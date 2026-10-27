दिल्ली दंगों में 22 साल के मोनिश की मौत का मामला, 5 दोषियों को हाईकोर्ट से झटका

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों के दौरान 22 साल के मोनिश की जान लेने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पांच दोषियों को बड़ा झटका दिया है.हाईकोर्ट ने पांचों की दोषसिद्धि और सात साल की जेल की सजा को बरकरार रखा है. अदालत ने साफ कहा कि आरोपियों की भूमिका सिर्फ भीड़ में मौजूद रहने तक सीमित नहीं थी बल्कि वे हथियारबंद भीड़ में आगे रहकर लोगों को मोनिश पर हमला करने के लिए उकसा रहे थे. अदालत ने पांचों की अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया.

जस्टिस मधु जैन की बेंच ने अमन कश्यप, देविंदर कुमार, प्रदीप राय, आशीष और अरुण कुमार की अपीलों पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया. पांचों ने अपनी सजा को चुनौती दी थी. अदालत ने सबूतों और गवाहों के बयानों का आकलन करने के बाद माना कि मोनिश पर हमले में उनकी भूमिका साबित होती है.

पुलिस बैरिकेड के पास गिरने के बाद भी नहीं छोड़ा

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 25 फरवरी 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान चांद बाग इलाके में पीर बाबा मजार के पास मोनिश को भीड़ ने घेर लिया था.आरोप था कि भीड़ ने उसका पीछा किया और उस पर हमला किया.हमले के दौरान मोनिश पुलिस बैरिकेड के पास गिर गया लेकिन इसके बाद भी उसे पीटा गया। बाद में उसे गुरु तेग बहादुर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह सिर में लगी चोटों से पैदा हुआ सदमा बताई गई थी. रिपोर्ट के मुताबिक ये चोटें किसी कठोर वस्तु से किए गए वार के कारण लगी थीं.हाईकोर्ट ने घटना के हालात, भीड़ के पास मौजूद हथियारों और आरोपियों पर लगे उकसाने के आरोपों को एक साथ देखते हुए माना कि यह महज भीड़ में शामिल होने का मामला नहीं था.

'भीड़ का हिस्सा होना ही नहीं, हमले में भूमिका भी साबित'

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सबूतों से पता चलता है कि मोनिश का पीछा किया गया. उसे घेरा गया और गिरने के बाद भी उस पर हमला जारी रहा. अदालत के मुताबिक आरोपियों की भूमिका और भीड़ के सदस्यों के पास मौजूद हथियारों से यह साबित करने का आधार मिलता है कि भीड़ का साझा मकसद मोनिश पर हमला करना और उसे शारीरिक नुकसान पहुंचाना था.

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में हर आरोपी के हाथ से लगी जानलेवा चोट की अलग-अलग पहचान होना जरूरी नहीं है.अगर यह साबित हो जाए कि आरोपी गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा थे और उस भीड़ का साझा मकसद अपराध करना था, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत उन्हें भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है.

पुलिसकर्मी ने पांचों आरोपियों को पहले से पहचानने की बात कही

दोषियों ने हाईकोर्ट में गवाहों के बयानों में अंतर, पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज करने में देरी, पहचान परेड नहीं कराने और जांच में कमियों जैसे सवाल उठाए थे.हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को दोषसिद्धि रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं माना.मामले में इलाके में तैनात एक बीट कांस्टेबल ने पांचों आरोपियों की पहचान की थी. उसने अदालत को बताया था कि वह अपनी ड्यूटी के कारण उन्हें घटना से पहले से जानता था.

हाईकोर्ट ने पाया कि हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के बयानों से भी मोनिश का पीछा किए जाने, उस पर हमला होने और पुलिसकर्मियों के हस्तक्षेप से जुड़ी घटनाओं की पुष्टि होती है.

'वर्दी में होने से पुलिसकर्मी की गवाही खारिज नहीं हो सकती'

हाईकोर्ट ने कहा कि किसी गवाह की गवाही को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि वह पुलिसकर्मी है. उसकी गवाही को दूसरे गवाहों की तरह ही तथ्यों और सबूतों के आधार पर परखा जाना चाहिए. अदालत ने यह भी गौर किया कि पुलिस पिकेट पर इन गवाहों की मौजूदगी ड्यूटी रिकॉर्ड से समर्थित थी. उनके बयानों में इस बात को लेकर भी काफी समानता थी कि मोनिश का पीछा कैसे किया गया, उस पर हमला कैसे हुआ और पुलिस ने बाद में किस तरह हस्तक्षेप किया

निचली अदालत ने 2024 में दोषी ठहराया, 2025 में सुनाई सजा

ट्रायल कोर्ट ने 30 नवंबर 2024 को पांचों को दंगा करने और गैर इरादतन हत्या के अपराध में दोषी ठहराया था. इसके बाद 13 जनवरी 2025 को सजा सुनाई गई.पांचों को घातक हथियार के साथ दंगा करने के मामले में एक साल की साधारण कैद और गैर इरादतन हत्या के मामले में सात साल की सश्रम कैद के साथ 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई थी.

दोनों सजाएं साथ-साथ चलने का आदेश दिया गया था.अब दिल्ली हाईकोर्ट ने पांचों की अपील खारिज कर निचली अदालत की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा है.