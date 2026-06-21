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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRन्यूजीलैंड की जगह भेजा इंडोनेशिया, होटल में भी खराब सर्विस, ट्रैवल कंपनी को 5 लाख लौटाने के आदेश

न्यूजीलैंड की जगह भेजा इंडोनेशिया, होटल में भी खराब सर्विस, ट्रैवल कंपनी को 5 लाख लौटाने के आदेश

Noida News In Hindi: दंपत्ति को न्यूजीलैंड हनीमून पैकेज की जगह इंडोनेशिया के बाली भेज दिया. वहां भी होटल में खराब सुविधाएं मिलीं. जिला उपभोक्ता आयोग ने ट्रैवल कंपनी को 5 लाख वापस करने के आदेश दिए है.

Written By : रवि जैन, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 21 Jun 2026 02:23 PM (IST)
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ग्रेटर नोएडा के एक नवविवाहित दंपत्ति के साथ हनीमून ट्रिप को लेकर ट्रैवल कंपनी की लापरवाही सामने आई है. न्यूजीलैंड जाने वाले पैकेज को आखिरी समय में बदलकर इंडोनेशिया के बाली भेज दिया गया और वहां भी होटल में खराब सुविधाएं दी गईं. जिला उपभोक्ता आयोग ने इस सेवा में कमी को मानते हुए कंपनी को 5 लाख रुपये छह प्रतिशत ब्याज सहित वापस करने के आदेश दिए हैं.

आकाश (ग्रेटर नोएडा निवासी) ने अपनी शादी के बाद हनीमून के लिए थ्री ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड से न्यूजीलैंड का 10 दिन का पैकेज 8.70 लाख रुपये में बुक किया था. पत्नी का वीजा तो बन गया, लेकिन पति का वीजा आखिरी समय तक अटका रहा. कंपनी ने फिर न्यूजीलैंड की जगह बाली जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे दंपत्ति ने मजबूरी में स्वीकार कर लिया.

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बाली में भी मिली खराब सेवा

दंपत्ति बाली पहुंचा तो कंपनी द्वारा बुक किया गया होटल खराब पाया गया. मजबूरन उन्हें अतिरिक्त पैसे खर्च कर अलग होटल में कमरा लेना पड़ा. वापसी के बाद पीड़ित आकाश ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दायर की.

आयोग ने कंपनी को ठहराया दोषी

आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ट्रैवल कंपनी की सेवा में कमी पाई. कंपनी का तर्क कि वीजा देना दूतावास का काम है, आयोग ने खारिज कर दिया. आयोग ने कंपनी को 5 लाख रुपये मुख्य राशि के साथ 6% वार्षिक ब्याज एक माह के अंदर लौटाने का आदेश दिया है.

पीड़ित दंपत्ति ने कहा कि हनीमून जैसी यादगार यात्रा को कंपनी की लापरवाही ने बर्बाद कर दिया. उपभोक्ता आयोग के इस फैसले को पर्यटन क्षेत्र में सेवा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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Published at : 21 Jun 2026 02:19 PM (IST)
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