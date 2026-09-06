Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR3 घंटे की बारिश ने खोल दी IGI एयरपोर्ट की पोल? अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ करेंगे जांच

3 घंटे की बारिश ने खोल दी IGI एयरपोर्ट की पोल? अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ करेंगे जांच

दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर भारी बारिश के बाद ड्रेनेज सिस्टम की तकनीकी जांच शुरू हुई है. अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ जलभराव वाले हिस्सों का आकलन कर सुधार और अपग्रेड की रिपोर्ट देंगे.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 06 Sep 2026 08:51 PM (IST)
Preferred Sources
दिल्ली में हाल ही में हुई तेज बारिश ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की जल निकासी व्यवस्था को लेकर नई चुनौती सामने रख दी है. शुक्रवार 4 सितंबर को कुछ ही घंटों में हुई भारी बारिश के बाद एयरपोर्ट के कुछ हिस्सों में पानी जमा होने की स्थिति बनी थी. अब ऐसी परिस्थितियों की दोबारा नौबत न आए, इसके लिए एयरपोर्ट संचालन से जुड़ी डायल ने ड्रेनेज व्यवस्था की व्यापक तकनीकी समीक्षा शुरू कराई है. इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों को जिम्मेदारी दी गई है.
 
विशेषज्ञ एयरपोर्ट परिसर का तकनीकी आकलन कर उन स्थानों की पहचान कर रहे हैं, जहां तेज बारिश के दौरान जलभराव की आशंका रहती है. खासतौर पर निचले और संवेदनशील हिस्सों पर ध्यान दिया जा रहा है। इन स्थानों की स्थिति, पानी की निकासी और मौजूदा व्यवस्था की क्षमता का अध्ययन किया जाएगा.
 
 
विशेषज्ञों की रिपोर्ट तय करेगी आगे की दिशा
 
जांच पूरी होने के बाद विशेषज्ञ अपनी रिपोर्ट डायल को सौंपेंगे. इसमें मौजूदा व्यवस्था में सुधार और जरूरी बदलावों को लेकर सुझाव दिए जाएंगे. रिपोर्ट के आधार पर स्टॉर्मवाटर ड्रेन नेटवर्क और एयरपोर्ट के ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर में जरूरी अपग्रेड किए जाएंगे. कोशिश होगी कि अत्यधिक बारिश के दौरान पानी को तेजी से बाहर निकाला जा सके.
 
तीन घंटे की बारिश ने बढ़ाई चिंता
 
चार सितंबर को पालम मौसम स्टेशन पर तीन घंटे के भीतर 72.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी. डायल के अनुसार यह आंकड़ा सितंबर में होने वाली औसत मासिक बारिश का करीब 64 प्रतिशत था. बारिश के साथ हवा की रफ्तार भी 76 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी. कम दृश्यता ने भी उस समय एयरपोर्ट संचालन के सामने चुनौती बढ़ा दी थी.
 
20 मिनट में सामान्य हुई स्थिति
 
भारी बारिश के दौरान टर्मिनल फोरकोर्ट और एयरपोर्ट तक पहुंचने वाले कुछ मार्गों पर पानी जमा हो गया था. एयरपोर्ट की टीम ने तत्काल कदम उठाए और करीब 20 मिनट में स्थिति को सामान्य कर लिया. हालांकि, इस घटना ने अत्यधिक बारिश के दौरान एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की जरूरत को सामने ला दिया.
 
मौसम की जानकारी पर लगातार नजर
 
बदलते मौसम की पहले से जानकारी हासिल करने के लिए डायल मौसम विभाग के साथ रीयल टाइम संपर्क बनाए हुए है. अचानक मौसम खराब होने की स्थिति में समय रहते जरूरी कदम उठाने के लिए इस व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा रहा है.
 
एयरपोर्ट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर के माध्यम से एटीसी, एयरलाइंस, सुरक्षा एजेंसियों और ग्राउंड हैंडलिंग से जुड़ी टीमों के बीच लगातार तालमेल रखा जाता है. खराब मौसम की स्थिति में यह समन्वय यात्रियों की सुरक्षा और उड़ानों के संचालन को व्यवस्थित बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है.
 
नालियों की सफाई का काम पूरे साल जारी
 
डायल के मुताबिक, केवल बारिश के समय ही नहीं बल्कि सामान्य दिनों में भी जल निकासी व्यवस्था के रखरखाव पर काम होता रहता है. एयरपोर्ट पर नालियों की सफाई, उनमें जमा गाद हटाने, वनस्पतियों की कटाई और ड्रेनेज चैनलों के रखरखाव का काम नियमित रूप से किया जाता है. इसके साथ ही 24 घंटे सक्रिय इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्यवस्था को भी मजबूत रखा जा रहा है.
 

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
Read More
Published at : 06 Sep 2026 08:51 PM (IST)
Tags :
Igi Airport DELHI NEWS Ncr News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi Satya Niketan Live Updates: सत्य निकेतन हादसे में 3 की मौत, वारिस पठान से मनीष तक, BJP पर भड़के नेता
Live: सत्य निकेतन हादसे में 3 की मौत, वारिस पठान से मनीष तक, BJP पर भड़के नेता
दिल्ली NCR
सत्य निकेतन हादसे पर भड़के दीपेंद्र हुड्डा, सरकार-प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप
सत्य निकेतन हादसे पर भड़के दीपेंद्र हुड्डा, सरकार-प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप
दिल्ली NCR
रेस्क्यू में भीड़ और ट्रैफिक बनी बाधा! दिल्ली हादसे पर एंबुलेंस ड्राइवर ने क्या कहा?
रेस्क्यू में भीड़ और ट्रैफिक बनी बाधा! दिल्ली हादसे पर एंबुलेंस ड्राइवर ने क्या कहा?
दिल्ली NCR
Watch: सत्य निकेतन में हादसे का पता इस वीडियो से चला, हादसे के ढाई घंटे बाद निकला स्टूडेंट
Watch: सत्य निकेतन में हादसे का पता इस वीडियो से चला, हादसे के ढाई घंटे बाद निकला स्टूडेंट
Advertisement

वीडियोज

Delhi Moti Bagh Building Collapse: 5 मंजिला इमारत ढही.. दिल्ली में कोहराम !।
Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: लगातार 5 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी | ABP News
Moti Bagh Building Collapse | Breaking News: 5 मंजिला इमारत ढही, 50 जिंदगियों पर संकट !
Moti Bagh Building Collapse | Breaking News: मोती बाग इलाके में गिरी इमारत...मलबे में दबे 50 लोग!
CM Yogi in Chitrakoot: CM yogi ने चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। CM Yogi Speech
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सत्य निकेतन हादसे पर अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाए सवाल, कहा - 'अगर PM खुद को...'
सत्य निकेतन हादसे पर अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाए सवाल, कहा - 'अगर PM खुद को...'
दिल्ली NCR
Watch: सत्य निकेतन में हादसे का पता इस वीडियो से चला, हादसे के ढाई घंटे बाद निकला स्टूडेंट
Watch: सत्य निकेतन में हादसे का पता इस वीडियो से चला, हादसे के ढाई घंटे बाद निकला स्टूडेंट
क्रिकेट
'उनके लिए दरवाजे बंद...', शमी की टीम इंडिया में वापसी पर पूर्व कोच का बड़ा बयान
'उनके लिए दरवाजे बंद...', शमी की टीम इंडिया में वापसी पर पूर्व कोच का बड़ा बयान
ओटीटी
कब आएगा 'पंचायत सीजन 5'? डायरेक्टर दीपक कुमार ने किया बड़ा खुलासा
कब आएगा 'पंचायत सीजन 5'? डायरेक्टर ने किया बड़ा खुलासा
इंडिया
PM मोदी के ‘नाराज फूफा’ वाले बयान पर खरगे का रिएक्शन, कहा - 'अफसोस है कि...'
PM मोदी के ‘नाराज फूफा’ वाले बयान पर खरगे का रिएक्शन, कहा - 'अफसोस है कि...'
ऑटो
Maruti Ertiga से लेकर Fronx तक, कंपनी इन मॉडल्स के ला रही फेसलिफ्ट
Maruti Ertiga से लेकर Fronx तक, कंपनी इन मॉडल्स के ला रही फेसलिफ्ट
एग्रीकल्चर
एक एकड़ में अनार से कितना कमा सकते हैं किसान, जान लें हिसाब-किताब
एक एकड़ में अनार से कितना कमा सकते हैं किसान, जान लें हिसाब-किताब
जनरल नॉलेज
कितनी पुरानी है Delhi University? किसने करवाया था निर्माण
कितनी पुरानी है Delhi University? किसने करवाया था निर्माण
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget