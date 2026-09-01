दिल्ली SIR लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें? 30 सितंबर तक मौका

ड्राफ्ट वोटर रोल में अपना नाम नहीं मिलने या मतदाता सूची में किसी तरह की गड़बड़ी सामने आने पर उसे ठीक कराने का मौका है. चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर रोल से जुड़े दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 31 अगस्त से 30 सितंबर तक की समय-सीमा तय की है. इस दौरान नाम जुड़वाने, गलत जानकारी सुधारने या किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम हटवाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है.

अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम शामिल नहीं है, तो मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए Form 6 जमा करना होगा. इसके लिए नाम, रिश्तेदार की जानकारी, मोबाइल नंबर या ईमेल, आधार, जन्म तिथि, लिंग और पूरा पता जैसी जानकारी देनी होगी.

उम्र के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट अथवा पासपोर्ट में से कोई एक दस्तावेज दिया जा सकता है.

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पते के प्रमाण के लिए ये दस्तावेज मान्य

पता प्रमाण के तौर पर बिजली या पानी का बिल, आधार कार्ड, बैंक या डाकघर की पासबुक, पासपोर्ट, भूमि दस्तावेज अथवा रेंट या सेल डीड में से कोई एक दस्तावेज दिया जा सकता है.

इसके साथ घोषणा पत्र यानी Declaration Form भी देना होगा. वोटर आईडी के सत्यापन के लिए ERO या AERO की ओर से जांच की जाएगी.

गलत या फर्जी नाम हटाने के लिए Form 7

यदि मतदाता सूची में किसी मृत व्यक्ति का नाम दर्ज है, कोई व्यक्ति स्थायी रूप से दूसरी जगह स्थानांतरित हो चुका है, किसी नाम की डुप्लीकेट प्रविष्टि है या किसी अयोग्य नागरिक का नाम शामिल है, तो उसे हटाने के लिए Form 7 के तहत आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है.

नाम या जानकारी में गलती है तो Form 8

मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य विवरण गलत दर्ज है, तो उसे ठीक कराने के लिए Form 8 का इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर मतदाता अपना निवास स्थान बदल रहा है, तब भी संशोधन के लिए Form 8 के जरिए आवेदन किया जा सकता है.

कैसे और कहां करे आवेदन

ऑनलाइन आवेदन: ऑनलाइन आवेदन के लिए चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in या Voters' Service Portal पर जाकर संबंधित फॉर्म भरा जा सकता है.

ऑफलाइन आवेदन: ऑफलाइन आवेदन के लिए अपने क्षेत्र के BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर, Voter Centre या ERO/AERO कार्यालय में निर्धारित फॉर्म जमा किया जा सकता है. BLO के संपर्क की जानकारी के लिए ceodelhi.gov.in पर भी जानकारी ली जा सकती है. हेल्पलाइन: मतदाता सूची से जुड़े किसी सवाल या सहायता की जरूरत होने पर 1950 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया जा सकता है.

30 सितंबर से पहले दर्ज कराएं दावा या आपत्ति

ड्राफ्ट वोटर रोल से जुड़े दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है. इसलिए अंतिम मतदाता सूची जारी होने का इंतजार न करें. अगर नाम सूची में नहीं है, कोई जानकारी गलत दर्ज है या किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम शामिल है, तो 30 सितंबर से पहले संबंधित आवेदन जरूर जमा कर दें.

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