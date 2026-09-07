स्वतंत्र भारद्वाज पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, आज ही होगी सुनवाई
सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान संजय कुमार पर हमला करने के आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई है. इस पर आज ही सुनवाई होगी.
CJP विरोध प्रदर्शन के दौरान हमले के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में स्वतंत्र भारद्वाज को पेश करने के लिए 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका का ज़िक्र किया गया. वकील उमेश चंद्र शर्मा ने मामले का ज़िक्र करते हुए बताया कि भारद्वाज पिछले तीन दिनों से हिरासत में हैं. इस याचिका को आज ही लिस्ट करने की अनुमति दे दी गई है.
चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अदालत के समक्ष याचिका दाखिल की गई है. भारद्वाज को 6 सितंबर को न्यायिक हिरासत में भेजा दया था. शनिवार को उसे 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था. भारद्वाज को शुक्रवार को उत्तर प्रदेश स्थित बुलदंशहर से हिरासत में लिया गया था.
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क्या है पूरा मामला?
भारद्वाज के खिलाफ शुक्रवार को कांग्रेस, सीजेपी, आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित संसद मार्ग थाने में प्रदर्शन किया था. इसके बाद भारद्वाज के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में एससी एसटी एक्ट, पॉक्सो एक्ट और हत्या करने की कोशिश की धाराएं जोड़ीं गईं थीं.
भारद्वाज उस समय दोबारा चर्चा में आया जब एक पॉडकास्ट में उसने संजय कुमार पर अपने कड़े से हमला करने का जिक्र किया. भारद्वाज ने इस पॉडकास्ट में भारतीय जनता पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा, लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को अपना भाई बताया था. इस मामले में चिराग ने एक ओर जहां शिकायत दाखिल कर दी है तो वहीं कपिल मिश्रा ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है.
भारद्वाज ने वीडियो में दावा किया कि उसके पास दिल्ली पुलिस का जूता, डंडा सब कुछ है. बिना फॉर्म भरे हम दिल्ली पुलिस में हैं. उसने यह भी दावा किया था कि संजय कुमार पर हमले के मामले में उस पर हाफ मर्डर की धारा लगनी चाहिए थी, लेकिन वो एक दिन जेल तक में नहीं रहा.