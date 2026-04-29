शालीमार बाग में पत्नी के दोस्त को पति ने उतारा मौत के घाट, खुद थाने पहुंचकर किया सरेंडर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पत्नी के दोस्त की चाकू से गला रेतकर की हत्या.

पति को शक था कि पत्नी के अवैध संबंध हैं.

आरोपी ने खुद थाने जाकर जुर्म कबूल कर लिया.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू की.

दिल्ली के शालीमार बाग में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी. यह मामला शालीमार बाग थाना क्षेत्र के केला गोदाम इलाके का है. आरोपी को दोनों के बीच दोस्ती पसंद नहीं थी और उन्हें शक की नजरों से देखता था. इसी शक के कारण उसने यह खौफनाक कदम उठाया. इसके बाद आरोपी खुद पुलिस स्टेशन गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया. इस तरह शालीमार बाग पुलिस स्टेशन ने इस मामले को तेजी से सुलझा लिया.

शालीमार बाग के केला गोदाम इलाके में शाम करीब 4 बजकर 20 मिनट पर इंदिरा कॉलोनी के रहने वाले वीरेंद्र (35 साल) ने पुलिस को बताया कि उसने इंदिरा कॉलोनी में अपनी झुग्गी के अंदर अपने किराएदार कन्हैया (29 साल) की हत्या कर दी है.

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कैसे की हत्या?

पुलिस की टीम आरोपी घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. जब पुलिस झुग्गी नंबर T-210 के अंदर गई तो उसे मृतक बिस्तर पर पड़ा मिला. उसकी हत्या गला रेतकर की गई थी और शरीर पर चाकू से वार के कई निशान थे. हत्या में इस्तेमाल हथियार भी मौके से बरामद कर लिया गया और आरोपी भी खून से सने कपड़ों में मिला. पुलिस द्वारा लगातार पूछताछ के बाद यह सामने आया कि आरोपी को शक था कि मृतक और उसकी पत्नी के बीच अवैध संबंध थेऔर इसी के चलते उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया. CCTV फुटेज से भी घटनास्थल पर आरोपी की मौजूदगी की पुष्टि हुई.

मामले की जानकारी मिलते ही क्राइम टीम, FSL विशेषज्ञों और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने तुरंत घटनास्थल का मुआयना किया. टीम ने फोरेंसिक सबूत इकट्ठा किए और सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कीं. फिलहाल, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वहीं, शालीमार बाग पुलिस स्टेशन में BNS की संबंधित धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की आगे की जांच शुरू कर दी गई है.

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