छात्रों की कथित हिरासत का मामला, HC ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार, दिए CBI जांच के संकेत

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कड़ी चेतावनी दी है. कोर्ट ने साफ कहा कि अगर छात्रों और एक्टिविस्ट्स की कथित अवैध हिरासत और यातना के मामले में सही कार्रवाई नहीं हुई तो जांच CBI को सौंपी जा सकती है. जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर दुडेज़ा की बेंच ने दिल्ली पुलिस की तरफ से सीलबंद लिफाफे में दी गई रिपोर्ट देखी लेकिन उससे संतुष्ट नहीं दिखी. कोर्ट ने कहा कि पुलिस का अब तक का रवैया भरोसेमंद नहीं है और आरोप बेहद गंभीर हैं.

हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर जताई नाराजगी

दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बेंच ने सख्त लहजे में कहा हम इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे. अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो हम CBI जांच के आदेश दे देंगे. ऐसा लग रहा है कि आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम जांच आपसे लेकर CBI को दे दें. दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी साफ किया कि चाहे आरोप कितने भी गंभीर क्यों न हों पुलिस कानून की तय प्रक्रिया को नहीं तोड़ सकती. कोर्ट ने कहा क्या किसी पर आरोप लगते ही आप उसे उठा लेंगे. ऐसा नहीं चलेगा. कानून में जो प्रक्रिया तय है उसका पालन करना ही होगा.

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छात्रों को लेकर दाखिल की गई थी हैबियस कॉर्पस याचिकाएं

यह मामला मार्च 2026 में कुछ छात्रों और एक्टिविस्ट्स को कथित तौर पर हिरासत में लेने से जुड़ा है. इस पर कोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिकाएं दाखिल की गई हैं. दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन छात्रों से एक महिला के गायब होने के मामले में पूछताछ की गई थी और उसी दिन उन्हें छोड़ दिया गया था. पुलिस ने यह भी दावा किया कि सभी आरोप जैसे अपहरण, जबरन हिरासत, मारपीट और उत्पीड़न झूठे और बेबुनियाद हैं.

कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज पर भी उठाए सवाल

दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान CCTV फुटेज को लेकर भी सवाल उठाए. पहले कोर्ट ने जिन जगहों के CCTV सुरक्षित रखने को कहा था उनमें से दो जगहों के कैमरे काम नहीं कर रहे थे. इस पर भी बेंच ने नाराजगी जताई. छात्रों की ओर से पेश सीनियर वकील रेबेका जॉन ने कहा कि स्पेशल सेल के CCTV फुटेज बेहद अहम हैं क्योंकि इससे यह साफ हो सकता है कि छात्रों को कितनी देर तक वहां रखा गया.

वहीं, दिल्ली पुलिस की ओर से वकील संजीव भंडारी ने सभी आरोपों को खारिज किया और कहा कि किसी तरह की प्रताड़ना नहीं हुई. उन्होंने यह भी बताया कि FIR साझा न करने के पीछे सक्षम प्राधिकारी के निर्देश हैं. आखिर में कोर्ट ने कहा कि वह पुलिस की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है और पूरे केस की फाइल कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए. अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मई को हाई कोर्ट करेगा.

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