांच के लिए गठित समिति का पुनर्गठन किया गया है. अधिकारियों ने गुरुवार (27 अगस्त) को बताया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT), दिल्ली ने एक छात्र की मौत के आसपास की परिस्थितियों की जांच के लिए गठित बाहरी जांच पैनल का दोबारा से गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली हाईकोर्ट से रिटायर्ड जज मुक्ता गुप्ता करेंगी.

आईआईटी-दिल्ली के एक छात्र की मौत की परिस्थितियों की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष पद से उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अशोक कुमार ने खुद को अलग कर लिया है. इसके बाद आईआईटी दिल्ली ने अब दूसरी का टीम गठन कर रिटायर्ड जज को इस मामले की जांच करने के लिए चुना है.

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कैंपस में चौथे दिन भी जारी रहा छात्रों का प्रदर्शन

छात्र की मौत के बाद कैंपस में लगातार चौथे दिन भी छात्रों का प्रदर्शन जारी है. इस बीच संस्थान ने नई समिति का गठन किया है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली ने एमएससी फिजिक्स के 31 वर्षीय छात्र की मौत की परिस्थितियों की जांच के लिए मंगलवार को पांच सदस्ईय समिति गठित की थी. यह कदम आक्रोशित छात्रों के परिसर में प्रदर्शन करने के बाद उठाया गया था.

छात्रों के विरोध के चलते प्रशासन ने सोमवार को कक्षाएं स्थगित करने का आदेश दिया था. समिति में उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार (जो आईआईटी-दिल्ली के पूर्व छात्र और हरियाणा खेल विश्वविद्यालय के कुलपति हैं) और एम्स, नई दिल्ली में मन: चिकित्सा विभाग के प्रमुख प्रताप शर्मा शामिल हैं. इसके अलावा, दो छात्र प्रतिनिधि और आईआईटी-दिल्ली के रजिस्ट्रार भी बाहरी जांच समिति का हिस्सा थे. 

एक सूत्र ने कहा, "अशोक कुमार ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए समिति से खुद को अलग कर लिया है. जल्द ही नई समिति की घोषणा की जाएगी." अधिकारियों ने बताया कि संस्थान परिसर में पिछले सप्ताह कथित तौर पर एक इमारत से छलांग लगाने वाले छात्र की मौत के मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 27 Aug 2026 10:25 AM (IST)
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IIT-Delhi DELHI NEWS
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