हज 2026 की यात्रा को लेकर तैयार दिल्ली, यात्रियों की सुविधा के लिए बैठकें और निरीक्षण शुरू

राजधानी दिल्ली में पवित्र हज यात्रा 2026 के करीब आते ही तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है. हज यात्रियों की सुविधा और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर लगातार बैठकें और निरीक्षण किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की कमी न रह जाए.

दिल्ली स्टेट हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां की अध्यक्षता में एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें एमसीडी, दिल्ली पुलिस, दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड और सिविल डिफेंस जैसे विभागों के अधिकारी शामिल हुए. इस बैठक में 18 अप्रैल से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के टर्मिनल 3 से शुरू होने वाली हज उड़ानों से पहले सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया.

रामलीला मैदान में हज कैंप की तैयारियों का निरीक्षण

बैठक से पहले सेंट्रल दिल्ली के एडिशनल डीसीपी ऋषि सिंह ने टीम के साथ रामलीला मैदान का दौरा किया. यहां हज यात्रियों के लिए लगाए जाने वाले कैंप स्थल का निरीक्षण किया गया और चल रहे कार्यों का बारीकी से सर्वेक्षण किया गया, ताकि समय रहते सभी व्यवस्थाएं पूरी की जा सकें.

इस अहम बैठक में दिल्ली स्टेट हज कमेटी के कार्यकारी अधिकारी अशफाक अहमद आरफी, उप कार्यकारी अधिकारी मोहसिन अली और अन्य संबंधित स्टाफ भी मौजूद रहे। सभी ने अपने-अपने विभागों से जुड़ी जिम्मेदारियों और तैयारियों की जानकारी साझा की.

हज यात्रियों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था

कार्यकारी अधिकारी अशफाक अहमद आरफी ने बताया कि इस वर्ष दिल्ली से बड़ी संख्या में हज यात्री पवित्र यात्रा पर जाएंगे. इसके अलावा दिल्ली एंबार्केशन प्वाइंट से उत्तर भारत के भी हजारों यात्री यात्रा के लिए रवाना होंगे.

उन्होंने बताया कि सभी यात्रियों के लिए कैंप से लेकर एयरपोर्ट तक सुगम यातायात और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित और आरामदायक बन सके. बता दें कि हर साल हज यात्रियों की सुरक्षा और उन्हें बेहतर सुविधा देने के लिए कमेटी की तरफ से व्यापक इंतजाम किए जाते रहे हैं.

ये भी पढ़ें: दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में चूक मामले में एक्शन, SI और ASI सस्पेंड, स्पीकर ने दिए थे सख्त निर्देश