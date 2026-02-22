हरियाणा के गुरुग्राम से एक ऐसी वारदात सामने आई है, जिसने इंसानियत और भरोसे दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. त्रिपुरा से बड़े सपने लेकर पढ़ाई करने आई एक युवती को उसी शख्स ने दरिंदगी का शिकार बना डाला, जिस पर उसने भरोसा किया था. यह मामला न सिर्फ रिश्तों में बढ़ते अविश्वास की कहानी कहता है, बल्कि डिजिटल दुनिया के खतरों की भी बड़ी चेतावनी देता है.

पीड़िता बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के दूसरे साल की छात्रा है. पढ़ाई के दौरान उसकी पहचान सोशल मीडिया पर दिल्ली के एक युवक से हुई. शुरुआत में सामान्य बातचीत हुई, फिर बात दोस्ती तक पहुंची. धीरे-धीरे भरोसा बढ़ता गया. युवती को लगा कि वह एक सच्चे दोस्त से बात कर रही है, लेकिन उसे क्या पता था कि यह दोस्ती एक जाल साबित होगी.

मिलने के बहाने बुलाया, फिर तीन दिन की कैद

आरोप है कि युवक ने छात्रा को मिलने के बहाने अपने ठिकाने पर बुलाया. वहां पहुंचते ही हालात बदल गए. युवती को बंधक बना लिया गया और तीन दिनों तक उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया. इस दौरान वह पूरी तरह डरी और सहमी रही.

किसी तरह मौका मिलते ही उसने अपनी मां को फोन किया. रोते हुए उसने कहा कि अगर जल्द मदद नहीं मिली तो उसकी जान जा सकती है. बेटी की टूटी आवाज सुनकर मां घबरा गईं और तुरंत पुलिस से संपर्क किया.

पुलिस की कार्रवाई और अस्पताल में भर्ती

मां ने हरियाणा पुलिस को लोकेशन की जानकारी दी. पुलिस टीम ने बिना देरी किए मौके पर पहुंचकर युवती को गंभीर हालत में बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया. हालत ज्यादा बिगड़ने पर उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया. फिलहाल वह आईसीयू में भर्ती है और डॉक्टरों की टीम उसकी हालत पर नजर रखे हुए है.

केस दर्ज, आरोपी की तलाश जारी

पुलिस ने युवती के बयान के आधार पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई गई हैं. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा.

पीड़िता की मां ने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से न्याय की गुहार लगाई है. उनका कहना है कि उनकी बेटी बेहतर भविष्य के लिए घर से दूर आई थी, लेकिन इस घटना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है. अब परिवार को सिर्फ इंसाफ का इंतजार है.