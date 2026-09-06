3 घंटे की बारिश ने खोल दी IGI एयरपोर्ट की पोल? अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ करेंगे जांच

दिल्ली में हाल ही में हुई तेज बारिश ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की जल निकासी व्यवस्था को लेकर नई चुनौती सामने रख दी है. शुक्रवार 4 सितंबर को कुछ ही घंटों में हुई भारी बारिश के बाद एयरपोर्ट के कुछ हिस्सों में पानी जमा होने की स्थिति बनी थी. अब ऐसी परिस्थितियों की दोबारा नौबत न आए, इसके लिए एयरपोर्ट संचालन से जुड़ी डायल ने ड्रेनेज व्यवस्था की व्यापक तकनीकी समीक्षा शुरू कराई है. इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों को जिम्मेदारी दी गई है.

विशेषज्ञ एयरपोर्ट परिसर का तकनीकी आकलन कर उन स्थानों की पहचान कर रहे हैं, जहां तेज बारिश के दौरान जलभराव की आशंका रहती है. खासतौर पर निचले और संवेदनशील हिस्सों पर ध्यान दिया जा रहा है। इन स्थानों की स्थिति, पानी की निकासी और मौजूदा व्यवस्था की क्षमता का अध्ययन किया जाएगा.

विशेषज्ञों की रिपोर्ट तय करेगी आगे की दिशा

जांच पूरी होने के बाद विशेषज्ञ अपनी रिपोर्ट डायल को सौंपेंगे. इसमें मौजूदा व्यवस्था में सुधार और जरूरी बदलावों को लेकर सुझाव दिए जाएंगे. रिपोर्ट के आधार पर स्टॉर्मवाटर ड्रेन नेटवर्क और एयरपोर्ट के ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर में जरूरी अपग्रेड किए जाएंगे. कोशिश होगी कि अत्यधिक बारिश के दौरान पानी को तेजी से बाहर निकाला जा सके.

तीन घंटे की बारिश ने बढ़ाई चिंता

चार सितंबर को पालम मौसम स्टेशन पर तीन घंटे के भीतर 72.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी. डायल के अनुसार यह आंकड़ा सितंबर में होने वाली औसत मासिक बारिश का करीब 64 प्रतिशत था. बारिश के साथ हवा की रफ्तार भी 76 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी. कम दृश्यता ने भी उस समय एयरपोर्ट संचालन के सामने चुनौती बढ़ा दी थी.

20 मिनट में सामान्य हुई स्थिति

भारी बारिश के दौरान टर्मिनल फोरकोर्ट और एयरपोर्ट तक पहुंचने वाले कुछ मार्गों पर पानी जमा हो गया था. एयरपोर्ट की टीम ने तत्काल कदम उठाए और करीब 20 मिनट में स्थिति को सामान्य कर लिया. हालांकि, इस घटना ने अत्यधिक बारिश के दौरान एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की जरूरत को सामने ला दिया.

मौसम की जानकारी पर लगातार नजर

बदलते मौसम की पहले से जानकारी हासिल करने के लिए डायल मौसम विभाग के साथ रीयल टाइम संपर्क बनाए हुए है. अचानक मौसम खराब होने की स्थिति में समय रहते जरूरी कदम उठाने के लिए इस व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा रहा है.

एयरपोर्ट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर के माध्यम से एटीसी, एयरलाइंस, सुरक्षा एजेंसियों और ग्राउंड हैंडलिंग से जुड़ी टीमों के बीच लगातार तालमेल रखा जाता है. खराब मौसम की स्थिति में यह समन्वय यात्रियों की सुरक्षा और उड़ानों के संचालन को व्यवस्थित बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है.

नालियों की सफाई का काम पूरे साल जारी

डायल के मुताबिक, केवल बारिश के समय ही नहीं बल्कि सामान्य दिनों में भी जल निकासी व्यवस्था के रखरखाव पर काम होता रहता है. एयरपोर्ट पर नालियों की सफाई, उनमें जमा गाद हटाने, वनस्पतियों की कटाई और ड्रेनेज चैनलों के रखरखाव का काम नियमित रूप से किया जाता है. इसके साथ ही 24 घंटे सक्रिय इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्यवस्था को भी मजबूत रखा जा रहा है.