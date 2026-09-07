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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRस्वतंत्र भारद्वाज पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, आज ही होगी सुनवाई

स्वतंत्र भारद्वाज पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, आज ही होगी सुनवाई

सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान संजय कुमार पर हमला करने के आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई है. इस पर आज ही सुनवाई होगी.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 07 Sep 2026 11:27 AM (IST)
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CJP विरोध प्रदर्शन के दौरान हमले के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में स्वतंत्र भारद्वाज को पेश करने के लिए 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका का ज़िक्र किया गया. वकील उमेश चंद्र शर्मा ने मामले का ज़िक्र करते हुए बताया कि भारद्वाज पिछले तीन दिनों से हिरासत में हैं. इस याचिका को आज ही लिस्ट करने की अनुमति दे दी गई है.

चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अदालत के समक्ष याचिका दाखिल की गई है. भारद्वाज को 6 सितंबर को न्यायिक हिरासत में भेजा दया था. शनिवार को उसे 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था. भारद्वाज को शुक्रवार को उत्तर प्रदेश स्थित बुलदंशहर से हिरासत में लिया गया था.

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क्या है पूरा मामला?

भारद्वाज के खिलाफ शुक्रवार को कांग्रेस, सीजेपी, आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित संसद मार्ग थाने में प्रदर्शन किया था. इसके बाद भारद्वाज के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में एससी एसटी एक्ट, पॉक्सो एक्ट और हत्या करने की कोशिश की धाराएं जोड़ीं गईं थीं.

भारद्वाज उस समय दोबारा चर्चा में आया जब एक पॉडकास्ट में उसने संजय कुमार पर अपने कड़े से हमला करने का जिक्र किया. भारद्वाज ने इस पॉडकास्ट में भारतीय जनता पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा, लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को अपना भाई बताया था. इस मामले में चिराग ने एक ओर जहां शिकायत दाखिल कर दी है तो वहीं कपिल मिश्रा ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है. 

भारद्वाज ने वीडियो में दावा किया कि उसके पास दिल्ली पुलिस का जूता, डंडा सब कुछ है. बिना फॉर्म भरे हम दिल्ली पुलिस में हैं. उसने यह भी दावा किया था कि संजय कुमार पर हमले के मामले में उस पर हाफ मर्डर की धारा लगनी चाहिए थी, लेकिन वो एक दिन जेल तक में नहीं रहा.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 07 Sep 2026 11:15 AM (IST)
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