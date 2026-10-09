गुरुग्राम पुलिस ने हत्या के शव को 'लावारिस' मानकर जलाया, SHO निलंबित!

गुरुग्राम के बादशाहपुर थाने के थाना प्रभारी (SHO) को युवराज सिंह मनचंदा हत्याकांड में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. SHO राजेश बागड़ी समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर 31 वर्षीय रियल एस्टेट कारोबारी युवराज सिंह मनचंदा के शव का ब्योरा पुलिस डेटाबेस 'जिपनेट' पर डाले बिना 'अज्ञात' मानकर दाह संस्कार करने का आरोप लगा है.

पुलिस की इस लापरवाही का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसके बाद पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है. पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि हत्या के इस मामले में बादशाहपुर के थाना प्रभारी राजेश बागड़ी को निलंबित कर दिया गया है.

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मामला क्या है?

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, 10 सितंबर 2026 को युवराज का शव बादशाहपुर में एक नाले से मिला था, लेकिन लावारिस/अज्ञात शवों और लापता व्यक्तियों की जानकारी साझा करने वाले अंतर-राज्यीय पुलिस डेटाबेस ZIPNET (जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क) पर इसका विवरण अपलोड नहीं किया गया. इसके बाद, परिजनों द्वारा पहचान किए जाने का अवसर मिलने से पहले ही पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया.

कोर्ट ने मांगा हलफनामा

मृतक युवराज की बहन हरसिमरन मनचंदा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए आरोप लगाया कि भाई का शव मिलने के बावजूद उसका ब्योरा अंतर-राज्यीय पुलिस डेटाबेस पर दर्ज नहीं किया गया था. मामले पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने दिल्ली और गुरुग्राम के पुलिस आयुक्तों से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है. अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद गुरुग्राम पुलिस के पांच कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है.

कौन था युवराज?

बता दें कि युवराज सिंह मनचंदा दिल्ली के सरिता विहार के निवासी थे. वो गुरुग्राम में अडानी रियल्टी कंपनी में सेल्स मैनेजर के पद पर थे. युवराज की पूर्व सहकर्मी अन्या वत्स और उसके लिव-इन पार्टनर संयम सचदेवा ने मिलकर युवराज की गोली मारकर हत्या की थी. पहले अन्या और युवराज एक ही कंपनी में थे, लेकिन साल 2022 में वित्तीय गड़बड़ी के आरोपों में अन्या को नौकरी से निकाल दिया गया था. वहीं, युवराज को कंपनी में बने रहे, लेकिन अन्या के साथ पैसों के लेनदेन का कुछ विवाद चल रहा था.

कैसे हुई युवराज की हत्या?

अन्या युवराज को परेशान कर रही थी और बाद में साजिश के तहत युवराज की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके शव को बादशाहपुर के पास एक नाले में फेंक दिया था. पुलिस को शव बुरी हालत में मिला था, लेकिन नियमों के तहत उन्हें इसकी जानकारी अंतर-राज्यीय डेटाबेस (ZIPNET) डालनी थी ताकि उसकी पहचान हो सके. 72 घंटे के इंतजार के बाद भी पहचान न होने पर शव का अंतिम संस्कार करने का प्रावधान है, लेकिन यहां पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है. हालांकि, पुलिस अन्या वत्स और उसके साथी संयम सचदेवा को उत्तराखंड के कैंची धाम से गिरफ्तार कर चुकी है.

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